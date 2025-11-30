สุดเศร้า นักดับเพลิงสังเวยไฟไหม้ฮ่องกง กำลังจะแต่งงาน - ยอดเสียชีวิตพุ่ง 128 ราย

นักดับเพลิงผู้กล้าสังเวยโศกนาฏกรรมไฟไหม้ฮ่องกง สุดเศร้าเป็นว่าที่เจ้าบ่าวกำลังจะแต่งงาน ขณะที่ยอดเสียชีวิตล่าสุดพุ่ง 128 ราย สูญหายอีกกว่าร้อย
ภาพจาก YAN ZHAO / AFP
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยรายงานสะเทือนใจ กรณีโศกนาฏกรรมไฟไหม้กลุ่มอาคารที่พักอาศัยเขตต่ายโปว ในฮ่องกง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยราย นับเป็นเหตุภัยพิบัติเพลิงไหม้ที่รุนแรงที่สุดของฮ่องกง และเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในรอบเกือบ 80 ปี
โดยเหตุการณ์นี้ โฮ ไว่โห (Ho Wai Ho) นักผจญเพลิงวัย 37 ปี ได้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเศร้าสลดให้กับผู้คน บนโซเชียลมีเดียต่างร่วมแสดงความอาลัยและยกย่องเชิดชูฮีโร่ผู้นี้ ความกล้าหาญและความเสียสละของเขาเป็นที่จดจำตลอดไป ทั้งนี้ เรื่องราวของเขายังสร้างความสะเทือนใจมากขึ้น เมื่อมีการเปิดเผยว่า เขาเป็นว่าที่เจ้าบ่าวที่กำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
ภาพจาก Instagram
โดยก่อนหน้านี้ นักดับเพลิงผู้ล่วงลับได้แบ่งปันช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นกับแฟนสาวของเขาที่คบหากันมานานถึง 10 ปี บนโซเชียลมีเดีย เขาได้เขียนข้อความสุดซึ้งว่า "ถึงแม้เธอจะรำคาญ ฉันก็ยังจะพูดว่า ฉันรักเธอ 100 ครั้ง" และเขายังขอให้แฟนสาวรอเขา "อีกไม่นานเราก็ถึงจุดหมายที่ต้องการ"
ด้านแฟนสาวของเขา ได้ประกาศข่าวการสูญเสีย โดยกล่าวว่า "ซูเปอร์ฮีโร่ของฉันทำงานสำเร็จแล้ว และตอนนี้เขาได้กลับไปยังดาวคริปตัน (ดาวเคราะห์สมมุติบ้านเกิดของซูเปอร์แมน) แล้ว"
ภาพจาก Instagram
ทางรัฐบาลไดจัดตั้งงบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 1,200 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้พักอาศัย ขณะที่ตำรวจได้จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 8 ราย รวมเป็น 11 ราย ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องการทุจริต และการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัยระหว่างการปรับปรุงอาคาร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญของเพลิงใหม้ใหญ่ครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz, Reuters
ภาพจาก Instagram
ภาพจาก YAN ZHAO / AFP