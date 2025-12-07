HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เพื่อนนัทปง เข้าให้ปากคำ บิ๊ก มาแต่เช้า จับสอบแยก โอ - ออ เผยเคลื่อนร่างถึงนิติเวชแล้ว

 
              เพื่อน นัท ณัฐวุฒิ เข้าให้ปากคำ ตำรวจแยกห้องสอบปากคำ บิ๊ก - โอ - ออ ส่วนต้นจะตามมาในช่วงบ่าย ยังไม่ให้สัมภาษณ์ ขณะที่ศพนัทปง ถึงสถาบันนิติเวชแล้ว

- เพื่อนนัทปง เข้าให้ปากคำ บิ๊ก มาแต่เช้า จับสอบแยก โอ - ออ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

              ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ "นัทปง" นักข่าวช่อง 8 ที่พบไซยาไนด์ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนที่มา รวมถึงแรงจูงในของเหตุการณ์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือใครก็ตาม 

              ล่าสุด (7 ธันวาคม 2568) เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เมื่อเวลา 09.20 น. พยานผู้หญิง 2 คน คือ โอ และ ออ เพื่อนที่อยู่กับ นัท ณัฐวุฒิ ในวันที่เกิดเหตุ เดินทางเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.บางกรวย โดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน บอกสั้น ๆ แค่ "ขอคุยกับตำรวจก่อน" 

              ขณะที่ บิ๊ก ซึ่งเป็นอีกบุคคลที่อยู่ในบ้าน เดินทางมาถึง สภ.บางกรวย แล้วเช่นกัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. ซึ่งทางตำรวจได้แยกสอบปากคำ บิ๊ก ที่ห้องสอบสวนชั้น 3 ส่วน ออ กับ โอ อยู่ที่ชั้น 1 

- เพื่อนนัทปง เข้าให้ปากคำ บิ๊ก มาแต่เช้า จับสอบแยก โอ - ออ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

              ทางด้าน ต้น จะเดินทางมาช่วงบ่ายโมง ขณะที่ ไอซ์ สารวัตร เพื่อนนักข่าว จะเดินทางมาถึงในช่วงเที่ยง โดยจะต้องเข้าไปเปิดบ้านที่เกิดเหตุก่อน 

              ทั้งนี้ มีรายงานว่าร่างของ นัท ณัฐวุฒิ ได้ถูกเคลื่อนย้ายจากวัดริมกก จ.เชียงราย มายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในรถมีเพื่อนสนิทของ นัท ณัฐวุฒิ เดินทางมาด้วยจากเชียงราย แต่จากการสอบถามยังไม่สามาถระบุได้ว่าต้องนำร่างมาเก็บไว้นานแค่ไหน หรือจะเริ่มผ่าชันสูตรในวันนี้หรือไม่  
 
- เพื่อนนัทปง เข้าให้ปากคำ บิ๊ก มาแต่เช้า จับสอบแยก โอ - ออ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, เรื่องเล่าเช้านี้

 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เพื่อนนัทปง เข้าให้ปากคำ บิ๊ก มาแต่เช้า จับสอบแยก โอ - ออ เผยเคลื่อนร่างถึงนิติเวชแล้ว โพสต์เมื่อ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 11:53:21 2,119 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 น้ำท่วมหาดใหญ่ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย