แรคคูนบุกร้านเหล้า งัดขวดดื่มกระจาย เมาอาละวาด ก่อนสิ้นสภาพ นอนสลบในห้องน้ำ กลายเป็นภาพไวรัลสุดขำ น่าอายมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hanover County Animal Protection and Shelter
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hanover County Animal Protection and Shelter
ศูนย์พักพิงสัตว์และคุ้มครองสัตว์เทศมณฑลฮันโนเวอร์ ได้โพสต์ภาพสถานที่เกิดเหตุและสภาพอันน่าอายของผู้ก่อเหตุ โดยเผยว่า "ซาแมนธา มาร์ติน เจ้าหน้าที่ของเรา ได้รับแจ้งเหตุผิดปกติที่ร้านเหล้า ก่อนจะพบผู้ต้องสงสัย โดยสามารถควบคุมตัวโจรสวมหน้ากากมาได้อย่างปลอดภัย และนำตัวกลับมายังศูนย์พักพิงเพื่อให้สร่างเมาก่อนการสอบสวน"
เจ้าหน้าที่ตั้งชื่อให้กับผู้ต้องสงสัยว่า โคล จากการตรวจสอบพบว่า โคลได้บุกเข้ามาในร้านผ่านทางฝ้าเพดาน และชนกล้องวงจรปิดตก ก่อนที่จะก่อเหตุเมาอาละวาด โดยหลังจากหลับไป 2-3 ชั่วโมง พบว่าไม่มีอาการบาดเจ็บใด ๆ (นอกจากอาการเมาค้างเล็กน้อย) ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ปล่อยตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติโดยปลอดภัย โดยไม่ได้แจ้งข้อหา และหวังว่ามันจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์นี้สร้างความตลกขบขันและเรียกเสียงหัวเราะจนกลายเป็นไวรัลดังไปทั่วโลก หลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นล้อเลียนขำขันกับพฤติกรรมของเจ้าโจรสวมหน้ากากตัวนี้ "ดื่มจนเกลี้ยงและเมาอาละวาด ก่อนสิ้นสภาพ" ขณะที่เจ้าหน้าที่มาร์ตินกล่าวติดตลกว่า "ชีวิตหนึ่งวันของชีวิตเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์..."
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hanover County Animal Protection and Shelter
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Hanover County Animal Protection and Shelter
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายเหล้า Ashland ABC ในเมืองแอชแลนด์ ในวัน Black Friday เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งทางร้านปิดให้บริการ กระทั่งวันถัดมา พนักงานของร้านเข้าไปพบสภาพภายในถูกบุกรุก สินค้าถูกหยิบออกจากชั้นวางและแตกกระจัดกระจายบนพื้น จึงเดินตามร่องรอยในสถานที่เกิดเหตุ จนไปพบ "ผู้ต้องสงสัย" นอนหมดสติอยู่บนพื้นห้องน้ำระหว่างถังขยะและโถส้วม จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวแรคคูนเมาสุราไปสอบสวนที่ศูนย์พักพิงสัตว์
