เพื่อนนัทปง เข้าให้ปากคำ บิ๊ก มาแต่เช้า จับสอบแยก โอ - ออ เผยเคลื่อนร่างถึงนิติเวชแล้ว

เพื่อน นัท ณัฐวุฒิ เข้าให้ปากคำ ตำรวจแยกห้องสอบปากคำ บิ๊ก - โอ - ออ ส่วนต้นจะตามมาในช่วงบ่าย ยังไม่ให้สัมภาษณ์ ขณะที่ศพนัทปง ถึงสถาบันนิติเวชแล้ว
ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ "นัทปง" นักข่าวช่อง 8 ที่พบไซยาไนด์ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนที่มา รวมถึงแรงจูงในของเหตุการณ์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากฝีมือใครก็ตาม
ล่าสุด (7 ธันวาคม 2568) เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เมื่อเวลา 09.20 น. พยานผู้หญิง 2 คน คือ โอ และ ออ เพื่อนที่อยู่กับ นัท ณัฐวุฒิ ในวันที่เกิดเหตุ เดินทางเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ สภ.บางกรวย โดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน บอกสั้น ๆ แค่ "ขอคุยกับตำรวจก่อน"
ขณะที่ บิ๊ก ซึ่งเป็นอีกบุคคลที่อยู่ในบ้าน เดินทางมาถึง สภ.บางกรวย แล้วเช่นกัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 น. ซึ่งทางตำรวจได้แยกสอบปากคำ บิ๊ก ที่ห้องสอบสวนชั้น 3 ส่วน ออ กับ โอ อยู่ที่ชั้น 1
ทั้งนี้ มีรายงานว่าร่างของ นัท ณัฐวุฒิ ได้ถูกเคลื่อนย้ายจากวัดริมกก จ.เชียงราย มายังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในรถมีเพื่อนสนิทของ นัท ณัฐวุฒิ เดินทางมาด้วยจากเชียงราย แต่จากการสอบถามยังไม่สามาถระบุได้ว่าต้องนำร่างมาเก็บไว้นานแค่ไหน หรือจะเริ่มผ่าชันสูตรในวันนี้หรือไม่
