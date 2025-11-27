ชื่นชม สาวลาวเปิดบริจาค ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ทิ้งคนไทยยามลำบาก ล่าสุดทะลุ 200 ล้านกีบ

แห่ชื่นชมน้ำใจ หมวย สะนันยา สาวลาวชวนเพื่อนร่วมชาติบริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ทอดทิ้งคนไทยยามลำบาก ล่าสุดยอดพุ่งทะลุ 200 ล้านกีบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 หมวย สะนันยา วงคำสอน นักสังคมสงเคราะห์ชาวลาว โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks ระบุว่า "มาร่วมพลังกับชาวลาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย ขอเป็นตัวแทนชาวลาวทุกท่าน เปิดรับบริจาคจากเพื่อนร่วมชาติ เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าห่ม และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เพราะเมื่อยามที่ลาวทุกข์ยาก คนไทยไม่เคยทอดทิ้ง ดังนั้นพวกเราก็จะไม่ทอดทิ้งคนไทยเช่นกัน #Saveหาดใหญ่"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks
ล่าสุด หมวย สะนันยา อัปเดตยอดเงินบริจาค ระบุว่า "เลขเด็ดยังไม่ออกเลย แตกแล้วจ้า แตกแล้วจ้า 200 ล้านแล้ว ! พลังชาวลาวร่วมใจช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่"
