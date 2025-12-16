HILIGHT
ว่อนภาพ หนุ่มปีน รร. สภาพนุ่งแค่ กกน. คนรู้ชัดมาทำอะไร คาดถูกจับได้คาหนังคาเขา


          ระทึก หนุ่ม กกน. แดง ปีนตึกเป็นสไปเดอร์แมนกลางดึก ห้อยตัวอยู่บนโรงแรม คนมุงกันสนั่น คาดถูกจับชู้ได้แบบคาหนังคาเขา ขนาดนี้คงหนีไม่รอด

ปีนตึกโรงแรม ถูกจับชู้คาหนังคาเขา
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า ในช่วงไม่กี่วันมานี้บนโลกออนไลน์ของจีนมีกระแสการพูดถึงคลิปไวรัล ของชายคนหนึ่งที่ห้อยตัวเกาะอยู่นอกอาคารสูง ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ด้วยสภาพสวมใส่เพียงกางเกงในสีแดงตัวเดียว หลายคนอาจสงสัยว่าเขามาอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไร แต่เมื่อพิจารณาจากสถานที่ ว่าอาคารดังกล่าวคือโรงแรมใหญ่ ผู้คนจึงพอจะเข้าใจได้ว่าพ่อหนุ่มรายนี้คงเจอเหตุงานเข้ากลางคันอย่างแน่นอน 
          
          ภาพของชายที่น่าจะถูกจับชู้ได้แบบคาหนังคาเขา จนยอมเสี่ยงตายไต่กำแพงออกมาเกาะอยู่บริเวณป้ายชื่อของโรงแรม ดึงดูดความสนใจของผู้คนที่ผ่านมายังบริเวณนั้นไม่น้อย และจากภาพที่ปรากฏ ก็ชัดเจนว่าคงหนีไปไม่รอด 
          
          โดยจะพบว่าหน้าต่างของห้องที่อยู่ข้าง ๆ เขามีไฟเปิดอยู่ ขณะที่คนในห้องกำลังพยายามหาทางช่วยเหลือเขา ท่ามกลางสายตาผู้ชมด้านล่างที่ยืนดูเหตุการณ์อย่างลุ้นระทึก

ปีนตึกโรงแรม ถูกจับชู้คาหนังคาเขา
ภาพจาก Weibo

          ทางด้านชาวเน็ตต่างก็คอมเมนต์ถึงเหตุการณ์นี้อย่างหลากลาย เช่น 
          
          "ราคะนี่อันตรายจริง ๆ"
          
          "ราคาของการนอกใจนั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ ฉันแนะนำให้นายไปเรียนปีนเขาก่อนนะ"
          
          "โชคดีที่ยังสวม กกน. ไม่อย่างงั้นคงน่าอายมากที่ต้องอยู่แบบนั้น"
          
          "ถ้าเผลอมือลื่นขึ้นมา หัวข้อที่ติดเทรนด์คงไม่ใช่แค่จับชู้ใครสักคนได้ แต่คงเป็นรายงานอุบัติเหตุแทน"

ปีนตึกโรงแรม ถูกจับชู้คาหนังคาเขา
ภาพจาก Weibo

ปีนตึกโรงแรม ถูกจับชู้คาหนังคาเขา
ภาพจาก Weibo

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Sinchew

