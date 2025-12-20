เพจดังขุดต่อ วีรกรรมไฮโซ ต. ไม่ใช่แค่เบี้ยวหนี้เพื่อน พบแซ่บดีเจสาว หลอกอีก 4 ล้าน

เพจดังขุดต่อ วีรกรรมไฮโซ ต. นอกจากเบี้ยวหนี้เพื่อนไฮโซ หนีไปนอก ยังแอบแซ่บดีเจสาว พร้อมหลอกไป 4 ล้าน พร้อมชี้เป้าหาเบาะแสเพิ่มจาก 2 คนนี้
ภาพจาก Instagram kwan_sharich
เป็นกระแสเมาท์สนั่นก่อนหน้านี้ กรณี ไฮโซ ต. เบี้ยวหนี้เพื่อน ไฮโซ น. ก่อนหนีไปเมืองนอก โดยมีการชี้เป้าว่า ไฮโซ ต. เคยคบกับนักร้องดัง มีคู่แฝดแต่ผิดใจกันถึงขั้นใจเผาผี แถมยังแต่งงานกับสาวสังคม โดยต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายรวยนั้น
ล่าสุด (20 ธันวาคม 2568) เพจ บิ๊กเกรียน ออกมาเมาท์ต่อถึงวีรกรรมไฮโซตัวร้าย โดยชี้ว่าเจ้าตัวมีการแซ่บดีเจสาว แถมหลอกเงินนางไป 4 ล้าน พร้อมระบุว่าในส่วนนี้จริงเท็จอย่างไร ให้ลองไปถาม มดดำ คชาภา กับ แทค ภรัณยู กันดู
ทางเพจยังเปิดเผยว่า ผู้เสียหายของ ไฮโซ ต. ก็คือ ไฮโซนัท อภิชาต ลีนุตพงษ์ ผู้นำเข้ารถแลมโบกินี พร้อมกับภรรยา คุณขวัญ ม.ล. พลอยนภัส ซึ่งทั้งคู่ได้เปิดหน้าแฉ ไฮโซ ต. กันไปแล้ว
ยืนยันว่า ไฮโซ ต. เป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย รวมเวลากว่า 30 ปี และเป็นลูกค้าที่เคยซื้อรถกับตัวเอง
การให้ยืมเงินเกิดจากความไว้วางใจในฐานะเพื่อน ไม่ใช่ดีลธุรกิจ โดยเริ่มกู้ตั้งแต่ปี 2565 มีการทำสัญญาเงินกู้ชัดเจน พร้อมดอกเบี้ยที่ลูกหนี้เสนอเอง และมีการตีเช็คค้ำประกัน
ในส่วนยอดหนี้รวมทั้งหมด 14 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ก้อน
-ก้อนแรก 11 ล้านบาท ดอกเบี้ย 8%
-ก้อนสอง 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6%
แต่เมื่อถึงกำหนดชำระ ไฮโซ ต. ขอเลื่อนจ่ายมาเรื่อย ๆ จนติดต่อกันครั้งสุดท้ายช่วงเดือนกรกฎาคม ก่อนจะเงียบหายไป
สำหรับหนึ่งในพฤติกรรมที่ผู้เสียหายนำมาเล่า คือ ข้อเสนอที่ฟังแล้วผิดปกติ โดยลูกหนี้เสนอให้หุ้นส่วนของคุณนัท ไปกู้เงินจากบริษัทของตัวเอง แล้วนำเงินก้อนนั้นมาคืนคุณนัทอีกทอดหนึ่ง ซึ่งคุณนัทมองว่าเป็นการวนเงินและไม่ถูกต้อง
ภาพจาก Instagram natapichat
ขวัญ พลอยนภัสแชร์ประสบการณ์ ถึงเหล่าผู้เสียหาย
ทั้งนี้ พบว่าเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา ขวัญ พลอยนภัส ได้โพสต์อินสตาแกรมเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
"อยากแบ่งปันประสบการณ์ ที่มีราคาแพง 100 กว่าล้าน ที่ได้สูญเสียไป ใน 2 ปี
คนส่วนใหญ่อาจจะเรียกคุณว่า ผู้เสียหาย หรืออาจจะมีคนเรียกให้เจ็บช้ำกว่านั้น คุณอย่าสนใจ เพราะมันบ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของคนที่พูดเหล่านั้นได้ดี
แน่นอนคุณเป็นคนที่กำลังเดือดร้อนที่สุด และจะมีหลายอารมณ์เกิดขึ้นทั้งความผิดหวัง เสียใจ เศร้า โกรธ รู้สึกผิด สับสน อยากจะบอกว่าอารมณ์เหล่านี้มันมาแค่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป เก็บทุกอย่างไว้เป็นบทเรียน และก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
คุณต้องกล้าออกมายอมรับในความพลาดผิด ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได้เรียนรู้ และป้องกันไม่ให้เกิดกับคนอื่น ๆ ต่อไป ถือเป็นการผ่านทุกข์อย่างกล้าหาญที่คุณควรทำ
หลายครั้งผู้เสียหายจะเก็บเงียบในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หลัก ๆ คืออาย และไม่อยากเสียเวลา แต่การเงียบของคุณนี้อาจจะทำให้คนอื่นต้องโดนทำร้ายเหมือนที่คุณโดนต่อไปเรื่อย ๆ เหมือนลูกโซ่ เมื่อคุณได้เจอแล้ว คุณอาจจะช่วยหยุดการกระทำผิดต่อเนื่องได้ถ้าคุณกล้าพอ
อยากวิงวอน ระบบกฎหมายไทย เมตตาช่วยคุ้มครองผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที เพราะหลายกรณี ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องเผชิญความเดือดร้อนเป็นเวลานานมาก ในขณะที่กระบวนการยังต้องใช้เวลา
อยากขอบคุณพลังดีดีที่ส่งมาให้ผู้เสียหายในวันที่พวกเขาหมดแรงอย่างที่สุด อยากขอบคุณความช่วยเหลือทุกช่องทางที่มอบให้คนกลุ่มนี้ในวันที่เค้าไม่เห็นแสงสว่าง พวกคุณคงไม่รู้ว่ามันมีค่าต่อเค้ามากเพียงไหน
สุดท้าย อยากฝากบอกผู้เสียหายทุกคน ว่าจงอย่าถอดใจในความดี ให้มั่นคงในความดี เงินทองที่สูญเสียไปถือว่าเป็นบทเรียนให้พัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้น วันสุดท้ายของชีวิต คุณไม่ต้องการเงินพวกนี้ เท่ากับดวงจิตที่ส่องสว่างหรอก "ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีเสมอ" เป็นธรรมดาของโลกใบนี้ แค่เข้าใจ และมองเห็นทุกข์ตามความเป็นจริง คุณได้บทเรียนที่คุ้มค่าแห่งการเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้แล้ว ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่เรียกตัวเองว่าผู้เสียหายด้วยค่ะ"