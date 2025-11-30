HILIGHT
สุดเศร้า นักดับเพลิงสังเวยไฟไหม้ฮ่องกง กำลังจะแต่งงาน - ยอดเสียชีวิตพุ่ง 128 ราย

 
           นักดับเพลิงผู้กล้าสังเวยโศกนาฏกรรมไฟไหม้ฮ่องกง สุดเศร้าเป็นว่าที่เจ้าบ่าวกำลังจะแต่งงาน ขณะที่ยอดเสียชีวิตล่าสุดพุ่ง 128 ราย สูญหายอีกกว่าร้อย 

นักดับเพลิงสังเวยไฟไหม้ฮ่องกง
ภาพจาก YAN ZHAO / AFP

           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยรายงานสะเทือนใจ กรณีโศกนาฏกรรมไฟไหม้กลุ่มอาคารที่พักอาศัยเขตต่ายโปว ในฮ่องกง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยราย นับเป็นเหตุภัยพิบัติเพลิงไหม้ที่รุนแรงที่สุดของฮ่องกง และเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในรอบเกือบ 80 ปี  

           โดยเหตุการณ์นี้ โฮ ไว่โห (Ho Wai Ho) นักผจญเพลิงวัย 37 ปี ได้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเศร้าสลดให้กับผู้คน บนโซเชียลมีเดียต่างร่วมแสดงความอาลัยและยกย่องเชิดชูฮีโร่ผู้นี้ ความกล้าหาญและความเสียสละของเขาเป็นที่จดจำตลอดไป ทั้งนี้ เรื่องราวของเขายังสร้างความสะเทือนใจมากขึ้น เมื่อมีการเปิดเผยว่า เขาเป็นว่าที่เจ้าบ่าวที่กำลังจะแต่งงานกับแฟนสาวในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า 

นักดับเพลิงสังเวยไฟไหม้ฮ่องกง
ภาพจาก Instagram 

           โดยก่อนหน้านี้ นักดับเพลิงผู้ล่วงลับได้แบ่งปันช่วงเวลาอันแสนอบอุ่นกับแฟนสาวของเขาที่คบหากันมานานถึง 10 ปี บนโซเชียลมีเดีย เขาได้เขียนข้อความสุดซึ้งว่า "ถึงแม้เธอจะรำคาญ ฉันก็ยังจะพูดว่า ฉันรักเธอ 100 ครั้ง" และเขายังขอให้แฟนสาวรอเขา "อีกไม่นานเราก็ถึงจุดหมายที่ต้องการ"  

           ด้านแฟนสาวของเขา ได้ประกาศข่าวการสูญเสีย โดยกล่าวว่า "ซูเปอร์ฮีโร่ของฉันทำงานสำเร็จแล้ว และตอนนี้เขาได้กลับไปยังดาวคริปตัน (ดาวเคราะห์สมมุติบ้านเกิดของซูเปอร์แมน) แล้ว" 

นักดับเพลิงสังเวยไฟไหม้ฮ่องกง
ภาพจาก Instagram 

           ขณะที่ล่าสุด รายงานของรอยเตอร์ส เผยว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ฮ่องกง เพิ่มขึ้นเป็น 128 ราย และคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีก 150 ราย โดยเจ้าหน้าที่ได้ประกาศยุติการค้นหาผู้รอดชีวิต เมื่อ 28 พฤศจิกายน แต่ปฏิบัติการค้นหาร่างและระบุตัวตนยังคงดำเนินต่อไป 

           ทางรัฐบาลไดจัดตั้งงบประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 1,200 ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้พักอาศัย ขณะที่ตำรวจได้จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 8 ราย รวมเป็น 11 ราย ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องการทุจริต และการใช้วัสดุที่ไม่ปลอดภัยระหว่างการปรับปรุงอาคาร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญของเพลิงใหม้ใหญ่ครั้งนี้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz, Reuters 

ภาพจาก Instagram 
ภาพจาก YAN ZHAO / AFP




