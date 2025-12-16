HILIGHT
นายกสมาคม E-Sport โมเมนต์จับได้ นักแข่ง RoV หญิง ใช้โปรแกรมอื่นระหว่างแข่ง


          นายกสมาคม E-Sport ไลฟ์เผยเหตุการณ์ตอนจับได้ Tokyogurl ใช้โปรแกรมอื่นระหว่างแข่ง ทำผิดกฎจนต้องแบน ลั่นทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดนหมด เจอหน้าไม่ต้องไหว้ ! 

Tokyogurl
ภาพจาก Instagram tky.grl_

          จากดราม่า Tokyogurl นักแข่ง RoV หญิงทีมชาติไทย ถูกขับพ้นการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 หรือซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ก่อนถูกปลดออกจากทีมชาติ รวมถึง Garena RoV Thailand ลงดาบขั้นสูงสุด ประกาศห้ามเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการตลอดชีวิต ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโกงการแข่งขัน หลังพบว่ามีการลงแอปฯ เพื่อให้บุคคลอื่นมาเล่นแทนตัวเอง
          
          วันนี้ (16 ธันวาคม 2568) นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ไลฟ์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่าหลังจากนี้จะมีการขยายผล ซึ่งตนบอกเลยว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ โดนหมด ! ไม่ให้ข้องแวะทีมชาติ ถ้าเป็นคนนอกระดับเอาท์ซอร์ทไปเลย ก็ไม่ต้องมา เจอหน้าก็ไม่ต้องยกมือไหว้ด้วย ไม่รับไหว้ ต่อให้อีกฝ่ายจะไม่อยากไหว้ตน แต่ตนเกลียด ไม่คุยด้วย
          
          เรื่องมาแสตนด์อิน มาแอบเล่นเนี่ย ตอนนี้เรารู้ แค่เรายังไม่มีหลักฐาน แต่ถามว่าผลของวันนี้เรามองออกไหม ตนก็เป็นเกมเมอร์คนนึง ตนดูออก ว่าวันนี้คุณเล่นทรงนี้ อีกวันคุณเล่นทรงนี้ มันไม่เหมือนกัน มองแปปเดียวก็รู้เหมือนอย่างที่คนเมนต์กันในเฟซบุ๊กนั่นแหละ 

สันติ โหลทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สันติ โหลทอง

          การจับไก่มาเป็นทีมชาติเนี่ยตนก็เคือง เพราะฉะนั้นก็ต้องมาคุยกันภายในแล้วว่าทำไมถึงหละหลวม ต้องไล่กันตั้งแต่หัวหน้าคณะนักกีฬาอีสปอร์ต แต่ย้ำว่าไม่มีเด็กเส้นแน่นอน
          
          ตอนแรกตนก็กังวลเรื่องสุขภาพจิตน้อง แต่พอคิดมาทั้งคืนก็คิดว่า ถ้าคุณจะโดน คุณก็สมควรจะโดน ถ้าสมาคมจะโดนด่าแค่ไหนก็ต้องรับมา ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องออกไป ก็ต้องเปลี่ยนผู้บริหาร ครั้งนี้ก็ต้องให้ความยุติธรรมกับคนที่ไม่เกี่ยวด้วย จะไปตัดสินโดยไม่สอบสวนก็ไม่ได้ แต่อันนี้มันเป็นที่ประจักษ์ 
          
          สำหรับพฤติกรรมชูนิ้วกลางก็มีผล โน้ตไว้แล้ว โดนแน่ แล้วเราก็ประกาศแบนถาวรน้องที่ทุจริตแล้ว 
          
          สำหรับเหตุการณ์ที่จับได้นั้น นายสันติ เล่าว่า น้องที่ทุจริตผ่านการตรวจอุปกรณ์เสร็จก็ไปโหลดดิสคอร์ด แล้วใช้มันบนเวที แล้วผู้ตัดสินชาวไทยเห็น ก็ไปแจ้งผู้ตัดสินนานาชาติ ผู้ตัดสินนานาชาติก็ลงโทษแบนนักกีฬาคนนั้น ระหว่างลงโทษแบนเหตุการณ์ข้ามไป 1 คืนจนเช้านี้ เราตัดสินใจว่าเราจะถอนตัว
          
          ระหว่างนั้นก็มีการหารือกับนายกสมาคมฯ ฝั่ง สปป.ลาว เขาก็ยอมแข่ง ตอนแรกเขาก็ไม่อยากแข่ง เราก็ไม่อยากแข่ง แต่ถ้าทั้ง 2 ฝั่งไม่แข่งแล้วจะไปยังไงต่อ เราก็เลยให้แข่งไปก่อน แล้วค่อยประกาศทีหลัง ซึ่งนี่เป็นเทคนิคการถอนตัวอย่างหนึ่ง หากเราไม่เจรจาก่อนแล้วทาง สปป.ลาว เขาถอนตัว ถามว่านักกีฬาเขาผิดอะไร คนของเราต่างหากที่ผิด เดี๋ยวเราจะถอนตัวเอง 
          
          เรื่องการฟ้องนั้นก็ต้องดู หากฟ้องเชิงแพ่งได้ก็จะฟ้องทั้งตัวนักกีฬาและคนทรง ถ้าฟ้องไม่ได้ก็คงเอาผิดได้แค่ความผิดทางกีฬาอย่างเดียว

อัปเดตล่าสุด 16 ธันวาคม 2568
