กู้ภัยเปิดใจ เสียงต่อรองไม่เกี่ยวเคส นัทปง ลั่นพูด หงส์ ไม่ใช่ ผง - ไม่ได้รับเงินปิดข่าว

กู้ภัยเปิดใจ เสียงต่อรองราคาไม่เกี่ยวเคส นัทปง แต่เป็นการทำศพคนอื่น ลั่นพูด หงส์ ไม่ใช่ ผง ยืนยันไม่ได้รับเงินปิดข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka
ภายหลังจากปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิด บันทึกเสียงสนทนาผ่านโทรศัพท์ บริเวณด้านหน้าบ้านของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ "นัทปง" ในลักษณะมีการต่อรองตัวเลขจำนวนเงิน อีกทั้งมีการเผยปมว่า คนใกล้ชิดเคยพูดเรื่องเตรียมซองยานั้น
วานนี้ (6 ธันวาคม 2568) เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า จากการสอบถาม นายแบงค์ อาสากู้ชีพที่เข้าไปถึงบ้านคนแรก เจ้าตัวยืนยันว่าภาพที่ปรากฏในภาพวงจรปิดคือตัวเอง ส่วนปลายสายที่สนทนาอยู่ คือการพูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งข้อมูลหลังจากที่หน่วยแอดวานซ์ยืนยันว่าเป็นการเสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
โดยบทสนทนาที่พูดถึงซองผงอะไรบางอย่าง ที่ผู้ตายเตรียมไว้สำหรับการฆ่าตัวตาย เป็นสิ่งที่เพื่อนสนิท 2 คน ของผู้ตายให้ข้อมูลกับตน ตนจึงคัดลอกคำพูดที่เพื่อนสนิทบอกในที่เกิดเหตุ เพื่อรายงานกับทางตำรวจ ให้เจ้าหน้าที่มาพูดคุยรายละเอียดกับทั้งคู่เอง
ส่วนบทสนทนาเรื่องจำนวนเงิน 100,000 บาท ต่อเหลือ 85,000 บาท นายแบงค์อ้างว่าเป็นการพูดคุยถึงอีกเคสหนึ่ง ไม่ใช่เคสนัทปง แต่เป็นเคสที่มีการจัดงานศพอยู่ ว่าจะจัดงานศพครบชุดในราคา 100,000 บาท ต่อรองเหลือ 85,000 บาท แต่ตนบอกว่าลดราคาให้ไม่ได้ เพราะมีหงส์หน้าเมรุ และดอกไม้สดครบชุด
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ย้ำว่าตนพูดว่า "หงส์" ไม่ใช่ "ผง"
ตอนแรกตนไม่ทราบด้วยซ้ำว่าผู้ตายคือใคร รู้แค่เป็นชายวัย 35 ปี หมดสติในบ้านพักเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จากกระแสข่าวที่ออกไปว่ากู้ภัยเข้าไปเรียกรับเงินว่าจะปกปิดเรื่องบางอย่าง ทำให้ตนเสียหาย หลังจากรู้ว่าศพมีสารไซยาไนด์ตนก็ตกใจเช่นกัน
ภาพจาก ข่าวช่องวัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka