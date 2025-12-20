ร้านเหล้าโดนตรวจ แจ็กพอตเจอพระครูวัดดัง สลัดลุคเจ้าอาวาส นั่งปาร์ตี้กับ 2 เพื่อนพระ

เสื่อมหนัก จนท.ลงพื้นที่ตรวจร้านเหล้า ผงะเจอพระครูวัดดังปลอมตัว นั่งปาร์ตี้โต้รุ่งกับพระอีก 2 รูป เนียนสวมชุด พนง. พบทิ้งบัตรพระในห้องน้ำ เป็นถึงเจ้าอาวาส
ภาพจาก โหนกระแส
วันที่ 19 ธันวาคม 2568 โหนกระแส รายงานว่า เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 18 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบริการแห่งหนึ่ง กลางเมืองสุพรรณบุรี หลังมีผู้ร้องเรียนเรื่องการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน แต่ระหว่างตรวจค้น กลับพบชาย 3 คน มีพิรุธตัวสั่นพยายามหลบหนี เมื่อตรวจสอบจึงพบว่าหนึ่งในนั้นเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดดัง ที่ปลอมตัวมาปาร์ตี้ในสถานบริการ
โดยชายทั้ง 3 ราย ใส่เสื้อยืดปักชื่อร้าน ลักษณะเหมือนเป็นพนักงาน แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ทั้ง 3 คนกลับพยายามหลบหนี เมื่อเจ้าหน้าที่เชิญตัว 1 ในนั้นมาสอบถาม พบว่าตอนแรกพยายามอ้างตัวว่าเป็นหุ้นส่วนของร้าน แต่หลังไปตรวจสอบในห้องน้ำ กลับพบเสื้อยืดสีขาว ที่ถูกถอดเปลี่ยนเป็นเสื้อร้าน และยังพบบัตรห้อยคอ ระบุเป็นพระ สอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ในบัตรระบุว่า เป็นพระครู และเป็นเจ้าอาวาสของวัดใน อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ทำให้เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นพระจริง อายุ 53 ปี
ส่วนอีก 2 คนที่อยู่ด้วยกัน อายุ 58 ปี และ 43 ปี เป็นพระลูกวัดใน อ.เมือง โดยทราบว่าทั้ง 3 คนนัดกันมาปาร์ตี้ที่ร้าน ซึ่งทางพระครูจะขับรถเบนซ์มาจอดที่ร้าน ส่วนพระอีก 2 ราย ขับรถยนต์ไปจอดไว้ที่วัดแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบในรถของพระทั้ง 2 ราย จนพบว่ามีทั้งบาตรพระ ย่าม และจีวร ของทั้งคู่อยู่ในรถ
ทั้งนี้ มีแหล่งข่าวเผยว่า พระทั้ง 3 รูปน่าจะนัดกันมาปาร์ตี้ที่ร้านอาหารเป็นพระจำ โดยเมื่อมาถึง พระครูจะเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ำ สวมเสื้อพนักงานร้านมานั่งกินดื่มเหมือนลูกค้าทั่วไป โดยบางทียังมานั่งตรงเคาน์เตอร์ร้าน ทำตัวเนียนเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้ง 3 รายไปทำการลาสิกขา ให้สึกจากการเป็นพระ ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส