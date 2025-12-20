HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ร้านเหล้าโดนตรวจ แจ็กพอตเจอพระครูวัดดัง สลัดลุคเจ้าอาวาส นั่งปาร์ตี้กับ 2 เพื่อนพระ


          เสื่อมหนัก จนท.ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้า ผงะเจอพระครูวัดดังปลอมตัว นั่งปาร์ตี้โต้รุ่งกับพระอีก 2 รูป เนียนสวมชุด พนง. พบทิ้งบัตรพระในห้องน้ำ เป็นถึงเจ้าอาวาส

สึกเจ้าอาวาส
ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 19 ธันวาคม 2568 โหนกระแส รายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 18 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่ง กลางเมืองสุพรรณบุรี หลังมีผู้ร้องเรียนเรื่องการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน แต่ระหว่างตรวจค้น กลับพบชาย 3 คน มีพิรุธตัวสั่นพยายามหลบหนี เมื่อตรวจสอบจึงพบว่าหนึ่งในนั้นเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดดัง ที่ปลอมตัวมาปาร์ตี้ในสถานบริการ 
          
          โดยชายทั้ง 3 ราย ใส่เสื้อยืดปักชื่อร้าน ลักษณะเหมือนเป็นพนักงาน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ทั้ง 3 คนกลับพยายามหลบหนี เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญตัว 1 ในนั้นมาสอบถาม พบว่าตอนแรกพยายามอ้างตัวว่าเป็นหุ้นส่วนของร้าน แต่หลังไปตรวจสอบในห้องน้ำ กลับพบเสื้อยืดสีขาว ที่ถูกถอดเปลี่ยนเป็นเสื้อร้าน และยังพบบัตรห้อยคอ ระบุเป็นพระ สอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
          

          ในบัตรระบุว่า เป็นพระครู และเป็นเจ้าอาวาสของวัดใน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ทำให้เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นพระจริง อายุ 53 ปี
          
          ส่วนอีก 2 คนที่อยู่ด้วยกัน อายุ 58 ปี และ 43 ปี เป็นพระลูกวัดใน อ.เมือง โดยทราบว่าทั้ง 3 คนนัดกันมาปาร์ตี้ที่ร้าน ซึ่งทางพระครูจะขับรถเบนซ์มาจอดที่ร้าน ส่วนพระอีก 2 ราย ขับรถยนต์ไปจอดไว้ที่วัดแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบในรถของพระทั้ง 2 ราย จนพบว่ามีทั้งบาตรพระ ย่าม และจีวร ของทั้งคู่อยู่ในรถ
          
          ทั้งนี้ มีแหล่งข่าวเผยว่า พระทั้ง 3 รูปน่าจะนัดกันมาปาร์ตี้ที่ร้านอาหารเป็นพระจำ โดยเมื่อมาถึง พระครูจะเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำ สวมเสื้อพนักงานร้านมานั่งกินดื่มเหมือนลูกค้าทั่วไป โดยบางทียังมานั่งตรงเคาน์เตอร์ร้าน ทำตัวเนียนเป็นพนักงาน
          
          เจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้ง 3 รายไปทำการลาสิกขา ให้สึกจากการเป็นพระ ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย 

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ร้านเหล้าโดนตรวจ แจ็กพอตเจอพระครูวัดดัง สลัดลุคเจ้าอาวาส นั่งปาร์ตี้กับ 2 เพื่อนพระ โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 12:30:00 1,623 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย