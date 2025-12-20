HILIGHT
สาวหนักแค่ 17 กก. กระเพาะอาหารฝ่อ จุดจบเศร้าในวัยเพียง 27 คำพูดสุดท้ายจุกหัวใจ

 
            หญิงจีนวัย 27 ปี เสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะอาหารฝ่อ น้ำหนักตัวแค่ 17 กิโลกรัม เผยคำพูดสุดท้ายจุกหัวใจ อุทาหรณ์เตือนการใช้ชีวิต สะเทือนใจหลาย ๆ คน

สาวหนักแค่ 17 กก. กระเพาะอาหารฝ่อ
 ภาพจาก Weibo 

            วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยกรณีชวนสลดใจ เรื่องราวของหญิงสาวชาวจีนที่ต้องจบชีวิตอย่างสุดเศร้าในวัยเพียง 27 ปี ภายหลังจากเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับการเผชิญภาวะกระเพาะอาหารฝ่อ จนทำให้น้ำหนักตัวของเธอลดลงมาเหลือเพียง 17 กิโลกรัม และคำพูดของเธอในห้วงเวลาสุดท้ายก่อนที่จะจากไป ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับหลาย ๆ คน 

            หญิงสาวรายนี้มีชื่อเรียกว่า เฉียวเฉียว อาศัยในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ก่อนหน้านี้เธอได้โพสต์โซเชียลแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับอาการผิดปกติของเธอ โดยเผยว่า เธอถูกแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็ก และเมื่อหลายปีก่อน เธอได้สูญเสียพ่ออย่างกะทันหันด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร บาดแผลทางจิตใจทำให้เธอเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรง เธอมีอาการปวดท้อง และเบื่ออาหารอย่างต่อเนื่อง 

สาวหนักแค่ 17 กก. กระเพาะอาหารฝ่อ
 ภาพจาก Weibo 

            จนในที่สุดหลังจากไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาล เฉียวเฉียวได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น โรคกระเพาะอาหารฝ่อ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้ น้ำหนักของเธอจึงลดลงจาก 45 กิโลกรัม เหลือเพียง 17 กิโลกรัม ทั้งใบหน้า ร่างกาย และแขนขาของเธอผอมซูบจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก 

            เฉียวเฉียวใช้เงินเก็บทั้งหมดเพื่อรักษาอาการป่วยของเธอและยังเป็นหนี้ เหลือน้องชายเป็นญาติเพียงคนเดียว โดยหลังจากเธอเปิดเผยเรื่องราวออกมา ก็มีผู้คนใจดีเข้าไปบริจาคเงินช่วยเหลือ ทว่าแม้ว่าจะได้รับกำลังใจและแรงสนับสนุน แต่อาการของเธอกลับแย่ลง เมื่อร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้เป็นเวลานาน ส่งผลให้ระบบย่อยอาหารล้มเหลวโดยสิ้นเชิง จึงกลายเป็นภาวะผอมแห้ง หรือภาวะแค็กเซีย (Cachexia) จนนำไปสู่ระบบภูมิคุ้มกันและระบบอวัยวะล้มเหลว 

สาวหนักแค่ 17 กก. กระเพาะอาหารฝ่อ
 ภาพจาก Weibo 

            ในช่วงสุดท้ายของชีวิต เฉียวเฉียวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอัลบูมิน และสารอาหารทางหลอดเลือดดำเท่านั้น เธอพยายามที่จะขอร้องอ้อนวอนและภาวนาอธิษฐาน กล่าวว่า "ฉันกินไม่ได้ นอนไม่หลับ ต้องพึ่งยาและน้ำเกลือ แต่ได้โปรดเถอะ ฉันอยากมีชีวิตอยู่..."

            กระทั่งในช่วงเช้ามืดของวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา เธอได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ และพิธีศพของเธอจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม ผู้คนบนโซเชียลมีเดียต่างเข้าไปแสดงความเศร้าอาลัย 

สาวหนักแค่ 17 กก. กระเพาะอาหารฝ่อ
 ภาพจาก Weibo 

            ผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่า โรคกระเพาะอักเสบชนิดฝ่อ (Atrophic gastritis) เป็นภาวะที่เยื่อบุกระเพาะอาหารเกิดการอักเสบเรื้อรัง ทำให้เยื่อบุบางลงเป็นเวลานาน จนเกิดการสูญเสียเซลล์ของต่อมในกระเพาะอาหาร สาเหตุอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย H. Pylori หรือภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง รวมถึงพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ดี และความเครียดทางจิตใจในระยะยาว โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า ซึ่งสามารถรบกวนระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ ทำให้ความสามารถของกระเพาะอาหารในการซ่อมแซมตัวเองลดลง จนอาการแย่ลงกว่าเดิม 

            การจากไปของเฉียวเฉียว แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างสุขภาพจิต และโรคระบบทางเดินอาหาร ผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่า หากใครมีอาการน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว อาหารไม่ย่อย และรับประทานอาหารลำบากในระยะยาว ร่วมกับภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติ จำเป็นต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุน่าเศร้าเช่นนี้ 



ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday, See Hua Daily 

โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 09:54:34
