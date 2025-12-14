HILIGHT
แพทย์ห้องฉุกเฉิน เตือน 2 จุดใกล้ตัวบนเครื่องบิน ที่ไม่ควรมองข้าม อันตรายที่คาดไม่ถึง

           แพทย์ห้องฉุกเฉินในสหรัฐฯ เตือน 2 จุดใกล้ตัวบนเครื่องบิน ที่ผู้โดยสารไม่ควรมองข้าม และให้ความระวังใส่ใจ เพราะอาจเป็นอันตรายอย่างที่คาดไม่ถึง

2 จุดใกล้ตัว อันตรายที่คาดไม่ถึง

           ผู้โดยสารหลายคนหลังจากขึ้นเครื่องบินและนั่งประจำที่แล้ว ก็มักจะปล่อยตัวตามสบาย เพราะคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่จะได้นั่งพักผ่อน และเพลิดเพลินไปกับการเดินทาง อย่างไรก็ตาม มีบางจุดบนเครื่องบินที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอยู่ใกล้ตัวมาก ซึ่งผู้โดยสารไม่ควรมองข้าม และควรจัดการให้เรียบร้อยก่อน  

           วันที่ 12 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ CTWANT เผยเรื่องราวจากรายงานของ HuffPost เมื่อ ดร.อนิตา พาเทล (Dr. Anita Patel) แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเตือนผู้โดยสารที่ขึ้นเครื่องบินเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง โดยชี้ว่ามี 2 จุดสำคัญบนเครื่องบินที่ไม่ควรมองข้าม และหวังว่าเหล่านักเดินทางจะให้ความสนใจและระมัดระวังมากขึ้น  

1. โต๊ะพับหน้าที่นั่ง 


           ดร.อนิตา เผยว่า โต๊ะพับบนเครื่องบินถูกใช้ทำกิจกรรมหลายอย่าง ทั้งกิน ดื่ม อ่านหนังสือ หรือเด็กเล่น แม้ว่าเครื่องบินจะได้รับการทำความสะอาดหลังผู้โดยสารลงจากเครื่องแล้ว แต่โดยปกติแล้วพนักงานทำความสะอาดมีเวลาจำกัด และไม่สามารถเช็ดโต๊ะทุกตัวได้อย่างทั่วถึง 

           โต๊ะพับบนเครื่องบินจึงเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรคในระบบทางเดินอาหาร ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดอาการผิดปกติ เช่น อาเจียน ท้องเสีย มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หรืออาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อ ในกรณีที่ร้ายแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

           จากการศึกษาของ Travelmath พบว่า โต๊ะวางอาหารบนเครื่องบินเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียมากที่สุดในเครื่องบินและสนามบิน โดยมีจำนวนแบคทีเรียสูงกว่าเครื่องกดน้ำดื่มในสนามบินถึง 2 เท่า ดร.อนิตาเน้นย้ำเป็นพิเศษว่า "นี่เป็นความเสี่ยงที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กที่มักเอามือเข้าปาก" 

           ดังนั้นจึงแนะนำว่า ทันทีที่ขึ้นไปนั่งบนเครื่องบินแล้ว ควรเช็ดทำความสะอาดบริเวณโต๊ะพับทั้งหมดด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชูเปียกที่มีสารฆ่าเชื้อ รวมถึงตัวล็อกเล็ก ๆ บนโต๊ะด้วย ดร.อนิตา กล่าวว่า "ไม่กี่นาทีแรกหลังจากที่คุณนั่งลงเป็นช่วงเวลาสำคัญ หากคุณไม่เช็ดโต๊ะพับ คุณจะพลาดโอกาสป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กที่มักเอามือเข้าปาก"

2. หน้าต่างเครื่องบิน


           ดร.อนิตา เผยว่า เมื่อเครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูงมาก ผู้โดยสารจะได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตที่เข้มข้นกว่าบนพื้นดินมาก แม้แสงแดดในห้องโดยสารอาจดูสว่าง และสบายตา แต่จริง ๆ แล้วมันเป็นอันตรายมาก และแม้ที่บังแดดบนหน้าต่างเครื่องบินจะสามารถกันแสงแดดได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถป้องกันรังสี UVB ที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังและริ้วรอยก่อนวัยได้ 

           ดังนั้นแนะนำว่า ผู้โดยสารควรทาครีมกันแดดก่อนขึ้นเครื่องทุกครั้ง และทาซ้ำเมื่ออยู่บนเครื่องบิน และหากมีเวลา ควรเตรียมเสื้อผ้าที่ป้องกันแสงแดด เพื่อปกป้องตัวเอง รวมไปถึงครอบครัวที่เดินทางไปด้วย ดร.อนิตา เน้นย้ำถึงความสำคัญของครีมกันแดด โดยกล่าวว่า "หลายคนไม่รู้ว่ารังสียูวีมีความเข้มข้นมากแค่ไหน เมื่ออยู่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้า"

           นอกจากนี้ ผู้โดยสารหลายคนยังชอบเลือกที่นั่งติดหน้าต่างเครื่องบิน เพื่อที่จะชื่นชมวิวด้านนอก แต่ความสวยงามอาจจะทำให้มองข้ามหรือไม่ทันระวังถึงอันตราย "แสงแดดที่สวยงามบนท้องฟ้า เป็นอันตรายมากกว่าตอนที่เราอยู่บนพื้นดิน" ดร.อนิตา กล่าว 

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, HuffPost 


