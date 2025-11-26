HILIGHT
เปิดข้อเท็จจริง อิสลามกินหมูได้ไหม ขณะประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ หลักศาสนาระบุว่าอย่างไร

 
            เปิดหลักศาสนาอิสลาม ว่าทำไม การกินหมู แม้เป็นของต้องห้าม แต่สามารถอนุโลมได้ หลังเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ พบผู้ประสบภัยปฏิเสธอาหารที่มีหมู  

อิสลามกินหมูได้ไหม จากกรณีประสบภัยวิกฤต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

            จากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ รวมทั้งหลายจังหวัดทางภาคใต้ ปัจจุบันกินเวลายาวนานหลายวัน ทำให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของอาหาร หลายคนไม่ได้กินข้าวหลายวัน ทำได้เพียงรอคอยความช่วยเหลือเท่านั้น

            อีกแง่มุมที่น่าเห็นใจ พบว่ามีกู้ภัย จิตอาสา ลงพื้นที่ไปแจกอาหารให้กับชาวบ้านที่กำลังน้ำท่วม เจอกับเหตุการณ์ที่ผู้ประสบภัยบางรายปฏิเสธที่จะไม่รับอาหาร เนื่องจากมีหมูเป็นวัตถุดิบ ทำให้รู้สึกเศร้าใจแทนที่ต้องเห็นคนทนหิว แต่อีกมุมนั้นก็ไม่สามารถหาซื้อเนื้อไก่เพื่อมาทำแจกได้จริง ๆ

อิสลามกินหมูได้ไหม จากกรณีประสบภัยวิกฤต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

            เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ล่ามพระยา MuslimJourney ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลาม ระบุว่า อิสลาม อนุญาตให้กินหมูได้หากเกิดอันตรายจากความหิวโหย

            อิสลามไม่อนุญาตให้กินหมู ยกเว้นในกรณีจำเป็นจริง ๆ กรณีที่อิสลามอนุญาตให้กินหมูได้ คือ เมื่อชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตราย และไม่มีอาหารฮาลาลอย่างอื่นเหลือให้กินเลย เช่น หลงป่า หิวจนถึงขั้นชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยง หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ ไม่มีอาหารอื่นให้กินจริง ๆ

            หากไม่กิน จะทำให้ตายหรือเจ็บหนักทันทีในสถานการณ์แบบนี้ อิสลามอนุญาตให้ "กินเท่าที่พอให้รอดชีวิตเท่านั้น" ไม่ใช่กินเพราะอยากกิน หรือกินจนเกินความจำเป็น

            จากคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่า "อัลลอฮฺไม่ทรงให้ภาระแก่ผู้ใดเกินกำลังของเขา" (2:286) "พระองค์ประสงค์ความง่ายแก่พวกเจ้า ไม่ประสงค์ความลำบากแก่พวกเจ้า" (2:185) "ผู้ใดถูกบังคับโดยความจำเป็น ไม่ได้ตั้งใจจะฝ่าฝืน และไม่กินเกินจำเป็น ก็ไม่มีบาปแก่เขา" (อัลบะเกาะเราะฮ์ 2:173)

อิสลามกินหมูได้ไหม จากกรณีประสบภัยวิกฤต

อิสลามกินหมูได้ไหม จากกรณีประสบภัยวิกฤต


กรณีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าจำเป็น


            - กินเพราะหิวแต่ยังมีอาหารอย่างอื่น
            - กินเพราะอยากลอง
            - กินเพราะสะดวกกว่า
            - กินเพราะอยู่กับเพื่อนแล้วเกรงใจ
            - กินเพราะอยากกินเฉย ๆ

            ทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ความจำเป็น และยังคงห้ามเหมือนเดิม การกินหมูอนุญาตเฉพาะยามชีวิตตกอยู่ในอันตราย และไม่มีอาหารฮะลาลเหลือเลย ทั้งหมดนี้เพื่อรักษาชีวิต ไม่ใช่เพื่อความอยากหรือความสะดวก และต้องกินแค่พอรอดเท่านั้น 

            อิสลามไม่ใช่ศาสนาที่บังคับจนมนุษย์ต้องลำบากหรือถึงขั้นเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะฉะนั้น ในยามวิกฤต เช่น น้ำท่วม ขาดแคลน ไม่สามารถเข้าถึงอาหารฮาลาลหรือความปลอดภัย อิสลามจึงมี ข้อยกเว้น เพื่อให้มนุษย์ รักษาชีวิตก่อน แม้สิ่งนั้นโดยปกติจะเป็นของต้องห้าม

            ผู้รู้ให้ความเห็นตรงกันว่า "เมื่อชีวิตตกอยู่ในอันตราย ศาสนาอนุญาตให้ทำสิ่งต้องห้ามเท่าที่จำเป็น เพื่อปกป้องชีวิต"

อิสลามกินหมูได้ไหม จากกรณีประสบภัยวิกฤต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pr.Songkhla ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ล่ามพระยา MuslimJourney สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

          
เปิดข้อเท็จจริง อิสลามกินหมูได้ไหม ขณะประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ หลักศาสนาระบุว่าอย่างไร อัปเดตล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2568
