หม้อไฟคว่ำใส่ลูกค้า ร้านดังอ้างประมาทร่วม โบ้ยใส่ผัก-หมู จนเต็มหม้อ จนเสียสมดุล

ได้เหรอ ? หม้อไฟคว่ำใส่ลูกค้า โดนลวกจนบาดเจ็บสาหัส ร้านดังลั่นประมาทร่วม ชี้เติมผัก เติมหมูเองจนหม้อโยก ตักวุ้นเส้นจนหม้อคว่ำ ปัดลูกค้าต้องรับผิดชอบตัวเอง
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
วันที่ 5 ธันวาคม 2568 รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ทางช่อง 3 รายงานกรณีได้รับการร้องเรียนจากชายคนหนึ่ง ที่ไปกินอาหารที่ร้านดังย่านสุทธิสาร แต่กลับถูกหม้อแจ่วฮ้อนคว่ำใส่ น้ำซุปร้อน ๆ ลวกขาจนบาดเจ็บสาหัส แต่ทางร้านกลับปัดความรับผิดชอบ โดยอ้างว่าลูกค้าประมาทเอง
โดยมีภาพวงจรปิดเผยให้เห็นตอนที่พนักงานนำหม้อมาตั้ง แต่เหมือนหม้อจะวางไม่พอดี จึงหยิบหม้อออกแล้วหยิบกระดาษมาพับ นำไปรองขาเตา จากนั้นจึงยกหม้อแจ่วฮ้อนมาตั้ง ต่อมาชายผู้เสียหายก็หยิบวัตถุดิบใส่ลงหม้อตามปกติ
แต่หลังจากนั้นในจังหวะที่ลูกค้ากำลังตักอาหารจากหม้อแจ่วฮ้อน กลับถูกหม้อคว่ำใส่ โดยคว่ำทั้งหม้อทั้งเตา จนถูกน้ำซุปเดือด ๆ ราดใส่ตัว
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ต่อมา ผู้เสียหายวัย 34 ปี เข้าร้องกับทางสายไหมต้องรอด พร้อมให้ข้อมูลว่าแผลที่ต้นขาจากการถูกน้ำร้อนลวกนั้น เป็นแผลลวกระดับ 2 จนถึงชั้นไขมัน ส่วนหม้อที่ทางร้านนำมาใช้นั้น โยกเยกตั้งแต่ขาเตาไปจนถึงถาดรอง อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน แถมหลังเกิดเหตุพนักงานไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาลอะไร แต่ไปทำแจ่วฮ้อนมาให้ใหม่ แล้วบอกว่าไม่คิดค่าอาหาร แต่จังหวะนั้นตนก็ไม่กินแล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ที่ร้านอาหารอีสานชื่อดังย่านสุทธิสาร จากนั้นตนก็เข้าสู่กระบวนการรักษาตัว โดยทางร้านแจ้งตั้งแต่วันที่เกิดเหตุว่า ร้านมีประกันอุบัติเหตุให้ 100,000 บาท ในการรักษาครั้งแรก ร้านสำรองจ่ายไป 20,000 บาท แล้วนำไปเบิกประกัน แต่กลับไม่มีการพูดคุยเรื่องการเยียวยา การชดเชยรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งตนเรียกไป 100,000 บาท
ทางร้านไล่ตนให้ไปคุยกับประกัน แต่ทางประกันกลับบอกว่าเป็นการประมาทร่วม อ้างว่าความรับผิดชอบของพนักงานร้านสิ้นสุดลงตั้งแต่นำเตาไปวาง ที่เหลือความรับผิดชอบเป็นของลูกค้า และอ้างว่า ทางร้านบอกลูกค้าใส่อาหารไปเยอะ ทำให้น้ำหนักของหม้อไม่สมดุล ลูกค้าจึงควรรับผิดชอบด้วยตัวเอง
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
ในส่วนค่าเสียหายที่เรียกไป 100,000 บาท ก็อ้างว่าไม่ควรต้องชดเชยรายได้ขนาดนั้น เพราะผู้บาดเจ็บไม่ใช่พนักงานจ้างรายวัน แต่เป็นพนักงานประจำ จึงไม่ยอมจ่าย ทั้งที่ในมุมตนต้องมีการรักษาต่อเนื่อง จ่ายไปเองแล้ว 7,000 บาท แถมยังต้องรักษาต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 2 - 3 เดือน จึงอยากให้ร้านแสดงสปิริตในการรับผิดชอบ ไม่ใช่มาปัดความรับผิดชอบแบบนี้
ก่อนหน้านี้ ตัวแทนจากทางร้านก็โทร. มาหาแฟนตน อ้างว่าได้ดูคลิปเหตุการณ์แล้วกับทางประกัน เข้าข่ายประมาทร่วม ไม่ใช่ความผิดของร้านอย่างเดียว บอกว่าพนักงานสิ้นสุดหน้าที่แค่ตอนเอาเตามาวาง ในส่วนการเติมผัก เติมหมู เป็นส่วนที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบ เพราะเราใส่ผัก ใส่หมู ทำให้หม้อไม่สมดุล ซึ่งตนมองว่ามันไม่ใช่
ทางร้านปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยรายได้ใด ๆ จะจ่ายแค่ค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 100,000 บาทเท่านั้น
ผู้เสียหายชี้ว่า ตนไปกินข้าวก็ไม่ได้อยากให้เกิดอุบัติเหตุ หากทางร้านใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น ตนก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเยอะ แต่ทางร้านกลับเลือกที่จะบ่ายเบี่ยง มันก็ต้องมาถึงขั้นตอนนี้
หลังจากแถลงข่าวกับสื่อ ผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ว่าผู้เสียหายต้องรักษาฟื้นฟูบาดแผลนานเกิน 21 วัน ซึ่งตามกฎหมายนั้นเข้าข่ายเป็นการได้รับบาดเจ็บสาหัส
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้
เมื่อผู้สื่อข่าวไปที่ร้าน ตัวแทนร้านอ้างว่าจังหวะตักอาหาร ในหม้อมีวุ้นเส้น แล้วตอนผู้เสียหายตักวุ้นเส้น วุ้นเส้นจึงลากหม้อให้คว่ำลงมา ประกอบกับลูกค้าใส่อาหารลงหม้อมากไป เลยทำให้หม้อร่วงลงมา ส่วนในแง่การเยียวยาทางร้านมีประกันที่จะดูแลเรื่องนี้ ตั้งแต่เกิดเหตุจ่ายไปแล้วกว่า 30,000 บาท ไม่รวมค่ารถ ค่าเดินทางให้ลูกค้าต่าง ๆ
นอกจากนี้ทางร้านยังเสนอชดเชยให้ลูกค้า 38,000 บาท แต่ลูกค้าไม่ยอม จะเอา 100,000 บาท ร้านจึงยืนยันว่าจะให้ได้ตามจริงเท่านั้น คือที่ลูกค้าขาดรายได้ เสียเวลา ตามจริง ส่วนมาตรการดูแลหลังจากนี้ หากอุปกรณ์ไม่แข็งแรงจะไม่นำมาใช้อีก แม้หม้อกับเตาดังกล่าวจะตั้งไว้นานแล้ว ก่อนลูกค้าตักแล้วเกิดเหตุการณ์หม้อคว่ำก็ตาม
