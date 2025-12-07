เกิดเหตุปะทะ ภูผาเหล็ก - ทหารถูกยิง แจ้งชาวบ้านแนวชายแดน 4 จังหวัด อพยพ

เกิดเหตุปะทะ ภูผาเหล็ก-พลาญหินแปดก้อน ไทยบาดเจ็บ 2 นาย สั่งเตรียมความพร้อม แจ้งประชาชนพื้นที่ชายแดน 4 จังหวัด อพยพเข้าศูนย์พักพิง
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2
วันที่ 7 ธันวาคม 2568 กองทัพภาคที่ 2 แจ้งด่วน เกิดเหตุปะทะชายแดน ที่ภูผาเหล็ก ฝ่ายไทยตอบโต้ตามกฎการปะทะอย่างได้สัดส่วน ยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ขณะนี้กองทัพคุมพื้นที่มั่นคง พร้อมนำผู้บาดเจ็บทั้ง 2 รายรักษาเร่งด่วน
ไทม์ไลน์ เหตุปะทะพื้นที่ ภูผาเหล็ก/พลาญหินแปดก้อน
เวลา 14.15 น. - หน่วย พัน.ร.13 (ฉก.1) ปะทะกับกำลังกัมพูชา ด้วยอาวุธปืนเล็ก ผ่ายเรามีผู้บาดเจ็บ 2 นายคือ ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ (ป.6 พัน.6) ถูกยิงที่ขา และ พลฯ พรชัย จำปาจุม (ร.6 พัน.3) ถูกยิงใส่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอก มีรอยฟกช้ำ แน่นหน้าอก
เวลา 14.16 น. - มีการยิงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ฝ่ายตรงข้ามเริ่มใช้อาวุธ ปรส. แม่ทัพภาคที่ 2 สั่งหน่วยเตรียมพร้อมเต็มรูปแบบ และปฏิบัติตามกฎการปะทะ
เวลา 14.50 น. - การปะทะยุติลง หน่วยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ และรักษาความพร้อมอย่างใกล้ชิด
เวลา 14.53 น. - ลำเลียงผู้บาดเจ็บถึง บก.โดนเอาว์ เพื่อรักษาพยาบาลต่อ และจะส่งต่อไปโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ต่อไป
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2
ต่อมา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ระบุว่า เมื่อเวลา 14.16 น. ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงในพื้นที่บริเวณ ภูผาเหล็ก - พลาญหินแปดก้อน ส่งผลให้ฝ่ายเราจำเป็นต้องดำเนินการโต้ตอบ โดยเกิดการยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มใช้อาวุธ ปรส.
ในเวลา 14.50 น. การปะทะได้ยุติลง อย่างไรก็ตาม หน่วยในพื้นที่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่การปะทะอาจขยายวงกว้าง จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน อำเภอแนวชายแดนของ 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ดำเนินการอพยพไปยังศูนย์พักพิงตามแผนอพยพประชาชน เพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ส.อ.อนุชาติ เรือนคำ ที่ถูกยิงที่ขาจากเหตุปะทะกับกัมพูชา ปลอดภัยแล้ว
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2
ขอบคุณข้อมูลจาก กองทัพภาคที่ 2