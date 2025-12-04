เผยสาเหตุ ตำรวจยึด Ledger Nano จากบ้าน นานา ถูกมองอาจใช้ซ่อนเงินดิจิทัลจำนวนมาก กุญแจสำคัญในการติดตามเงินคืนผู้เสียหาย
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
จากกรณีการจับกุม นานา ไรบีนา ดาราสาวชื่อดัง หลังถูกศาลออกหมายจับในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน เบื้องต้นตำรวจทำการยึดทรัพย์สินหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ Ledger Nano X จำนวน 1 ชิ้น
วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ระบุว่า หนึ่งในของกลางที่ตำรวจยึดได้จาก บ้านนานา คือ Ledger Nano กระเป๋าเก็บเงินคริปโตที่ซ่อนเงินได้เนียนที่สุด หลายคนเห็นชื่อ เห็นรูปในข่าวแล้ว อาจสงสัยว่า มันคืออะไร ?
คำตอบคือมันเป็น ตู้เซฟดิจิทัล ของสายนักลงทุนคลิปโตทั่วโลก รูปทรงเหมือนแฟลชไดรฟ์ทั่วไป แต่ซ่อนเงินได้เป็นหลักร้อยล้าน !
ซึ่งโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้เงินคืนนั้น ยากมาก เพราะไม่สามารถตรวจสอบเส้นเงินได้ แต่ถ้าเงินยังถูกเก็บอยู่ใน Ledger ก็อาจมีลุ้นว่าตำรวจสามารถตรวจสอบเส้นทางของเงินได้ นั่นทำให้ อาจนำเงินไปคืนให้กับผู้เสียหายได้ แต่ถ้าเงินถูกโอนไปหลายชั้นก่อนที่จะถูกจับ โอกาสได้เงินคืนน้อยมาก แทบเป็นศูนย์ เพราะคริปโตย้ายเงินข้ามโลกได้ในไม่กี่วินาทีและตามได้ยากสุด ๆ
ที่สำคัญ Ledger ต้องใช้ รหัส + คำกู้คืน 24 คำ ถ้าผู้ต้องหาปากแข็งไม่ยอมบอก ก็เท่ากับเปิดไม่ได้ ถึงตำรวจมีของกลางไปแต่เปิดไม่ได้เหมือนยึด ตู้เซฟที่ไม่มีกุญแจ