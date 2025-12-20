เปิดปมสังหาร กำนันยอง ตัวเต็งผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง พบเพิ่งขอกำลังคุ้มครอง

เปิดปมสังหาร กำนันยอง ตัวเต็งผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง มือปืนขับรถประกบ ดักยิงข้างทาง ตำรวจเร่งแกะรอยจากวงจรปิด พบเพิ่งโทร. ขอกำลังคุ้มครอง หวั่นไม่ปลอดภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เมืองลุงโพสต์
วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (19 ธันวาคม) เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์บริเวณถนนสายพรุโอน-ท่ามะปราง หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าบอน จ.พัทลุง เข้าตรวจสอบพบรถทะเบียน กอ.2428 สงขลา อยู่ในสภาพตกข้างถนน ตรงประตูฝั่งคนขับถูกยิง 2 จุด กระสุนทะลุเข้าไปถูกคนขับบริเวณชายโครงด้านขวา ทะลุซ้าย และแขนขวา เสียชีวิต ทราบชื่อคือ นายพะยอม สังข์ทอง หรือ "กำนันยอง" อายุ 64 ปี อดีตกำนันตำบลท่าชะมวง และเป็นผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง หมายเลข 2 หัวหน้าทีมพลังใหม่พัฒนาท่าชะมวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุนิษา สังข์ทอง
ใกล้กันบนถนน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบปลอกกระสุนปืนขนาดเบอร์ 12 ตกอยู่ จำนวน 2 ปลอก จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เมืองลุงโพสต์
สอบสวนเบื้องต้นพบก่อนเกิดเหตุ กำนันยอง เดินทางไปประชุมร่วมกับทีมงานที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งในพื้นที่ ต.ท่าชะมวง เพื่อวางแผนหาเสียง หลังจากนั้นได้ขับรถไปส่งทีมงาน 3 คนที่บ้านจนครบทุกคน และกำลังขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านพักเพียงลำพัง แต่จังหวะที่ผ่านทางเปลี่ยว ห่างจากบ้านราว 3 กิโลเมตร มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนขับรถยนต์ตามประกบ ก่อนชักปืนยิงใส่จนเสียชีวิต
ทั้งนี้ พ.ต.อ. สมชาย จันทร์ยัง ผกก.สภ.ป่าบอน เปิดเผยว่า เบื้องต้นตำรวจตั้งปมสังหาร 2 ประเด็น คือการเมืองท้องถิ่น และความขัดแย้งส่วนตัว ขณะนี้ให้ชุดสืบสวนเร่งลงพื้นที่หาภาพจากกล้องวงจรปิด และเรียกสอบถามญาติและพยานในที่เกิดเหตุ เพื่อเชื่อมโยงความขัดแย้ง ก่อนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฏหมาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เมืองลุงโพสต์
สำหรับความคืบหน้าวันที่ 20 ธันวาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เส้นทางหลบหนี และเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ แต่ความคืบหน้ายังไม่มากนัก เบื้องต้นพบเพียงร่องรอยว่าคนร้ายใช้รถกระบะ โดยมีผู้ก่อเหตุอยู่บริเวณกระบะด้านหลัง ก่อนประกบยิงใส่เป้าหมายจนเสียชีวิต แล้วหลบหนีไป
ด้าน พล.ต.ต. เชาวลิต เลี้ยงสุพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พร้อมเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อเร่งคลี่คลายคดี โดยมุ่งประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น ซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2569
เบื้องต้น ลักษณะการก่อเหตุเข้าข่ายเป็นฝีมือของมือสังหารอาชีพ ส่วนจะเป็นกลุ่มใดนั้น อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ทั้งนี้ พบว่า นายพะยอม สังข์ทอง หรือ กำนันยอม ช่วงหลังมีคะแนนนิยมสูงกว่าคู่แข่ง คือ นายหำ ขุนเศษเกื้อ หมายเลข 1 ทีมท่าชะมวงรักสงบ ซึ่งเป็นทีมที่มีนักการเมืองระดับจังหวัดให้การสนับสนุน นอกจากนี้พบว่าก่อนหน้านี้ ฝ่ายที่สนับสนุนคู่แข่งมีความพยายามเจรจาไม่ให้กำนันยอมลงสมัคร แต่กำนันยอมยังคงยืนยันลงสมัคร และกระแสการหาเสียงได้รับการตอบรับจากประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุ กำนันยอมมีท่าทีคล้ายรับรู้ถึงความไม่ปลอดภัย จึงติดต่อขอกำลังคุ้มครองจากนายตำรวจระดับสูงในพื้นที่ภาค 9 แต่ยังไม่มีการจัดกำลังเข้าดูแล และมาเกิดเหตุถูกยิงเสียชีวิตก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุนิษา สังข์ทอง