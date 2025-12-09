สดุดีวีรกรรม ส.อ. ชวกร เดชขุนทด ทหารผู้สละชีพ จากเหตุชายแดนไทย - กัมพูชา

ส.อ. ชวกร เดชขุนทด ทหารกล้าที่เสียชีวิตหลังโดรนกัมพูชาทิ้งระเบิด ทีมงานขอสดุดีและไว้อาลัยแด่ทหารกล้า ทิ้งไว้เพียงโพสต์สุดท้ายที่สะท้อนหัวใจผู้พิทักษ์แผ่นดิน
เหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นเมื่อ ส.อ. ชวกร เดชขุนทด ทหารสังกัด ม.4 พัน.11 รอ. เสียชีวิตจากการถูกโดรนทิ้งระเบิดของกัมพูชา ระหว่างเคลื่อนย้ายออกจากบังเกอร์เพื่อขึ้นรถพยาบาล ที่ฐานบ้านต้นพยุง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในเช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2568 เหตุนี้สร้างความโศกเศร้าแก่ทั้งหน่วยและครอบครัว รวมถึงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก
ภาพจากเฟซบุ๊ก TA RN (มหาโลก)
ก่อนหน้าจะพลีชีพเพียงหนึ่งวัน เฟซบุ๊กของ ส.อ. ชวกร เดชขุนทด ยังปรากฏโพสต์สุดท้าย เป็นการแชร์คลิปที่ทหารกัมพูชาพูดถึงปราสาทตาควาย โดยเขาเขียนแคปชั่นประกอบอย่างหนักแน่นว่า "อยากได้ก้อนหินก็เอาไป แต่เราจะเอาแผ่นดินคืน" ซึ่งข้อความดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มหัวใจ
ขณะที่โซเชียลได้ร่วมไว้อาลัยและสดุดีความกล้าหาญของ ส.อ. ชวกร เดชขุนทด พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวทหารกล้าผู้สละชีพเพื่อชาติ ขณะที่หน่วยงานและเพื่อนทหารต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเขา ซึ่งถือเป็นการสูญเสียสำคัญอีกครั้งของกำลังพลชายแดนไทย
การจากไปของ ส.อ. ชวกร เดชขุนทด ไม่เพียงเป็นความสูญเสียของครอบครัวและเพื่อนร่วมหน่วย แต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสียสละของทหารไทยผู้ยืนหยัดปกป้องแผ่นดินทุกลมหายใจ วีรกรรมของเขาจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของผู้คนในฐานะผู้กล้า และผู้สละชีวิตเพื่อประเทศอย่างแท้จริง
