สะพัด ! บริษัทแอร์ดัง นิคมชลบุรี แจ้งปิดงานงดจ้าง พนง. เซ่นดราม่าต่อรองโบนัส 11 รอบไม่จบ

ว่อนเอกสาร บริษัทแอร์ดัง นิคมชลบุรี แจ้งปิดงาน-งดจ้างสหภาพแรงงานและสมาชิก มีผล 6 ธ.ค.68 หลังเจรจาโบนัส หลายรอบยังไม่ลงตัว
วันที่ 4 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก หนุ่ม-สาว โรงงาน นวนคร โพสต์ระบุว่า จากกรณีการประท้วงโบนัส 8 เดือน บวกพิเศษ 24,000 บาท และทอง 3 บาท (สำหรับพนักงานที่มีอายุงาน 10–15 ปี) ของโรงงานแอร์ชื่อดัง ชลบุรี ซึ่งมีการเจรจากันถึงรอบที่ 11 แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทจึงประกาศปิดการเจรจาเมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2568 พร้อมขอใช้สิทธิ์ปิดงานและงดจ้างงานสหภาพฯ รวมถึงสมาชิกที่เกี่ยวข้อง มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับรายละเอียดเอกสารดังกล่าว ระบุวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เรื่อง แจ้งปิดงานงดจ้าง เรียน 1. สหภาพแรงงาน... 2. พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดชลบุรี อ้างถึง 1. ข้อเรียกร้องบริษัท ...จำกัด ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 / 2. ข้อเรียกร้องสหภาพแรงงาน... ฉบับลงวันที่ 15 กันยายน 2568 / 3. หนังสือแจ้งข้อพิพาทแรงงานฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568
ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัทฯ ได้แจ้งข้อเรียกร้องต่อสหภาพ แรงงาน...และมีการเจรจากันเองแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข้อพิพาท แรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานโดยมีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทแรงงานมาโดยตลอด โดยมีการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ทั้ง 2 ฉบับ บริษัทฯ จึงขอยุติการ เจรจาเมื่อเวลา 12.00 น. แล้วนั้น
ดังนั้น เมื่อการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานโดยพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานไม่สามารถหา ข้อยุติได้และกลายเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ไม่สามารถตกลงกันได้
โดยหนังสือฉบับนี้บริษัทฯ จึงแจ้งมายังสหภาพแรงงาน...และพนักงานประนอม ข้อพิพาทแรงงานทราบว่า บริษัทฯ ขอใช้สิทธิปิดงานงดจ้างกับสหภาพแรงงาน...และสมาชิก สหภาพที่เกี่ยวข้องโดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2568 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป