หนุ่ม กรรชัย โพสต์กลางดึกลอย ๆ ฟาดแซ่บ ชาวเน็ต ชี้ หมายถึง คนนั้นแน่ ๆ

หนุ่ม กรรชัย โพสต์กลางดึกลอย ๆ ก่อนจะดูถูกคนอื่น ล้างมือล้างตีนตัวเองก่อนไหม ยังตีนดำอยู่เลย แบบนี้หมายถึงใคร ชาวเน็ต ชี้ คนนั้นแน่ ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย มีการโพสต์ปริศนาลอย ๆ กลางดึก ว่า "ก่อนจะดูถูกคนอื่น ล้างมือล้างตีน ตัวเองก่อนดีมั้ย ตีนยังดำอยู่เลย"
ทันทีที่โพสต์ออกไป หลายคนก็สงสัยว่า คน ๆ นั้นที่ตีนดำ พี่หนุ่มหมายถึงใคร พร้อมเข้ามาคอมเมนต์สอบถาม ส่วนบางคนที่พอเดาได้ก็บอกแค่ว่า "คนนั้นแน่ ๆ"
