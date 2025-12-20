สำนักงานประกันสังคม ตอบให้แล้วชัด ๆ หลังคนคอมเมนต์ ไม่เอาปฏิทิน สรุปปีนี้ยังมีไหม ?

สำนักงานประกันสังคม ตอบให้แล้วชัด ๆ หลังคนคอมเมนต์ ไม่เอาปฏิทิน สรุปปีนี้ยังจะมีปฏิทินประกันสังคมหรือไม่ เพราะอะไร ขณะชาวเน็ตมีกระแสต่อต้านไม่น้อย
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ สำหรับการจัดทำปฏิทินของสำนักงานประกันสังคม ที่แม้จะมีกระแสต่อต้านจากประชาชนจำนวนไม่น้อย แต่ก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดทำปฏฺิทินประกันสังคมออกมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดข้อสงสัยว่า ปีนี้จะยังมีการจัดทำอยู่อีกหรือไม่
โดยล่าสุด (19 ธันวาคม 2568) ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ที่เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office ว่า "ไม่เอาปฏิทิน" ซึ่งทางเพจของ สำนักงานประกันสังคม ก็ได้ตอบกลับว่า
"สำนักงานประกันสังคมยกเลิกการจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2569 เนื่องจาก มีการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและส่งมอบปฏิทินได้ทันกำหนดในเดือนธันวาคม 2568 ค่ะ ขอบคุณค่ะ"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office