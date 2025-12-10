HILIGHT
อัปเดตสถานการณ์ 10 ธ.ค. กัมพูชาถล่ม BM-21 กว่า 50 นัด - มีตกใกล้ รพ.พนมดงรัก


          สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา วันที่ 10 ธ.ค. เช้านี้ปะทะต่อ 12 จุด หลังไทยส่งกริพเพน ทิ้งไข่ถล่มกาสิโนช่วงค่ำวานนี้ (9 ธ.ค.) เผยกัมพูชาระดมยิง BM-21 กว่า 50 นัดใส่ไทย ตกรอบ รพ.พนมดงรัก

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2

          วานนี้ (9 ธันวาคม 2568) เฟซบุ๊ก Army Military Force ได้เผยแพร่คลิป นาที เครื่องบินรบกริพเพน ของกองทัพอากาศไทย เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ ทิ้งระเบิดแรงสูงใส่รอยัลฮิลล์ รีสอร์ต แอนด์ กาสิโน ตรงข้ามกาสิโนลิมเฮง ที่อยู่ในกัมพูชา ตรงข้ามช่องจอม จ.สุรินทร์ ซึ่งกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ปล่อยโดรนพลีชีพ ซุกซ่อนรถยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเป็นจุดสะสมกำลังพล

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam
          
          ขณะเดียวกัน วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหาร โพสต์เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam เผยภาพกาสิโนที่ถูกไทยส่งกริพเพน ทิ้งไข่ทำลายในช่วงค่ำวานนี้ (9 ธันวาคม) โดยระบุว่า สาเหตุที่กรินเพนทิ้งไข่ ทำลายกาสิโนดังกล่าว เพราะนอกจากทหารกัมพูชาใช้เป็นฐานบัญชาการ ฐานปล่อยโดรน และเก็บกระสุน ที่พักทหารแล้ว ยังสืบเนื่องจากบริเวณกาสิโน และด้านหลังสร้างตึกจำนวนมากที่เป็นรังสแกมเมอร์และคอลเซ็นเตอร์แห่งใหม่ ที่ทุนจีนเทาเพิ่งมาสร้างเมืองใหม่ รับขบวนการจีนเทาที่ย้ายมาจากฝั่งเมียนมา และปอยเปต ของกัมพูชา เรียกว่าเป็นปฏิบัติการแบบ ทู อิน วัน 
          

อัปเดตสถานการณ์ ไทย-กัมพูชา 10 ธ.ค.

          ล่าสุด (10 ธันวาคม 2568) กองทัพภาคที่ 2 รายงานสถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา วันนี้ ตั้งแต่เวลา 05.20 ถึงเวลานี้ ยังคงมีการปะทะกันในหลายพื้นที่ ตามรายละเอียดดังนี้
          
          - จ.บุรีรัมย์ จำนวน 1 แนวรบหลัก :
          
          1. แนวรบช่องสายตะกู : เริ่มมีการปะทะกัน / ยังไม่ได้รับรายงานการสูญเสีย / เหตุการณ์ยังไม่ยุติ
          
          จ.สุรินทร์ จำนวน 5 แนวรบหลัก :
          
          1. แนวรบช่องจอม-ช่องเปรอ-ช่องระยี : มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ 
          
          2. แนวรบปราสาทคนา :  มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ 
          
          3. แนวรบปราสาทตาควาย :  มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ 
          
          4. แนวรบช่องกร่าง :  มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ 
          
          5. แนวรบปราสาทตาเมือนธม : มีการยิงเป็นระยะ / ยังไม่ปรากฏการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ 
          
          จ.ศรีสะเกษ จำนวน 4 แนวรบหลัก
          
          1. แนวรบพระวิหาร (ช่องซำแต-โดนตวล-ภูผี-สัตตะโสม-พนมประสิทธิโส-ช่องตาเฒ่า) : มีการปะทะเป็นระยะด้วย / ยังไม่มีรายงานการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ 
          
          2. แนวรบพระวิหาร (ปราสาทพระวิหาร-ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย) : มีการปะทะเป็นระยะ ยังไม่มีรายงานการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ  
          
          3. แนวรบภูมะเขือ-ช่องโดนเอาว์-พลาญยาว-พลาญหินแปดก้อน :  มีการปะทะเป็นระยะ ยังไม่มีรายงานการสูญเสีย / ยังไม่ยุติ 
          
          4. แนวรบช่องสะงำ :  ยังไม่ได้รับรายงานการปะทะ 
          
          จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 แนวรบหลัก
          
          1. แนวรบช่องบก : มีการปะทะเป็นระยะ ไม่ได้รับรายงานการสูญเสีย ยังไม่ยุติ 
          
          2. แนวรบช่องอานม้า : มีการปะทะเป็นระยะ ยังไม่ได้รับรายงานการสูญเสีย ยังไม่ยุติ
          
          ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) เปิดยุทธการ "ปราบปรปักษ์" ระดมกำลังรบทุกมิติ ใช้เรือหลวงเทพาลั่นปืนใหญ่สนับสนุนภาคพื้นดิน ยึดพื้นที่จุดยุทธศาสตร์บ้านสามหลัง ที่บ้านหนองรี ต.ชำราก ได้แล้ว 80%  
          
          โดยปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กำลังทางบก (นย.) และกำลังทางเรือสนับสนุนกันอย่างใกล้ชิด เป็นการยิงส่องสว่างสนามรบเพื่อสนับสนุนการตรวจการณ์และปรับการยิง ของ อาวุธยิงวิถีโค้งทางบก เพื่อเปิดทางให้กำลังทหารราบเข้ายึดพื้นที่ 

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
          
          ต่อมา ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team เผยว่า กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่า เมื่อเวลา 07.15 น. ทหารกัมพูชาได้ระดมยิงจรวด BM-21 เข้ามายังพื้นที่ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนในวงกว้าง ครอบคลุม ตำบลตาเมียง ตำบลบักได และตำบลจีกแดก รวมกว่า 50 นัด โดยตรวจพบว่ามีกระสุนตกบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลพนมดงรัก จำนวน 5 ลูก
          
          ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอพยพผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และประชาชนพลเรือนทั้งหมดเข้าสู่พื้นที่กำบังเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันผลกระทบและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
          
          กองทัพบกขอประณามการใช้อาวุธโจมตีพื้นที่พลเรือนของกัมพูชา ซึ่งเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของไทย และขัดต่อหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรง การยิงจรวดหลายลำกล้องเข้าสู่เขตชุมชนและบริเวณสถานพยาบาล ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ และเป็นภัยอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ กองทัพบกยืนยันว่าจะดำเนินมาตรการป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างเหมาะสม ภายใต้กฎการใช้กำลังตามหลักสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยเป็นสำคัญ

สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมโฆษกกองทัพบก Army Spoke Team

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูล วันที่ 10 ธันวาคม 2568 เวลา 11.58 น.

อัปเดตสถานการณ์ 10 ธ.ค. กัมพูชาถล่ม BM-21 กว่า 50 นัด - มีตกใกล้ รพ.พนมดงรัก
