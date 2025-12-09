HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดสภาพบ้านประชาชน ถูกกระสุนปืนใหญ่กัมพูชาโจมตีใส่ กองทัพเผยตัวเลขสูญเสียล่าสุด

            กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาถล่มบ้านเรือนไทย 2 หลัง ที่สระแก้ว กองทัพยืนยันละเมิดอธิปไตยร้ายแรง พร้อมเผยตัวเลขสูญเสียทหารไทยล่าสุด 

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว

            วันที่ 9 ธันวาคม 2568 กองทัพบก ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่า ลูกกระสุนปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชาได้ตกใส่บ้านเรือนราษฎร จำนวน 2 หลังคาเรือน ในพื้นที่บ้านโคกทหาร หมู่ 5 ตำบลทัพเสด็จ จังหวัดสระแก้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว

            เหตุการณ์ดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตย กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน และขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง

            กองทัพบกยืนยันว่า ฝ่ายไทยยังคงปฏิบัติภายใต้หลักสากลอย่างเคร่งครัด พร้อมดำเนินมาตรการทุกด้านเพื่อ ปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทย และจะตอบสนองต่อการยั่วยุหรือการโจมตีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติอย่างจำเป็น เหมาะสม

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว

            ล่าสุด (12.00 น.) ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดย โฆษกกลาโหม เปิดเผยยอดความสูญเสียว่า ปัจจุบันมีทหารเสียชีวิต 3 นาย

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว

กระสุนปืนใหญ่กัมพูชาตกใส่บ้านประชาชนในสระแก้ว


ภาพจาก
NBT Connext



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดสภาพบ้านประชาชน ถูกกระสุนปืนใหญ่กัมพูชาโจมตีใส่ กองทัพเผยตัวเลขสูญเสียล่าสุด โพสต์เมื่อ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 13:56:56 1,672 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย