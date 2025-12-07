HILIGHT
คู่รักเฟลแรง นึกว่าจ่ายแค่ 8 แสน ชนะประมูลบ้าน 30 ล้าน พออ่านเอกสารดี ๆ ถึงกับหน้าซีด

 
           คู่รักช็อกหนัก จ่ายเงิน 8 แสนบาท คิดว่าชนะประมูลได้บ้านราคา 32 ล้าน ก่อนเมื่ออ่านเอกสารให้ละเอียด ถึงเพิ่งจะรู้ว่าพลาดเต็ม ๆ
 
 พลาดเต็ม ๆ เช็กให้ดีก่อนประมูล
ภาพจาก realtor  
 
          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Realestate รายงานว่า คู่รักคู่หนึ่งต้องเผชิญกับความผิดพลาดครั้งใหญ่ หลังตัดสินใจควักเงินซื้อบ้านในราคาย่อมเยา คิดว่าเป็นการลงทุนสุดคุ้มค่ากับบ้านซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเงินที่จ่ายไปหลายเท่าตัว ก่อนจะมาพบความจริงสุดช็อก และส่อแววต้องเสียเงินก้อนนี้ไปโดยไม่ได้อะไรกลับมา

          เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นกับ เจเจ ฮอลลิงส์เวิร์ธ (JJ Hollingsworth) และ อาเลมาเยฮู เมอร์เกีย (Alemayehu Mergia) คู่รักจากซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ ซึ่งไม่นานนี้พวกเขาถึงกับตื่นเต้นสุด ๆ เมื่อได้รับจดหมายจากสำนักงานเก็บภาษีท้องถิ่น แจ้งว่าทรัพย์สินที่อยู่เลขที่ 1926 ถนนเคิร์กแฮม จะถูกนำออกมาประมูลในราคาเริ่มต้นเพียง 1 ดอลลาร์ (ราว 32 บาท) หลังจากเจ้าของเดิมขาดการจ่ายภาษีไป 

          สาเหตุที่คู่รักคู่นี้เห็นว่าการประมูลครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งใหญ่ในการทำกำไรมหาศาล เนื่องจากพวกเขาอาศัยอยู่ติดกับพื้นที่ดังกล่าว จึงรีบคว้าโอกาสยื่นประมูล เพราะคิดว่าเป็นอาคารพักอาศัยให้เช่าแบบสองยูนิต ที่เพิ่งถูกขายครั้งล่าสุดในราคาถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 32 ล้านบาท) เมื่อเดือนธันวาคม 2567

          พวกเขาตัดสินใจเข้าร่วมการประมูลแบบปิดผนึก โดยเสนอราคาที่คิดว่าเป็นข้อเสนออย่างเป็นธรรมสำหรับบ้านหลังนั้น หลังจากตอนแรกเมินเฉยจดหมายแจ้งเรื่องประมูลไป โดยยื่นเช็คเงินสดจำนวน 25,000 ดอลลาร์ (ราว 800,000 บาท) และเช็คอีก 8,000 ดอลลาร์ (ราว 250,000 บาท) สำหรับภาษีการโอนกรรมสิทธิ์

พลาดเต็ม ๆ เช็กให้ดีก่อนประมูล
ภาพจาก Google Maps

          หลังการปิดรับซอง ทั้งคู่ก็ได้เฮอย่างสุดเสียง เมื่อได้รับแจ้งว่าเป็นผู้ชนะการประมูล พวกเขาดีใจอย่างมากถึงขั้นฉลองข่าวดี และไปบอกผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าวด้วยตัวเองว่าจะได้เป็นเจ้าของรายใหม่ที่นี่แล้ว แต่ไม่นาน เช็คค่าธรรมเนียมการโอนได้ถูกส่งกลับ ทำให้ทั้งคู่กลับไปตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร และพบความจริงว่าตนเข้าใจผิดไปเองทั้งหมด

          แท้จริงแล้ว สิ่งที่ทั้งคู่ประมูลซื้อไปนั้นไม่ใช่บ้าน แต่เป็นทางเดินดิน ขนาด 25 × 2 เมตร ที่คั่นระหว่างบ้านหลังนั้นกับบ้านของพวกเขา ซึ่งในจดหมายระบุชัดเจนว่า ทรัพย์ที่นำมาขายเป็นแปลงที่ "ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้" ด้วยขนาดและทำเลที่ตั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ไม่ทันได้สังเกตมาก่อน

          ปรากฏว่า จากความดีใจสุดขีด กลับกลายเป็นความช็อกและอับอาย เพราะที่ผ่านมาพวกเขานั้นได้ป่าวประกาศเรื่องนี้กับคนรอบข้างไปทั่ว ซ้ำมารู้ภายหลังว่าพวกเขานั้นยื่นประมูลไปในราคาที่สูงกว่าคู่แข่งหลายเท่าตัว หากไม่นับราคาประมูลของทั้งคู่ ราคาขายเฉลี่ยในการประมูลรอบนี้อยู่ที่ 435 ดอลลาร์ (ราว 14,000 บาท) เท่านั้น 

          ปัจจุบันทั้งคู่พยายามขอเงินคืน แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลลงมติยกเลิกการขาย ซึ่งถือเป็นเรื่องยากมาก เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งหากขอเงินคืนไม่สำเร็จ พวกเขาก็พร้อมดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป

พลาดเต็ม ๆ เช็กให้ดีก่อนประมูล
ภาพจาก realtor  

          ขณะที่สำนักงานเก็บภาษียืนยันว่า ก่อนการประมูลนั้นมีการระบุรายละเอียดแปลงที่ดินอย่างถูกต้อง พร้อมส่งเอกสาร แผนผัง และเปิดให้ผู้ประมูลสอบถามก่อนยื่นซองแล้ว ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า เป็นแปลงขนาดเล็ก รูปร่างไม่ปกติ หรือไม่เหมาะแก่การพัฒนา รวมทั้งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดโอกาสให้ผู้ประมูลถามคำถามก่อนยื่นซองประมูลแล้วเช่นกัน เคสนี้พวกเขารู้สึกเห็นใจ แต่ทางเมืองไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการไม่ตรวจสอบข้อมูลที่มีให้อย่างรอบคอบได้

          ปัจจุบัน คู่รักเจ้าดังกล่าว ยอมรับว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับ ตรอกดินราคาแพงลิบ ซึ่งเป็นทางสำหรับรถดับเพลิง แม้จะสามารถปิดทางหรือเก็บค่าผ่านทางจากเพื่อนบ้านได้ แต่ทั้งคู่ไม่อยากสร้างปัญหาใหม่ จึงทำได้เพียงตั้งชื่อใหม่ที่จุดนี้ว่า "Hollingsworth Alley" เพื่อหาแง่มุมที่พอจะทำให้ยิ้มได้บ้างกับความเฟลในครั้งนี้


ขอบคุณข้อมูลจาก realestate 



คู่รักเฟลแรง นึกว่าจ่ายแค่ 8 แสน ชนะประมูลบ้าน 30 ล้าน พออ่านเอกสารดี ๆ ถึงกับหน้าซีด โพสต์เมื่อ 7 ธันวาคม 2568
