HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เพจดังแฉอีก ใครนะ.. นอกจากเมียยืมเพื่อนเปย์ผัว ผัวเองก็ไม่น้อยหน้า สร้างหนี้ยืมไปทั่ว


          เพจดังแฉอีก นอกจากเมียยืมเพื่อนเปย์ผัว ผัวเองก็ไม่น้อยหน้า สร้างหนี้ยืมไปทั่ว ชาวเน็ตถึงกับลั่น ศีลเสมอกันสุด ๆ รอเฉลย ใครน้า ?

เพจดังแฉ นอกจากเมียยืมเพื่อน ผัวก็ไม่น้อยหน้า

          วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เพจ ท่านเปา โพสต์ปริศนา ระบุว่า "นอกจากเงินที่เมียต้องยืมเพื่อนไปเปย์ผัว ตัวผัวเองก็ไม่น้อยหน้า สร้างหนี้ยืมเค้าไปทั่วเหมือนกัน..." ก่อนจะเสริมว่า "ใครหว่า รอลอกการบ้าน"
          
          งานนี้ก็เรียกคอมเมนต์จากชาวเน็ตเพียบ หลายคนเฝ้าจอรอเฉลย พร้อมบอกเลยว่า คู่สร้างคู่สม, ศีลเสมอกัน, สองคนน่าจะเหมือนกัน และหนักทั้งผัวทั้งเมีย

เพจดังแฉ นอกจากเมียยืมเพื่อน ผัวก็ไม่น้อยหน้า

          อย่างไรก็ตาม ท่านเปา ทิ้งท้ายเพียงว่า "อันนี้ไม่รู้นะไปสืบเอง กูได้ยินแว่ว ๆ มา ว่ามีคนออกมาแฉฝั่งผัวแล้ว" ซึ่งจากนี้ก็ถึงเวลาของเหล่านักสืบโซเชียล ที่ไปตามติดตามกันต่อ

เพจดังแฉ นอกจากเมียยืมเพื่อน ผัวก็ไม่น้อยหน้า

เพจดังแฉ นอกจากเมียยืมเพื่อน ผัวก็ไม่น้อยหน้า

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพจดังแฉอีก ใครนะ.. นอกจากเมียยืมเพื่อนเปย์ผัว ผัวเองก็ไม่น้อยหน้า สร้างหนี้ยืมไปทั่ว อัปเดตล่าสุด 4 ธันวาคม 2568 เวลา 16:09:04 3,405 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย