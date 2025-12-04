HILIGHT
          แรคคูนบุกร้านเหล้า งัดขวดดื่มกระจาย เมาอาละวาด ก่อนสิ้นสภาพ นอนสลบในห้องน้ำ กลายเป็นภาพไวรัลสุดขำ น่าอายมาก

          วันที่ 3 ธันวาคม 2568 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุการณ์ประหลาดชวนอึ้งที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา พนักงานร้านต่างพากันตกตะลึง เมื่อพบว่ามี "โจรสวมหน้ากาก" บุกเข้ามาในร้าน พร้อมกับงัดแงะดื่มเหล้าสินค้าที่วางจำหน่าย จนขวดแตกกระจายเกลื่อนพื้น ก่อนจะไปพบเจ้าโจรนอนสลบหมดสภาพอยู่ในห้องน้ำ กลายเป็นภาพที่แทบไม่อยากจะเชื่อสายตา 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายเหล้า Ashland ABC ในเมืองแอชแลนด์ ในวัน Black Friday เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งทางร้านปิดให้บริการ กระทั่งวันถัดมา พนักงานของร้านเข้าไปพบสภาพภายในถูกบุกรุก สินค้าถูกหยิบออกจากชั้นวางและแตกกระจัดกระจายบนพื้น จึงเดินตามร่องรอยในสถานที่เกิดเหตุ จนไปพบ "ผู้ต้องสงสัย" นอนหมดสติอยู่บนพื้นห้องน้ำระหว่างถังขยะและโถส้วม จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวแรคคูนเมาสุราไปสอบสวนที่ศูนย์พักพิงสัตว์ 

          ศูนย์พักพิงสัตว์และคุ้มครองสัตว์เทศมณฑลฮันโนเวอร์ ได้โพสต์ภาพสถานที่เกิดเหตุและสภาพอันน่าอายของผู้ก่อเหตุ โดยเผยว่า "ซาแมนธา มาร์ติน เจ้าหน้าที่ของเรา ได้รับแจ้งเหตุผิดปกติที่ร้านเหล้า ก่อนจะพบผู้ต้องสงสัย โดยสามารถควบคุมตัวโจรสวมหน้ากากมาได้อย่างปลอดภัย และนำตัวกลับมายังศูนย์พักพิงเพื่อให้สร่างเมาก่อนการสอบสวน"

          เจ้าหน้าที่ตั้งชื่อให้กับผู้ต้องสงสัยว่า โคล จากการตรวจสอบพบว่า โคลได้บุกเข้ามาในร้านผ่านทางฝ้าเพดาน และชนกล้องวงจรปิดตก ก่อนที่จะก่อเหตุเมาอาละวาด โดยหลังจากหลับไป 2-3 ชั่วโมง พบว่าไม่มีอาการบาดเจ็บใด ๆ (นอกจากอาการเมาค้างเล็กน้อย) ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ปล่อยตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยปลอดภัย โดยไม่ได้แจ้งข้อหา และหวังว่ามันจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ 

          เหตุการณ์นี้สร้างความตลกขบขันและเรียกเสียงหัวเราะจนกลายเป็นไวรัลดังไปทั่วโลก หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นล้อเลียนขำขันกับพฤติกรรมของเจ้าโจรสวมหน้ากากตัวนี้ "ดื่มจนเกลี้ยงและเมาอาละวาด ก่อนสิ้นสภาพ" ขณะที่เจ้าหน้าที่มาร์ตินกล่าวติดตลกว่า "ชีวิตหนึ่งวันของชีวิตเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์..."


ขอบคุณข้อมูลจาก BBCFox News

แรคคูนบุกร้านเหล้า งัดขวดดื่มกระจาย เมาอาละวาด ก่อนสิ้นสภาพ นอนสลบในห้องน้ำ โพสต์เมื่อ 4 ธันวาคม 2568
