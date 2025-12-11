สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 วันที่ 11 ธ.ค. 68 ไทยกวาดทองเพิ่มต่อเนื่อง นำโด่งชาติอาเซียน

สรุปเหรียญซีเกมส์ 2025 วันที่ 11 ธ.ค. 68 ไทยกวาด 37 เหรียญทอง นำโด่ง โดยมี อินโดนีเซีย ตามมาเป็นที่ 2 เช็กอันดับล่าสุดได้ที่นี่
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 แข่งขันระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2568 (อัปเดตเวลา 20.30 น.) ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี
อันดับ 2 อินโดนีเซีย 10 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง รวม 39 เหรียญ
อันดับ 3 เวียดนาม 10 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 23 เหรียญทองแดง รวม 40 เหรียญ
อันดับ 4 สิงคโปร์ 6 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง รวม 24 เหรียญ
อันดับ 5 ฟิลิปปินส์ 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 20 เหรียญทองแดง รวม 30 เหรียญ
อันดับ 6 มาเลเซีย 3 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 19 เหรียญทองแดง รวม 30 เหรียญ
อันดับ 7 เมียนมา 2 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รวม 11 เหรียญ
อันดับ 8 ลาว 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง รวม 11 เหรียญ
อันดับ 9 บรูไน 0 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ
อันดับ 10 ติมอร์ เลสเต 0 เหรียญทอง 0 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รวม 2 เหรียญ