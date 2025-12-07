สาวรีวิว ไอเทมฮิตติดบ้านของรุ่นแม่ เจอน้ำท่วมหาดใหญ่ยังรอด ยอมใจในความทนทานเลย

สาววัยโพสต์ขอโทษแม่ เคยดูถูกเตียงไม้โบราณ จนเจอเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ งานนี้ถึงกับเข้าใจในความทนทาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ฟั้งกี้ ฮิปฮอปช้อป
เรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ใหญ่หลายคนมักนิยมซื้อติดบ้าน สำหรับ เตียงไม้โบราณ แต่ปัจจุบันมักจะไม่ได้ถูกใช้งานเท่าไหร่ เพราะด้วยความแข็งของไม้ จึงนั่งไม่สบายเท่าโซฟา ซ้ำด้วยขนาดที่ใหญ่โตและสีสันที่ไม่ได้สวยงาม ทำให้รุ่นลูก ๆ ไม่นิยมที่จะใช้งาน เพราะเป็นเรื่องยากในการตกแต่งบ้านด้วยนั้น
วันที่ 6 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ฟั้งกี้ ฮิปฮอปช้อป โพสต์ในกลุ่ม งานบ้านที่รัก เป็นภาพ ก่อน-หลัง เหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ แม้จะมีหลายสิ่งเสียหายไปกับน้ำ แต่บางสิ่งกลับแทบไม่เปลี่ยนแปลง นั่นก็คือ เตียงไม้ของแม่ นั่นเอง
จากภาพจะเห็นว่าแม้น้ำจะท่วมจนถึงชั้น 2 ส่งผลให้เตียงไม้ก็ลอยขึ้นมา 1 ข้าง โดยขาเตียงลอยอยู่เหนือพื้นน้ำ แต่พอน้ำลมแล้วพบว่า เตียงไม้แทบจะยังอยู่ในสภาพเดิม ไม่มีร่องรอยความเสียหายหนักหรือเสื่อมสภาพจากน้ำท่วมแต่อย่างใด
เจ้าของโพสต์ระบุว่า "แม่ขาหนูขอโทษ ที่เคยดูถูกเตียงไม้ของแม่ น้ำท่วมหาดใหญ่ ทดสอบแล้วว่า ไม่เปื่อยไม่ยุ่ย ไม่เอาแล้วมินิมอล"
เรื่องราวนี้สร้างความฮือฮาไม่น้อยในกลุ่มคนสายแต่งบ้าน เพราะแม้จะจัดวางในบ้านได้ยากก็จริง แต่พอถึงคราวน้ำท่วมนั้นก็เป็นอะไรที่ทนทานมาก แถมยังใช้วางของหนัก ๆ หนีน้ำท่วมได้อีกด้วย เรียกว่ามีประโยชน์กว่าที่คิดไม่น้อยเลย ขณะที่หลายคนร่วมคอนเฟิร์ม ผ่านน้ำท่วมหนักมาแล้วแต่ก็ยังใช้งานได้ดี แถมไม้ยังไม่บวม เรียกว่าสภาพเนียนกริบสุด ๆ