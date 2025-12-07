เปิดโพสต์ ดร.ตฤณห์ วิเคราะห์สาเหตุแห่งความสูญเสีย อะไรอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรม

ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา เผยอารมณ์+แอลกอฮอล์+อาวุธ = ความสูญเสีย พบได้บ่อยในคดีความรุนแรงและการทำร้ายตนเอง
จากกรณี การเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" เบื้องต้นพบสาร "ไซยาไนด์" ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งต่อมาคนสนิทบางส่วนเผยว่า นัท เคยพูดถึงเรื่องการใช้ ไซยาไนด์ กับตัวเองมาแล้ว ขณะที่รายการ Phutta talk เผยวงจรปิดในบ้าน นัท วันเกิดเหตุชัดเจนว่าก่อนเสียชีวิต นัท มีปากเสียงกับ บิ๊ก ผู้ซึ่งมีความสนิทกันมากกว่าเพื่อน ในเรื่องที่ถูก บิ๊ก เปิดดูโทรศัพท์แล้วเกิดการหึงหวงนั้น
วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา แชร์โพสต์ของ ดร.ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อ.ตฤณห์ นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร พร้อมระบุข้อความว่า "หลังจากได้ดู Phutta talk จบ เห็นโพสต์ของ อ.ตฤณห์ อ่านแล้วน่าสนใจดี..."
โพสต์ของ อ.ตฤณห์ ระบุว่า อารมณ์ + ประสิทธิภาพของอาวุธ = ความไวและความรุนแรงของผลกระทบในเหตุการณ์ (ทะเลาะวิวาท หึงหวง แก้แค้น น้อยใจ โกรธ)
อารมณ์ + แอลกอฮอล์ หรือ สารเสพติด = กดปิดสวิตช์การทำงานของสมองส่วนหน้าและเหตุผล รุนแรง แย่ลง (ทะเลาะวิวาท น้อยใจ พลั้งมือ)
อารมณ์ + แอลกอฮอล์ หรือ สารเสพติด + อาวุธ = ความสูญเสีย (หึงหวง วิวาท แก้แค้น น้อยใจ เรียกร้องความสนใจ)
(อารมณ์ + อาการป่วยทางใจ) + แอลกอฮอล์ + การเข้าถึงอาวุธ = โศกอนาฎกรรม (พบเห็นบ่อย ๆ ตาม suicidal case)
อ.ตฤณห์ ยังลงไว้อีกว่า "การควบคุมอารมณ์ไม่ได้" จากงานวิจัยด้านสมองและจิตวิทยาให้ ช่วงเวลาไว้ประมาณนี้
1. ระดับ ปะทุเร็ว : 90 วินาทีแรก
ดร.Jill Bolte Taylor (นักประสาทวิทยา) อธิบายว่า อารมณ์ที่ถูกกระตุ้นอย่างแรง เช่น โกรธ กลัว โมโห ผิดหวัง จะพุ่งขึ้นเต็มที่ใน 90 วินาทีแรก หลังจากนั้นสมองจะเริ่มลดลง ถ้าไม่มี เชื้อ มากระตุ้นซ้ำ
นี่คือช่วงที่คนมัก "หลุด" มากที่สุด เช่น เถียงแรง ตะโกน ปาโทรศัพท์ ตัดสินใจหุนหัน
2. ระดับ หลุดต่อเนื่อง : 3 - 5 นาที
ถ้าระหว่าง 90 วินาทีแรกมีสิ่งกระตุ้นซ้ำ เช่น คำพูดที่แทงใจ ข้อกล่าวหาซ้ำ การโดนดูถูก ความเครียดสะสม อารมณ์จะลากยาวเป็น 3 - 5 นาที คนส่วนใหญ่จะเริ่มสติหลุด คิดไม่เป็นเหตุผล และตอบสนองด้วยสัญชาตญาณ (Fight / Flight / Freeze) ของระบบ Limbic สมองส่วน Mammals brain
3. ระดับ ควบคุมไม่ได้จริง ๆ : 10 - 20 นาที
ในงานคลินิกด้านจิตเวชและจิตบำบัด พบว่าถ้าคนเข้าสู่ภาวะ limbic hijack เต็มรูปแบบอารมณ์รุนแรงจะค้างประมาณ 10–20 นาที
ส่วนคอมเมนต์ที่วิเคราะห์ว่า คำพูดของคนข้าง ๆ ในตอนนั้นก็สำคัญว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลง เพจท่านเปา ระบุว่า มันก็อาจเป็นตัวกระตุ้นได้ เคยเห็นเวลาแฟนทะเลาะกันไหม บางคู่ จะวิ่งไปให้รถชน บางคู่เปิดประตูกระโดดลงรถเพราะอีกฝ่ายไล่ลงหรือท้าให้จอด อาจทำเพราะประชดหรือเรียกร้องความสนใจ