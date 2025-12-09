เปิดเคล็ดลับ 2 ไรเดอร์ตัวท็อป ทำยังไงถึงได้ 1 แสนต่อเดือน วิ่งย่านปราบเซียนแท้ ๆ

เปิดรายได้ 2 ไรเดอร์ตัวท็อปของวงการ พร้อมเคล็ดลับ ได้เงินค่าวิ่ง 1 แสนในเดือนเดียว ทำได้ยังไง ตัวแปรมีอะไรบ้าง คนเห็นแล้วท้อเลย
หนึ่งในอาชีพที่หลายคนทำในช่วงหลัง ย่อมมีอาชีพไรเดอร์ติดอันดับอย่างแน่นอน แต่เมื่อไรก็ตาม อาชีพไหนที่มีคนเยอะ รายได้ก็ยิ่งมีการแชร์กันมากขึ้น อาจไม่ได้มากเท่าที่คิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แอด ลัมป์
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก แอด ลัมป์ มีการเปิดเผยรายได้ของไรเดอร์ 2 คนที่แสนว้าว ต่อเดือนได้เงินหลัก 1 แสนบาท ทำได้อย่างไร เพราะเฉลี่ยต้องได้เงินวันละ 3,500 บาท เป็นยอดที่สูงมาก
ด้านชาวเน็ตต่างวิเคราะห์ถึงเคล็ดลับของไรเดอร์ 2 คนว่า 2 คนนี้เลือกทำเลการวิ่งได้ดี และเป็นตัวตึงของย่านบรรทัดทอง ที่มีร้านค้าเดลิเวอรี่เพียบ บวกกับชำนาญพื้นที่ รู้ทางลัด ทำให้สามารถวิ่งทำรอบได้เร็ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แอด ลัมป์
อย่างไรก็ตาม ตัวแปรสำคัญอีกตัวที่ขาดไม่ได้คือ ช่วงเวลาของการทำงาน ต้องทำประมาณวันละ 16-20 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ตอนตี 4 ถึงเที่ยงคืน ถึงได้เงินมากขนาดนี้ แม้กระทั่งตอนฝนตกหรือชั่วโมงเร่งด่วน ตรงนี้จะได้เงินพิเศษ ไรเดอร์ก็ต้องมีวินัยวิ่งรถแบบไม่ย่อท้อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แอด ลัมป์
โครงการคนละครึ่งพลัส ก็มีส่วนที่ทำให้ยอดโต เนื่องจากกระตุ้นยอดการซื้อขายของร้านต่าง ๆ เช่นกัน