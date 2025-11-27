HILIGHT
กู้ภัยกลุ้มวอนชาวหาดใหญ่หยุดด่าเรือ โดนตะโกนว่าตอนช่วยน้ำท่วม กดดันทั้งชีวิตและจิตใจ

          กู้ภัยสุดหนักใจ ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่โดนผู้ประสบภัยด่าตลอดทาง วอนชาวบ้านเข้าใจ ไม่ได้ขับเรือเล่น ๆ แต่กำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผู้คน

กู้ภัยหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul

          สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ยังคงน่าเป็นห่วง ทีมกู้ภัยและจิตอาสาต้องเร่งช่วยผู้ประสบภัยแข่งกับเวลาและอุปสรรคจากกระแสน้ำ ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องเผชิญเสียงด่าทอตลอดเส้นทาง ทำให้บรรยากาศการช่วยเหลือเต็มไปด้วยความกดดันทั้งทางกายและจิตใจ

          วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ผมชื่อ"เมษ"ครับ โพสต์สะท้อนเสียงจากกู้ภัยถึงชาวหาดใหญ่ เล่าประสบการณ์ที่ถูกชาวบ้านในพื้นที่ตะโกนด่าตลอดทางที่ขับเรือ จนทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองในการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า ถ้าจะช่วยต่อ ต้องอย่าหันไปมองหรือโต้ตอบ

กู้ภัยหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ผมชื่อ"เมษ"ครับ

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เสียงจากกู้ภัยถึงชาวหาดใหญ่ ผมโดนจนต้องบอกทีมงานว่า… อย่าหันไปมอง อย่าไปตอบ มัน Toxic ในใจมาก เลิกตะโกนด่าเรือเถอะ ด่าทำไม เจ็บคอแทน (ทีมไหนยังไม่โดนด่าบ้าง เขาขยันด่ามาก ทั้งเมือง)

          เรือมันสร้างคลื่นเป็นปกติ เราไม่ได้มาขับเล่นนะครับ ใครอยากขับเล่น เหนื่อยจะตาย มันคนละฟีลกับตอนออกทริปเลย มันใช้สมองในการดูไลน์น้ำ การจอด การเทียบ การโหลดคน และน้ำหาดใหญ่ ต่อให้เก่งแค่ไหนก็คว่ำ ทีมพี่กันมีแต่ตัวเทพของวงการ คว่ำเป็นเรื่องปกติเลย น้ำแปดทิศ

กู้ภัยหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul

กู้ภัยหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Weerapong Narongkul

          ขับช้าได้ครับ แต่ขับช้าได้เฉพาะกรณีที่น้ำนิ่งเท่านั้น ต้องทำความเร็วเพื่อไม่ให้เรือโดนพัด—พัดชนเสา คว่ำได้ครับ น้ำมันแรงมาก เราอยากช่วย เราอยากจอด แต่ต้องดูน้ำ หรือไปวนเรือ เพราะถ้าจอดเลย = น้ำพัดได้ พอพัด = คว่ำ

          ขับช้าเมื่อเจอขยะ มีสิทธิ์โดนเชือกกินเรือแน่ ๆ บางทีต้องบิดใส่ขยะ บ้านพี่ ๆ มันพังแล้วครับ ไม่ได้จะพังไปมากกว่านี้แล้ว โดนด่าจนไม่กล้าเงยหน้าไปมองตึก มองบ้านแล้วสู…

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก ผมชื่อ"เมษ"ครับ, Weerapong Narongkul

กู้ภัยกลุ้มวอนชาวหาดใหญ่หยุดด่าเรือ โดนตะโกนว่าตอนช่วยน้ำท่วม กดดันทั้งชีวิตและจิตใจ โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:38:14
