เบนซ์ พริกไทย ชุดขึ้นโชว์สร้างเรื่องอีกรอบ ล่าสุดโผล่กลุ่มรีวิวของใช้ คนแห่ซูมหาไอเทมลับ

เบนซ์ พริกไทย กับชุดซีทรูขึ้นโชว์บนเวที ล่าสุดทำวงการรีวิวของใช้สะเทือน สาว ๆ แห่ซูมไอเทมลับ ชุดซีทรูเนียนตาสุด ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benze พริกไทย
เรียกว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชุดขึ้นโชว์โดดเด่นเบอร์ต้นๆ ในปีนี้ สำหรับชื่อของ "เบนซ์ พริกไทย" ที่เธอนั้นจัดเต็มในแนวเซ็กซี่สะดุดตาอย่างต่อเนื่อง ชนิดที่บางชุดกลายเป็นประเด็นดราม่า เพราะผู้คนบางส่วนวิจารณ์ว่าโป๊เกินงาม แต่เธอยังคงยืนหยัดในสไตล์ที่ตนเองรัก พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าเสน่ห์ความเย้ายวนกับศิลปินคุณภาพ สามารถเดินควบคู่กันได้อย่างลงตัว
ล่าสุด (20 ธันวาคม 2568) เบนซ์ พริกไทย สร้างไวรัลอีกครั้งกับชุดขึ้นโชว์ล่าสุดที่มาในลุคเกาะอกตัวจิ๋วซีทรู ด้านหน้าประดับคริสตัลร้อยเรียงกันอย่างประณีต ส่วนด้านหลังเปิดโชว์แผ่นหลังเนียนใส มีเพียงสายชุดที่บางเฉียบจนแทบมองไม่เห็น นับเป็นอีกหนึ่งลุคที่สะกดทุกสายตาบนเวทีแบบไร้ข้อกังขา
ทว่าความปังของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวงการเพลง แต่ข้ามสายไปยังวงการนักช้อป เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ภาพชุดนี้ลงในกลุ่ม "รีวิวของแต่งห้อง&ของกินของใช้ shopee lazada" โดยชาวเน็ตต่างพากันคาดเดาถึง "อุปกรณ์เซฟตี้" ที่เธอเลือกใช้ เพราะเนียนเข้ากับชุดซีทรูจนแทบมองไม่ออกว่าใช้เทคนิคใดถึงออกมาดูดีได้ขนาดนี้
เจ้าของโพสต์ระบุว่า "ปิดจุกต้องปิดแค่หัวไหม อันนี้ครอบทั้งเต้า! แต่ใด ๆ คือ พรีเซนต์ชุดออกมาได้สวยมากจริง ๆ" โดยคาดว่านักร้องสาวน่าจะใช้แผ่นซิลิโคนปิดจุกแบบใหญ่ครอบทั้งหน้าอก เพื่อให้เนียนไปกับสีผิวและไม่ดูโป๊ะ แม้ว่าชุดที่สวมใส่นั้นจะมีความเซ็กซี่สูงมากก็ตาม
งานนี้เหล่าสาวๆ สายช้อปปิ้งต่างพากันชื่นชมว่า เป็นลุคที่ดูสวยแพง ผิวพรรณผ่องใส อีกทั้ง "ชุดส่งคน คนส่งชุด" ทำให้ภาพรวมออกมาดูดีไม่น่าเกลียด จนหลายคนยอมรับว่าอยากซื้อบัตรไปชมความงามของเธอแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีเลยทีเดียว