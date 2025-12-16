หนุ่มดังเพราะต้มไข่ แชร์ทริกเลือกความสุก เป๊ะยันวินาที คนตาม 3.5 ล้านใน 8 วัน

หนุ่มแชร์สูตรไข่ต้ม เป็นไวรัลดังเปรี้ยงชั่วข้ามคืน คนติดตาม 3.5 ล้านใน 8 วัน บอกเลยสูตรไข่ต้ม เลือกระดับความสุกสุดเป๊ะ ลงดีเทลยันวินาที ถูกยกเป็นเทพแห่งไข่
ไข่ต้ม แม้จะเป็นเมนูบ้าน ๆ ที่ใครก็ทำกัน แต่จะต้มไข่ให้ได้สวยและมีระดับความสุกที่ถูกใจนั้น บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ จนบ่อยครั้งที่เราอาจได้ไข่สุกเกินไป แทนที่จะได้ไข่แดงฉ่ำ ๆ ยางมะตูม
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
แต่ไม่นานมานี้ ชายหนุ่มรายหนึ่งได้เรียกเสียงฮือฮา จนถูกยกให้เป็น "เทพเจ้าแห่งไข่" หลังจากที่เขาออกมาแชร์ทริกการต้มไข่แบบสุดเป๊ะ ลงดีเทลยันวินาที ซึ่งมีคนออกมายืนยันว่าสูตรของเขาคนนี้ ให้ผลลัพธ์แบบแม่นยำ ตามที่ใจต้องการ จนเกิดเป็นเทรนด์การต้มไข่มาอวดผลงาน และทำให้เขามีผู้ติดตามมากถึง 3.5 ล้านฟอล ภายใน 8 วัน !
จากรายงานของเว็บไซต์ Hk01 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 เผยว่า ชายผู้ถูกยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งไข่ ก็คือผู้ใช้บัญชี อ้ายชือตาน (爱吃蛋) ซึ่งแปลตรง ๆ ว่า "ชอบกินไข่" ซึ่งบน Douyin ของเขาก็มีแต่ไข่สมชื่อ โดยเป็นการลงคลิปสอนต้มไข่ บอกครบทั้งวิธี สูตรต้มไข่ รวมถึงการทำไข่ตุ๋นด้วย
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
สำหรับจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังในชั่วข้ามคืน เกิดขึ้นจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่โพสต์ภาพไข่ต้มสุดวิเศษ ที่พ่อเป็นคนต้ม ด้วยความที่ไข่แดงมีลวดลายสีทองสวยงาม ทำให้ผู้คนพากันมาคอมเมนต์ถามหาเคล็ดลับ ต้มไข่ยังไงให้ได้แบบนี้
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
จากนั้น 爱吃蛋 ก็เข้ามาตอบกลับว่า "ใส่ไข่ตอนน้ำเดือด ต้ม 9 นาที 12 วินาที ตักขึ้นแล้วแช่น้ำเย็นทันที ก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้" พร้อมบอกอีกว่าเขากินไข่ต้มวันละ 40 ฟอง และกินแบบนี้มาแล้ว 5 ปี เรียกว่าเชี่ยวชาญเรื่องไข่ต้มสุด ๆ
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
สูตรไข่ต้มของเขานั้น ไม่ได้บอกช่วงเวลาไว้อย่างผิวเผิน แต่ลงลึกตั้งแต่การควบคุมปริมาณน้ำหากใส่ไข่ตอนน้ำเย็น ควรใช้น้ำแค่ไหน ความสุกแต่ละระดับต้องต้มนานแค่ไหน โดยบอกถึงหน่วยวินาที เช่น ไข่ออนเซ็น ให้ต้มไฟอ่อน 6 นาที 15 วินาที และไข่สุกเต็มที่ ให้ต้ม 9 นาที 40 วินาที
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
เขายังอธิบายไปจนถึงขนาดของไข่ ต่อความสูงของน้ำในการต้ม การลงดีเทลลึกขนาดนี้ทำเอาชาวเน็ตต้องเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับการต้มไข่แบบเดิม ๆ ไปเลย แม้แต่ CCTV ยังยกย่องเขาว่า "ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป การต้มไข่จะไม่ต้องลุ้นเหมือนเปิดกล่องสุ่มอีกแล้ว"
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
ในโพสต์หนึ่ง 爱吃蛋 ยังเผยความรู้สึกหลังมีชื่อเสียงโด่งดังว่า "ขอบคุณสำหรับข้อความดี ๆ ครับ ผมแค่มาแชร์ทักษะของผมเท่านั้น แต่เชื่อว่าเชฟตัวจริงคงทำได้ดีกว่าผมมาก ๆ ทั้งนี้ ผมขอฝากเคล็บลับในการต้มไข่ว่า
1. อย่าปิดฝาตอนต้ม
2. ให้ใช้ไฟต่ำหรือกลาง จนกว่าน้ำจะเริ่มมีฟองผุด
3. ถ้าอยากได้ไข่แดงไหลเยิ้ม ให้ต้ม 5 นาที 30 วินาที ถ้าอยากได้เยิ้มกว่านั้นก็ลดเวลาลง แต่ถ้าอยากได้ไข่แดงแข็งขึ้น ให้ต้ม 6 นาทีหรือนานกว่านั้น"
ในคลิปหนึ่งเขายังทำภาพเทียบการต้มไข่ใน 5 ช่วงเวลา เทียบเป็นภาพเรียงกัน ดังนี้
- 6 นาที 30 วินาที
- 7 นาที 30 วินาที
- 8 นาที 30 วินาที
- 9 นาที 30 วินาที
- 10 นาที 30 วินาที
ทั้งนี้ หากใครอยากติดตามสูตรไข่ต้มของ 爱吃蛋 ก็ลองไปดูกันได้ ว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจริงหรือไม่
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
ภาพจาก Douyin 爱吃蛋
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01
ขอบคุณภาพจาก Douyin 爱吃蛋