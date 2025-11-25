บุกจับกลุ่มเวียดนาม ทำไอศกรีมเถื่อน พบกำลังกวนกะทิ สภาพสุดยี้ ก่อนขี่รถพ่วงขาย

บุกรวบ 6 ชาวเวียดนาม ลักลอบผลิตไอศกรีมรถพ่วง เจอตอนกำลังกวนกะทิหลังบ้าน สภาพสุดยี้ ไม่ถูกสุขอนามัย ซ้ำเข้าเมืองผิดกฎหมาย จ่อขยายผลถึงเจ้าของบ้านเช่า
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วานนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) ข่าวช่อง 3 รายงานกรณี นายสุรชัย โคตรบุตรดี นายอำเภอบางใหญ่ นำกำลังฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง ภายในหมู่บ้านที่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีชาวเวียดนาม 6 คน ลักลอบทำไอศกรีมกะทิสดโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่ผลิตสกปรก อุปกรณ์และเครื่องมือไม่ถูกสุขลักษณะ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น มีจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่หน้าบ้าน 6 คัน ภายในบ้านมีชาวเวียดนาม เป็นชาย 5 คน หญิง 1 คน กำลังจัดเตรียมไอศกรีมเพื่อนำออกไปขายยังจุดต่าง ๆ รวมถึงพบเครื่องปั่นไอศกรีม 1 เครื่อง มะพร้าว 100 ลูก ถังน้ำแข็งสำหรับแช่ไอศกรีม 4 ถังอยู่ด้านหลังบ้าน จึงยึดไว้เป็นของกลาง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเช่าบ้านหลังดังกล่าวมาประมาณ 2 ปี ค่าเช่าเดือนละ 4,500 บาท ทำอาชีพผลิตไอศกรีมขายเองมาโดยตลอด โดยรู้สูตรทำไอศกรีมเนื่องจากเคยเป็นลูกจ้างร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งที่ กทม. ได้กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณวันละ 300 - 400 บาท ไม่รู้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ด้านนายอำเภอบางใหญ่ เผยว่า หลังทางอำเภอได้รับการร้องเรียนเรื่องชาวเวียดนามเข้ามาประกอบอาชีพขายไอศกรีม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน จึงลงพื้นที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ ชาวเวียดนามเป็นชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย และพบว่าทั้ง 6 คนเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังสร้างปัญหาด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
จากนั้นจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งฟ้อง และจะขยายผลถึงเจ้าของบ้านว่าให้ต่างด้าวเข้ามาเช่าบ้านได้อย่างไร การจะให้เช่าบ้านต้องเป็นต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นจะประสานงานกับกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองเสาธงหิน ให้เข้ามาตรวจสอบว่าเพื่อนบ้านได้รับผลกระทบอะไรบ้าง
ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3