พยากรณ์อากาศล่าสุด กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนภัยฉบับล่าสุด ชี้ช่วง 12-16 ธันวาคม 2568 ภาคใต้ยังเจอฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะเดียวกันไทยตอนบนเตรียมรับอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาฯ พร้อมลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาเผย พยากรณ์อากาศ ช่วงวันที่ 12-16 ธันวาคม 2568 ระบุ ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง และทะเลมีคลื่นลมแรง
1. ฝนตกหนัก
- ช่วง 12-13 ธันวาคม 68 : ภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัด ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, และสงขลา
- ช่วง 14-16 ธันวาคม 68 : ฝนตกหนักจะดำเนินต่อไปในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง
2. คลื่นลมแรง
- อ่าวไทยตอนล่าง : คลื่นสูง 2-3 เมตร และอาจสูงมากกว่า 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
- อ่าวไทยตอนบนและอันดามัน (ฝั่งตะวันออก) : คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร หรือสูงกว่า 2 เมตร
3. ข้อควรระวัง
- ประชาชนควรระวัง น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ
- ชาวเรือ ควรงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และบริเวณ อ่าวไทยตอนล่าง
4. สภาพอากาศภาคอื่น
- ไทยตอนบน (ภาคเหนือ/อีสาน) : มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลง
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับ 14 เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เตรียมรับมือ อุณหภูมิลดฮวบ 4 องศา อากาศเย็น ลมแรง
ในช่วงวันที่ 12-13 ธันวาคม 2568 ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้ เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทย และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 ธันวาคม 68 ภาคใต้ตอนล่างยังคงมี
ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น
สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง
อนึ่ง ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งในช่วงวันที่ 12-13 ธันวาคม 68 เนื่องจากมีลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง
ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทย ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น.
สรุปภาพรวมจาก พยากรณ์อากาศ ช่วง 12 - 16 ธันวาคม 2568 ภาคใต้ยังเผชิญฝนหนักต่อเนื่อง ขณะที่ทะเลมีคลื่นแรงและไทยตอนบนเตรียมรับอากาศเย็นลง จึงควรติดตามประกาศเตือนภัยใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างรอบคอบ
ภาพจากเฟซบุ๊กกรมอุตุนิยมวิทยา