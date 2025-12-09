เปิดสภาพบ้านประชาชน ถูกกระสุนปืนใหญ่กัมพูชาโจมตีใส่ กองทัพเผยตัวเลขสูญเสียล่าสุด

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาถล่มบ้านเรือนไทย 2 หลัง ที่สระแก้ว กองทัพยืนยันละเมิดอธิปไตยร้ายแรง พร้อมเผยตัวเลขสูญเสียทหารไทยล่าสุด
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 กองทัพบก ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่า ลูกกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาได้ตกใส่บ้านเรือนราษฎร จำนวน 2 หลังคาเรือน ในพื้นที่บ้านโคกทหาร หมู่ 5 ตำบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เหตุการณ์ดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตย กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน และขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง
กองทัพบกยืนยันว่า ฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติภายใต้หลักสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมดำเนินมาตรการทุกด้านเพื่อ ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทย และจะตอบสนองต่อการยั่วยุหรือการโจมตีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างจำเป็น เหมาะสม
ล่าสุด (12.00 น.) ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดย โฆษกกลาโหม เปิดเผยยอดความสูญเสียว่า ปัจจุบันมีทหารเสียชีวิต 3 นาย
ภาพจาก
NBT Connext