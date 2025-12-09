กิตติ เปิดใจ คบกับนัทปง 2 ปี เลิกกัน 1 เดือน เสียใจสังคมมองลบ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวตัวเอง

กิตติ เปิดใจ คบกับนัทปง 2 ปี เพิ่งเลิกกัน 1 เดือน เสียใจถูกสังคมมองลบ ยันเรื่องนี้เป็นเรื่องนัทปงกับแฟนใหม่อย่างบิ๊ก ไม่เกี่ยวกับตน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นายกิตติ คนสนิทของณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวช่องดัง จากนั้นเมื่อตำรวจให้ประกันตัว นายกิตติ ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้หลบหนีตามที่หลายคนเข้าใจ แต่เพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ก็เลยยังไม่ให้ข้อมูล และตนก็อยู่กับพี่ต้นตลอด
ยอมรับว่า ตนกับนัทปงมีความสัมพันธ์ฐานะแฟนมานาน 2 ปี และสนิทกันมาก ปัจจุบันเพิ่งเลิกกันไป 1 เดือน ดังนั้นจึงรู้สึกสะเทือนใจเมื่อทราบข่าวเสียชีวิต ตนคิดว่า นัทไม่น่าเป็นคนทำร้ายตัวเอง และตนก็ไม่ทราบเรื่องอาการซึมเศร้า
ส่วนความสัมพันธ์กับ บิ๊ก แฟนใหม่นัท ตนไม่รู้จัก เพิ่งรู้ข่าวตอนที่มีการรายงานว่ามีบุคคลนี้อยู่ในบ้านวันเกิดเหตุ
สำหรับประเด็นไซยาไนด์ ตนไม่ได้เอายาจับกรอกปากนัท เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องระหว่างนัทกับบิ๊ก แฟนใหม่ ซึ่งตนก็ให้ปากคำกับตำรวจครบหมดแล้ว รู้สึกเหนื่อยกับการให้ปากคำทั้งวัน อยากกลับไปพักผ่อน เสียใจที่สังคมมองตนในทางลบ
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน