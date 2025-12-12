HILIGHT
พยากรณ์อากาศล่าสุด กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนหนักต่อเนื่อง - ตอนบนอุณหภูมิลด

 
           พยากรณ์อากาศล่าสุด กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนภัยฉบับล่าสุด ชี้ช่วง 12-16 ธันวาคม 2568 ภาคใต้ยังเจอฝนตกหนักต่อเนื่อง ขณะเดียวกันไทยตอนบนเตรียมรับอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาฯ พร้อมลมแรง
พยากรณ์อากาศ

              กรมอุตุนิยมวิทยาเผย พยากรณ์อากาศ ช่วงวันที่ 12-16 ธันวาคม 2568 ระบุ ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง และทะเลมีคลื่นลมแรง
 พยากรณ์อากาศ

​1. ฝนตกหนัก


              - ​ช่วง 12-13 ธันวาคม 68 : ภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัด ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, และสงขลา

              - ​ช่วง 14-16 ธันวาคม 68 : ฝนตกหนักจะดำเนินต่อไปในพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่าง

​2. คลื่นลมแรง


              - ​อ่าวไทยตอนล่าง : คลื่นสูง 2-3 เมตร และอาจสูงมากกว่า 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

              - ​อ่าวไทยตอนบนและอันดามัน (ฝั่งตะวันออก) : คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร หรือสูงกว่า 2 เมตร

​3. ข้อควรระวัง 


              - ​ประชาชนควรระวัง น้ำท่วมฉับพลัน และ น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำ

              ​- ชาวเรือ ควรงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และบริเวณ อ่าวไทยตอนล่าง

​4. สภาพอากาศภาคอื่น


              - ​ไทยตอนบน (ภาคเหนือ/อีสาน) : มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง ก่อนที่อุณหภูมิจะเริ่มลดลง 

 พยากรณ์อากาศ

              ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับ 14 เตือน ฝนตกหนักถึงหนักมาก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก เตรียมรับมือ อุณหภูมิลดฮวบ 4 องศา อากาศเย็น ลมแรง

              วันที่ 12 ธันวาคม 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 12-16 ธันวาคม 2568) ฉบับที่ 14 (387/2568) ระบุว่า

             ในช่วงวันที่ 12-13 ธันวาคม 2568 ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ทั้งนี้ เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทย และภาคใต้ ส่วนในช่วงวันที่ 14-16 ธันวาคม 68 ภาคใต้ตอนล่างยังคงมี

             ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น

             สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

             ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง

             อนึ่ง ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งในช่วงวันที่ 12-13 ธันวาคม 68 เนื่องจากมีลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง

             ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทย ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

             จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

             ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น. ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น.

             สรุปภาพรวมจาก พยากรณ์อากาศ ช่วง 12 - 16 ธันวาคม 2568 ภาคใต้ยังเผชิญฝนหนักต่อเนื่อง ขณะที่ทะเลมีคลื่นแรงและไทยตอนบนเตรียมรับอากาศเย็นลง จึงควรติดตามประกาศเตือนภัยใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างรอบคอบ
 
ภาพจากเฟซบุ๊กกรมอุตุนิยมวิทยา  


พยากรณ์อากาศล่าสุด กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนหนักต่อเนื่อง - ตอนบนอุณหภูมิลด โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 12:05:22 1,283 อ่าน
