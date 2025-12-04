เพจดังแฉอีก ใครนะ.. นอกจากเมียยืมเพื่อนเปย์ผัว ผัวเองก็ไม่น้อยหน้า สร้างหนี้ยืมไปทั่ว

เพจดังแฉอีก นอกจากเมียยืมเพื่อนเปย์ผัว ผัวเองก็ไม่น้อยหน้า สร้างหนี้ยืมไปทั่ว ชาวเน็ตถึงกับลั่น ศีลเสมอกันสุด ๆ รอเฉลย ใครน้า ?
วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เพจ ท่านเปา โพสต์ปริศนา ระบุว่า "นอกจากเงินที่เมียต้องยืมเพื่อนไปเปย์ผัว ตัวผัวเองก็ไม่น้อยหน้า สร้างหนี้ยืมเค้าไปทั่วเหมือนกัน..." ก่อนจะเสริมว่า "ใครหว่า รอลอกการบ้าน"
งานนี้ก็เรียกคอมเมนต์จากชาวเน็ตเพียบ หลายคนเฝ้าจอรอเฉลย พร้อมบอกเลยว่า คู่สร้างคู่สม, ศีลเสมอกัน, สองคนน่าจะเหมือนกัน และหนักทั้งผัวทั้งเมีย
อย่างไรก็ตาม ท่านเปา ทิ้งท้ายเพียงว่า "อันนี้ไม่รู้นะไปสืบเอง กูได้ยินแว่ว ๆ มา ว่ามีคนออกมาแฉฝั่งผัวแล้ว" ซึ่งจากนี้ก็ถึงเวลาของเหล่านักสืบโซเชียล ที่ไปตามติดตามกันต่อ