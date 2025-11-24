เจ้าสาวน้ำตาซึม หลังรู้ความจริงที่พ่อปิดบังมาทั้งชีวิต 27 ปี เผยความลับในวันแต่งงาน

พ่อเจ้าสาวเปิดเผยความลับที่ปิดบังลูกสาวมานานถึง 27 ปี ความจริงที่ไม่มีใครคาดคิด ทำเอาสะเทือนใจทั้งงานแต่งงาน แขกเหรื่อกลั้นน้ำตาไม่อยู่
ภาพจาก TikTok @kaka_rias
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคลิปวิดีโอจากงานแต่งงานแห่งหนึ่งในประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นไวรัล เมื่อเจ้าสาวมีน้ำตาไหลอาบแก้มในระหว่างพิธี ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นความซาบซึ้งใจในวันแต่งงานเช่นเดียวกับงานแต่งงานทั่ว ๆ ไป แต่ปรากฏว่าเรื่องราวเบื้องหลังสุดสะเทือนใจ เหตุเพราะพ่อเจ้าสาว ได้ตัดสินใจเปิดเผยความลับที่ปิดบังลูกสาวมาตลอดชีวิต
คลิปวิดีโอถูกนำมาเผยแพร่โดยผู้ใช้ TikTok @kaka_rias จากคลิปวิดีโอจะเห็นว่า เจ้าสาวในชุดสวยงามได้เดินเข้ามาในพิธี จากนั้นพ่อของเธอจะออกไปยืนกล่าวคำอวยพรที่ด้านหน้า พร้อมทั้งเผยเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิด นั่นคือ เขาไม่ใช่พ่อแท้ ๆ ของเจ้าสาว เธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็ก และพ่อได้รับเลี้ยงเธอในฐานะลูกบุญธรรม แต่แม้ว่าเธอจะไม่ใช่ลูกทางสายเลือดของเขา แต่เขาก็รักและผูกพันกับเธอเหมือนเป็นลูกแท้ ๆ
ผู้โพสต์เผยว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวให้เปิดเผยเรื่องนี้ โดยกล่าวว่า "เจ้าสาวแสนสวยได้รับข่าวร้ายในวันแห่งความสุขของเธอ ปรากฏว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา 27 ปี คุณพ่อที่ดูแลเธอด้วยความรัก และความอ่อนโยน ทั้งคำพูดและการกระทำที่เธอได้รับ กลับกลายเป็นเขาว่าไม่ใช่พ่อแท้ ๆ ของเธอ"
ภาพจาก TikTok @kaka_rias
อย่างไรก็ดี คุณพ่อของเจ้าสาวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ต้องปิดบังเรื่องนี้ ด้านแขกที่มาร่วมงานต่างตกใจไปพร้อม ๆ กัน บางรายรู้สึกซาบซึ้งและสะเทือนใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ เชื่อว่าความรักและความเสียสละของพ่อนั้นชัดเจนเกินกว่าจะอธิบายเป็นคำพูด ในขณะเดียวกันต่างก็ร่วมอวยพรให้กับครอบครัวของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ขอแสดงความยินดีกับชีวิตการแต่งงานและมีความสุขหลังจากนี้ต่อไป
ภาพจาก TikTok @kaka_rias
ภาพจาก TikTok @kaka_rias
คลิปวิดีโอนี้มีผู้เข้าไปชมมากกว่า 1.2 ล้านครั้ง หลายคอมเมนต์เข้าไปชื่นชมในความกล้าหาญของพ่อที่ตัดสินใจพูดความจริง เข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ลำบากใจและยากยิ่ง แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเขาได้ทำหน้าที่พ่อโดยสมบูรณ์แบบแล้ว จากนี้ไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจ
"พ่อของเธอใจดีและซื่อสัตย์มาก ถ้าเขาไม่ซื่อสัตย์ การแต่งงานก็คงจะไม่ถูกต้องใช่ไหม ?"
"แม้ไม่ใช่ผู้ที่ให้กำเนิด เขาทำหน้าที่พ่อได้อย่างสมบูรณ์"
"ความรักของพ่อยิ่งใหญ่ เห็นแล้วมีน้ำตา"
"เขาควรภูมิใจมาก ๆ ที่เลี้ยงลูกสาวให้เติบโตมาอย่างดีจนถึงวันนี้"