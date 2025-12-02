HILIGHT
สงครามนางฟ้า แอร์ฯ สาวแฉ ผัวกัปตันนอกใจซ้ำซ้อน ช้ำถูกทิ้งไปหารุ่นน้อง รักนี้ 20 ปี

          อดีตแอร์โฮสเตส แฉสามีกัปตัน หลอกคบทั้งที่ไม่หย่าเมียเก่า พอได้จดทะเบียนสมรสไม่นาน กลับถูกนอกใจไปหาแอร์ฯ สาวรุ่นน้อง เดินหน้าฟ้องชู้ ขอชีวิต 20 ปีกลับคืน
สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 1 ธันวาคม 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานเรื่องราวความทุกใจของอดีตแอร์โฮสเตสสาว เล่าพฤติกรรมของสามีกัปตันเครื่องบิน ซึ่งนอกใจแอบไปคบแอร์สาวรุ่นน้อง พร้อมแฉวีรกรรมความรักที่กินเวลานานเกือบ 20 ปี

          คุณแอ้ม อดีตแอร์โฮสเตทสาว สายการบินชื่อดัง เล่าว่า เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อปี 2549–2550 ตนเองเพิ่งเรียนจบใหม่และได้เข้าทำงานเป็นแอร์โฮสเตสที่สายการบินดังกล่าว เธอกับ คุณทอม เป็นเพื่อนร่วมงานในสายการบินเดียวกัน ฝ่ายชายอายุมากกว่าเธอประมาณ 10 ปี เข้ามาจีบและเทคแคร์ จนตัดสินใจคบหากันเป็นแฟนแบบเปิดเผย เพื่อนร่วมงานในสายการบินทุกคนทราบดีและยังเชียร์ให้แต่งงานกับผู้ชายคนนี้ เพราะเขาเป็นคนอบอุ่นและดูแลเธอดีมาก

          อย่างไรก็ดี คุณแอ้ม มาทราบว่าฝ่ายชายเคยแต่งงานมีครอบครัวแล้วและมีลูกติด 2 คน จึงตั้งใจจะตีตัวออกห่าง แต่ฝ่ายชายก็ตามตื๊อและทำดีทุกอย่าง จนคนรอบข้างก็เชียร์ว่า ให้โอกาสผู้ชายคนนี้ดูอีกสักครั้ง ประกอบกับตอนนั้นเธอเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ จึงตัดสินใจลาออกจากงานและย้ายไปใช้ชีวิตด้วยกันกับฝ่ายชายที่ฮ่องกง โดยฝ่ายชาย บอกว่าเรื่องภรรยาเก่าคงทำหน้าที่แค่เป็นพ่อกับแม่ของลูกเท่านั้น และตกลงเธอว่า จะให้เธอเดือนละ 50,000 บาท ชดเชยที่ต้องออกจากงานและมาเป็นแม่บ้านทำหน้าที่ภรรยา ขณะที่ฝ่ายชายตอนนั้นเป็นผู้ช่วยนักบินสายการบินแห่งหนึ่งมีรายได้ประมาณ 400,000 - 500,000 บาทต่อเดือน

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          หลังจากตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับฝ่ายชายที่ฮ่องกงเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างนั้น คุณแอ้ม ทำหน้าที่ดูแลบ้าน ดูแลสามี ดูแลแมว เป็นแม่บ้านแม่เรือนและให้พื้นที่ส่วนตัวแก่ฝ่ายชาย แต่ไม่เคยได้รับคำตอบชัดเจนว่าฝ่ายชายยุติความสัมพันธ์กับครอบครัวเก่าหรือยัง ในระหว่างที่อยู่ฮ่องกงฝ่ายชายก็ไม่ยอมเซ็นเอกสารหรือจดทะเบียนสมรสให้เธอ เพื่อให้เธอได้สิทธิพำนักถาวรที่ฮ่องกง เธอต้องออกจากประเทศทุกเดือนเพื่อมาต่อวีซ่าธอสงสัยมาตลอดแต่เลือกให้พื้นที่และไว้ใจ 

          จนกระทั่งมีเพื่อนของฝ่ายชายมาเตือนว่า ทอมยังไม่หย่ากับภรรยาเก่า ทำให้เธอกับฝ่ายชายเริ่มมีปากเสียงทะเลาะกัน ตอนนั้นเธอสับสนมากเพราะไม่รู้ว่าจะเดินหน้าเอายังไงต่อกับชีวิต สุดท้ายฝ่ายชายพาเธอย้ายกลับไทยแบบกะทันหัน เธอมาทราบภายหลังว่าฝ่ายชายแอบกิ๊กกับแอร์ฯ สาวชาวฮ่องกงและเป็นหนี้เป็นสิน ยืมคนทั่วฮ่องกง จนต้องลาออกและย้ายกลับมาเป็นผู้ช่วยนักบินที่ไทย

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
          
          ต่อมาไม่นาน ฝ่ายชายผ่านการเลื่อนขั้นเป็นกัปตันเต็มตัว เป็นที่นับหน้าถือตาในสายการบิน แต่กลายเป็นว่า คุณแอ้ม ไม่ได้รับการเปิดเผยตัวตนในที่ทำงานและสถานะของเธอกับที่ทำงานฝ่ายชาย แต่สามีก็ยอมจดทะเบียนหย่ากับภรรยาเก่า และจดทะเบียนสมรสกับคุณแอ้มตอนปี 2565

          กระทั่งช่วงปี 2567–2568 คุณแอ้มบอกว่า สามีไปติดผู้หญิงคนใหม่ ซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสสาวในสายการบินเดียวกัน โดยเธอมาทราบข่าวจากเพื่อนในวงการแอร์โฮสเตส มาเล่าให้ฟัง เธอจึงตัดสินใจทักไปหา น.ส.มิ้น (นามสมมติ) ฝ่ายหญิงในอินสตาแกรม ซึ่งฝ่ายชายยอมรับว่า มีสัมพันธ์กันลึกซึ้งช่วงปลายปี 2567 และเริ่มคบกันจริงตังตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมสายการบินเดียวกัน 

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ทางมิ้นเผยว่า เข้าใจว่าคุณแอ้มเป็นภรรยาเก่า เพราะฝ่ายชายนำใบหย่ากับภรรยาเก่าไปให้ดู และอ้างว่าได้อย่าขาดกับภรรยาแล้ว ทางคุณแอ้มจึงบอกไปว่าใบนั้นคือใบหย่ากับภรรยาคนแรก ตนเองเพิ่งจะจดทะเบียนสมรสเมื่อปี 2565 และคบหาอยู่กินกันมา 18 ปีแล้ว จนมีการนัดมาคุยกัน 3 คน เกิดการปะทะคำพูดกันหนักหน่วง และฝ่ายชายเองก็แสดงอาการเสียใจ เพราะทางมิ้นบอกว่าจะถอย จะเลิกยุ่ง แต่ต่อมาทั้งคู่กลับยังแอบมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง เช่น เดินทางต่างประเทศด้วยกันหลายครั้ง เธอจึงเดินหน้ารวบรวมหลักฐานทั้งหมดและดำเนินการฟ้องชู้ไปที่ น.ส.มิ้น เพราะสามีของเธอ ไม่กลับบ้าน ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในบ้านเลย

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          จากเรื่องนี้ คุณแอ้ม เผยว่าตนเองต้องแบกรับภาระหนัก ทั้งค่าใช้จ่ายประจำบ้าน ค่ารักษาแมวซึ่งมีจำนวน 6–7 ตัว บางตัวพิการต้องรักษาใช้เงินจำนวนมาก และหลังจากฝ่ายชายหายไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน ที่ตัดสินใจร้องเรียน เพราะต้องขายทรัพย์สินของมีค่าเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และตอนนี้ต้องการโอกาสกลับคืนมา ขอชีวิตคืน 20 ปี ที่เสียไป

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

สงครามนางฟ้า
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
