จ่อหมายเรียก กิตติ ตัวละครสำคัญคดี นัทปง ปมแชตลับ ชัดเป็นคนส่ง ไซยาไนด์


          ตำรวจเตรียมออกหมายเรียก นายกิตติ พยานสำคัญคดี นัทปง นักข่าวช่อง 8 หลังสืบสวนพบเป็นผู้นำไซยาไนด์มาส่งให้ 

          จากกรณี การเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" เบื้องต้นพบสาร "ไซยาไนด์" ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งต่อมีการเปิดเผยแชตของ นัท กับคนชื่อ ก. ที่มีการคุยกันเรื่อง ไซยาไนด์ มาก่อนหน้านี้แล้วอีกด้วย

          วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า พล.ต.ต. อรรถพล อนุสิทธิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เปิดเผยว่า คดีของ นัทปง เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียก นาย ก. หรือ นายกิตติ ซึ่งเป็นพยานสำคัญอีกราย หลังแนวทางสืบสวนพบว่า เป็นผู้นำสารไซยาไนด์มาส่งให้กับ นัท จนเป็นสาเหตุให้นำไปใช้ โดยจะสืบสวนต่อไปว่า นายกิตติ นำสารมาจากที่ใด และเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ หากพบความผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


          ประเด็นเรื่องของไซยาไนด์ว่าเป็นประเภทใดนั้น ตำรวจต้องรอเข้าไปที่บ้านแล้วตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เบื้องต้นพบว่าซองไซยาไนด์ดังกล่าวยังวางอยู่บนโต๊ะ แต่ก่อนหน้านี้มีการถูกแบ่งออกไปบางส่วนเพื่อตรวจสอบเท่านั้น

          ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จ.นนทบุรี เข้าเก็บหลักฐานดีเอ็นเอและลายนิ้วมือของ นายไอซ์ นายบิ๊ก และนายต้น เพื่อไว้ใช้ในการตรวจเปรียบเทียบสอบกับหลักฐานอื่นภายในบ้านด้วย

