HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชื่นชม สาวลาวเปิดบริจาค ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ทิ้งคนไทยยามลำบาก ล่าสุดทะลุ 200 ล้านกีบ

 
          แห่ชื่นชมน้ำใจ หมวย สะนันยา สาวลาวชวนเพื่อนร่วมชาติบริจาคช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ทอดทิ้งคนไทยยามลำบาก ล่าสุดยอดพุ่งทะลุ 200 ล้านกีบ 

สาวลาวเปิดบริจาคช่วย น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 หมวย สะนันยา วงคำสอน นักสังคมสงเคราะห์ชาวลาว โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks ระบุว่า "มาร่วมพลังกับชาวลาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย ขอเป็นตัวแทนชาวลาวทุกท่าน เปิดรับบริจาคจากเพื่อนร่วมชาติ เพื่อนำเงินไปซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ผ้าห่ม และสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ เพราะเมื่อยามที่ลาวทุกข์ยาก คนไทยไม่เคยทอดทิ้ง ดังนั้นพวกเราก็จะไม่ทอดทิ้งคนไทยเช่นกัน #Saveหาดใหญ่"

สาวลาวเปิดบริจาคช่วย น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks

          ก่อนหน้านี้ หมวย สะนันยา โพสต์อีกว่า "ตอนที่บ้านเมืองเราวิกฤต เขื่อนแตก คนไทยก็ยังหลั่งไหลกันเข้ามาช่วย แล้วเราจะนั่งดูเฉย ๆ ไม่ช่วยอะไรเลยเหรอ ? ได้ช่วยนิดหน่อยก็ยังดี หน่วยงานของเราจะเป็นตัวแทนของคนลาวไปหาดใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนบริจาคกันเข้ามาเยอะ ๆ นะคะ"

          ล่าสุด หมวย สะนันยา อัปเดตยอดเงินบริจาค ระบุว่า "เลขเด็ดยังไม่ออกเลย แตกแล้วจ้า แตกแล้วจ้า 200 ล้านแล้ว ! พลังชาวลาวร่วมใจช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่"

สาวลาวเปิดบริจาคช่วย น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks

สาวลาวเปิดบริจาคช่วย น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks

สาวลาวเปิดบริจาคช่วย น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks

สาวลาวเปิดบริจาคช่วย น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks

สาวลาวเปิดบริจาคช่วย น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks

สาวลาวเปิดบริจาคช่วย น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Muay Sananya Vks


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชื่นชม สาวลาวเปิดบริจาค ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ไม่ทิ้งคนไทยยามลำบาก ล่าสุดทะลุ 200 ล้านกีบ โพสต์เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:09:38
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย