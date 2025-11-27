กู้ภัยสุดหนักใจ ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่โดนผู้ประสบภัยด่าตลอดทาง วอนชาวบ้านเข้าใจ ไม่ได้ขับเรือเล่น ๆ แต่กำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยผู้คน
สถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ยังคงน่าเป็นห่วง ทีมกู้ภัยและจิตอาสาต้องเร่งช่วยผู้ประสบภัยแข่งกับเวลาและอุปสรรคจากกระแสน้ำ ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องเผชิญเสียงด่าทอตลอดเส้นทาง ทำให้บรรยากาศการช่วยเหลือเต็มไปด้วยความกดดันทั้งทางกายและจิตใจ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ผมชื่อ"เมษ"ครับ โพสต์สะท้อนเสียงจากกู้ภัยถึงชาวหาดใหญ่ เล่าประสบการณ์ที่ถูกชาวบ้านในพื้นที่ตะโกนด่าตลอดทางที่ขับเรือ จนทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองในการลงพื้นที่ครั้งนี้ว่า ถ้าจะช่วยต่อ ต้องอย่าหันไปมองหรือโต้ตอบ
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เสียงจากกู้ภัยถึงชาวหาดใหญ่ ผมโดนจนต้องบอกทีมงานว่า… อย่าหันไปมอง อย่าไปตอบ มัน Toxic ในใจมาก เลิกตะโกนด่าเรือเถอะ ด่าทำไม เจ็บคอแทน (ทีมไหนยังไม่โดนด่าบ้าง เขาขยันด่ามาก ทั้งเมือง)
ขับช้าได้ครับ แต่ขับช้าได้เฉพาะกรณีที่น้ำนิ่งเท่านั้น ต้องทำความเร็วเพื่อไม่ให้เรือโดนพัด—พัดชนเสา คว่ำได้ครับ น้ำมันแรงมาก เราอยากช่วย เราอยากจอด แต่ต้องดูน้ำ หรือไปวนเรือ เพราะถ้าจอดเลย = น้ำพัดได้ พอพัด = คว่ำ
ขับช้าเมื่อเจอขยะ มีสิทธิ์โดนเชือกกินเรือแน่ ๆ บางทีต้องบิดใส่ขยะ บ้านพี่ ๆ มันพังแล้วครับ ไม่ได้จะพังไปมากกว่านี้แล้ว โดนด่าจนไม่กล้าเงยหน้าไปมองตึก มองบ้านแล้วสู…
