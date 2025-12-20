HILIGHT
สำนักงานประกันสังคม ตอบให้แล้วชัด ๆ หลังคนคอมเมนต์ ไม่เอาปฏิทิน สรุปปีนี้ยังมีไหม ?

 
             สำนักงานประกันสังคม ตอบให้แล้วชัด ๆ หลังคนคอมเมนต์ ไม่เอาปฏิทิน สรุปปีนี้ยังจะมีปฏิทินประกันสังคมหรือไม่ เพราะอะไร ขณะชาวเน็ตมีกระแสต่อต้านไม่น้อย

ปฏิทินประกันสังคม 2569 ได้ไปต่อไหม ?
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

             เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ สำหรับการจัดทำปฏิทินของสำนักงานประกันสังคม ที่แม้จะมีกระแสต่อต้านจากประชาชนจำนวนไม่น้อย แต่ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดทำปฏฺิทินประกันสังคมออกมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดข้อสงสัยว่า ปีนี้จะยังมีการจัดทำอยู่อีกหรือไม่

             โดยล่าสุด (19 ธันวาคม 2568) ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ที่เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office ว่า "ไม่เอาปฏิทิน" ซึ่งทางเพจของ สำนักงานประกันสังคม  ก็ได้ตอบกลับว่า

             "สำนักงานประกันสังคมยกเลิกการจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2569 เนื่องจาก มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและส่งมอบปฏิทินได้ทันกำหนดในเดือนธันวาคม 2568 ค่ะ ขอบคุณค่ะ"

ปฏิทินประกันสังคม 2569 ได้ไปต่อไหม ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office

             ขณะเดียวกันในโพสต์ดังกล่าว ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็น ปฏิทินประกันสังคม กันอยู่ไม่น้อย ทั้งบอกว่าไม่เอาปฏิทิน ไม่เคยได้รับเลยสักครั้ง และมองว่าควรยกเลิกการจัดทำตลอดไป ไม่ใช่แค่ปีนี้เท่านั้น แล้วเอางบประมาณมาเพิ่มสิทธิประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่า

ปฏิทินประกันสังคม 2569 ได้ไปต่อไหม ?

ปฏิทินประกันสังคม 2569 ได้ไปต่อไหม ?

ปฏิทินประกันสังคม 2569 ได้ไปต่อไหม ?



สำนักงานประกันสังคม ตอบให้แล้วชัด ๆ หลังคนคอมเมนต์ ไม่เอาปฏิทิน สรุปปีนี้ยังมีไหม ? โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 14:34:52
