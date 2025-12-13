HILIGHT
เหลือเฟือ มกจ๊ก เศร้า นายทหารที่เสียชีวิตคนที่ 7 คือ หลานตัวเอง 1 ปีไม่ได้กลับบ้านเลย

          เหลือเฟือ มกจ๊ก เศร้า นายทหารที่เสียชีวิตคนที่ 7 คือ หลานของตัวเอง เล่า 1 ปีที่ผ่านมาแทบไม่ได้กลับบ้าน แต่ก็ภูมิใจที่ทำเพื่อประเทศชาติ

หลานเหลือเฟือ มกจ๊ก คือ ทหารที่เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหลือเฟือ ชาแนล1

          วันที่ 13 ธันวาคม 2568 เหลือเฟือ มกจ๊ก นักแสดงตลกชื่อดัง มีการลงคลิปเปิดเผยว่า ทหารที่เสียชีวิตรายที่ 7 จากการปะทะชายแดนไทยกับกัมพูชา เป็นหลานของตัวเอง พร้อมข้อความทั้งหมด ดังนี้

หลานเหลือเฟือ มกจ๊ก คือ ทหารที่เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหลือเฟือ ชาแนล1

หลานเหลือเฟือ มกจ๊ก คือ ทหารที่เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหลือเฟือ ชาแนล1

          และแล้วรายที่ 7 ก็คือหลานผมเอง

          สดุดีทหารกล้า หลานปลื้ม ธนรัตน์ จันทร์ประทัด ไปเป็นทหารปีกว่าไม่ได้กลับบ้านเลย ปู่วิกับย่านกแก้วรอแต่หลานจะกลับ ปลื้มได้ทำหน้าที่ของปลื้มในการเป็นลูกผู้ชายคือชายชาติทหาร อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีได้ดีที่สุดจนตัวตาย ญาติพี่น้องทุกคนเสียใจในการจากไปของหลาน และภูมิใจในความกล้าหาญที่เสียสละเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง ขอให้ปลื้มเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดี วีรบุรุษทหารกล้า ปลื้ม ธนรัตน์ จันทร์ประทัด

หลานเหลือเฟือ มกจ๊ก คือ ทหารที่เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหลือเฟือ ชาแนล1

หลานเหลือเฟือ มกจ๊ก คือ ทหารที่เสียชีวิต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เหลือเฟือ ชาแนล1


เหลือเฟือ มกจ๊ก เศร้า นายทหารที่เสียชีวิตคนที่ 7 คือ หลานตัวเอง 1 ปีไม่ได้กลับบ้านเลย อัปเดตล่าสุด 13 ธันวาคม 2568
