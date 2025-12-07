หนุ่มหลอนยา ซ้อมแฟนวัย 19 ดับคาห้อง กินอยู่กับร่าง 17 วัน - ซ้ำขังแม่ในห้อง

หนุ่มหลอนยา ซ้อมแฟนสาววัย 19 ดับคาห้อง ใช้ชีวิตกินอยู่กับศพ 17 วัน ไม่มีใครรู้ จนเพื่อนบ้านได้กลิ่น ซ้ำขังแม่ไว้ในห้องอีกคน พ่อผู้ตายร้องเอาผิด
วานนี้ (6 ธันวาคม 2568) ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เกิดเหตุหนุ่มหลอนยากลัวแฟนไปมีกิ๊ก จึงซ้อมทรมานจนเสียชีวิตคาห้องพัก โดย นายสายยนต์ อายุ 56 ปี พ่อผู้ตายเผยว่า ลูกสาวของตนอายุ 19 ปี ตนไม่ได้เจอลูกมาราว 2-3 สัปดาห์แล้ว จนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อนโทร. มาถามว่าได้เจอลูกสาวบ้างไหม ให้รีบกลับไปดูด่วน พราะเพื่อนบ้านได้กลิ่นเหม็นแรงโชยออกมาจากในห้องพักของแฟนลูก
เมื่อ นายสายยนต์ ไปถึงห้องพักดังกล่าว ก็รอจนตำรวจ สน.คันนายาว เข้ามาในเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่จึงเคาะเรียกผู้ที่อยู่ภายในห้อง พบ นายธนาธัญ วัย 34 ปี แฟนของลูกสาวเปิดประตูออกมา ภายในห้องพบอุปกรณ์เสพยาไอซ์ และร่างของลูกสาววัย 19 ปี ในสภาพนอนเปลือยกาย ร่างบวมอืด และมีรอยฟกช้ำตามร่างกาย
นอกจากนี้ยังพบว่าแม่ของนายธนาธัญถูกขังเอาไว้ ไม่ให้ออกไปไหน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายธนาธัญไปดำเนินคดี ก่อนประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาดำเนินการ
จากการสอบสวน นายธนาธัญรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าแฟนสาวจริง โดยมีการซ้อมและทุบตีจนเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน จากนั้นนำถ่านสำหรับหุงต้มมาทาทั่วศพเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่น และใช้ชีวิตอยู่กับศพตามปกติมานาน 17 วัน พร้อมขังแม่ไว้ในห้อง
จนกระทั่งศพเริ่มอืดและเน่าเปื่อย จึงทำให้ข้างห้องได้กลิ่นและโทร. แจ้งตำรวจกับพ่อของผู้ตาย ทำให้ถูกจับกุมในที่สุด
ทั้งนี้ นายสายยนต์ เผยว่าเสียใจกับการจากไปของลูกสาวมาก ตนเคยเตือนลูกสาวมาหลายครั้งแล้วเรื่องการคบกับผู้ชายคนนี้ เพราะอีกฝ่ายเป็นคนอารมณ์ร้อน ชอบเสพยา ในช่วงที่คบกันไม่ถึง 1 ปี ก็มีเรื่องทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
ลูกสาวไปอยู่ห้องพักของแฟนหนุ่ม เมื่อถูกทำร้ายก็จะกลับมาที่ห้องของพ่อ ตนก็จะเห็นรอยฟกช้ำบ่อยครั้ง อีกทั้งเมื่อเดือนสิงหาคม ฝ่ายนั้นทำรุนแรงใช้ท่อนเหล็กตีที่สนามตะกร้อ ก่อนจะลากไปกว่า 50 เมตรเพื่อเอาลูกสาวตนเข้าห้อง
ตนพาลูกไปพบตำรวจแล้ว ตำรวจให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเอาใบแพทย์มาแจ้งความดำเนินคดี แต่ยังไม่ทันไปพบแพทย์ แฟนหนุ่มก็มาง้อจนลูกสาวใจอ่อน ไม่ไปตรวจร่างกายแล้ว และกลับไปอยู่ด้วยกัน กระทั่งช่วงกลางเดือนตุลาคม เริ่มไม่ได้เจอลูกสาว เมื่อถามจากลูกคนเล็กก็ทราบว่าคงไปอยู่กับเพื่อน ตนจึงไม่ได้เอะใจ กระทั่งมีคนบอกมาว่าได้กลิ่นเน่าในห้องแฟนลูก อยากขอให้ทางตำรวจเอาผิดให้ถึงที่สุด
ทั้งนี้ เบื้องต้นทางตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา และจะนำตัวส่งศาลมีนบุรี เพื่อนำตัวผู้ต้องหาฝากขังต่อไป
