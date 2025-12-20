HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เบนซ์ พริกไทย ชุดขึ้นโชว์สร้างเรื่องอีกรอบ ล่าสุดโผล่กลุ่มรีวิวของใช้ คนแห่ซูมหาไอเทมลับ

 
           เบนซ์ พริกไทย กับชุดซีทรูขึ้นโชว์บนเวที ล่าสุดทำวงการรีวิวของใช้สะเทือน สาว ๆ แห่ซูมไอเทมลับ ชุดซีทรูเนียนตาสุด ๆ
เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benze พริกไทย

              เรียกว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีชุดขึ้นโชว์โดดเด่นเบอร์ต้นๆ ในปีนี้ สำหรับชื่อของ "เบนซ์ พริกไทย" ที่เธอนั้นจัดเต็มในแนวเซ็กซี่สะดุดตาอย่างต่อเนื่อง ชนิดที่บางชุดกลายเป็นประเด็นดราม่า เพราะผู้คนบางส่วนวิจารณ์ว่าโป๊เกินงาม แต่เธอยังคงยืนหยัดในสไตล์ที่ตนเองรัก พร้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าเสน่ห์ความเย้ายวนกับศิลปินคุณภาพ สามารถเดินควบคู่กันได้อย่างลงตัว

              ล่าสุด (20 ธันวาคม 2568) เบนซ์ พริกไทย สร้างไวรัลอีกครั้งกับชุดขึ้นโชว์ล่าสุดที่มาในลุคเกาะอกตัวจิ๋วซีทรู ด้านหน้าประดับคริสตัลร้อยเรียงกันอย่างประณีต ส่วนด้านหลังเปิดโชว์แผ่นหลังเนียนใส มีเพียงสายชุดที่บางเฉียบจนแทบมองไม่เห็น นับเป็นอีกหนึ่งลุคที่สะกดทุกสายตาบนเวทีแบบไร้ข้อกังขา

              ทว่าความปังของเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่ในวงการเพลง แต่ข้ามสายไปยังวงการนักช้อป เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ภาพชุดนี้ลงในกลุ่ม "รีวิวของแต่งห้อง&ของกินของใช้ shopee lazada" โดยชาวเน็ตต่างพากันคาดเดาถึง "อุปกรณ์เซฟตี้" ที่เธอเลือกใช้ เพราะเนียนเข้ากับชุดซีทรูจนแทบมองไม่ออกว่าใช้เทคนิคใดถึงออกมาดูดีได้ขนาดนี้

เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benze พริกไทย

เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benze พริกไทย

              เจ้าของโพสต์ระบุว่า "ปิดจุกต้องปิดแค่หัวไหม อันนี้ครอบทั้งเต้า! แต่ใด ๆ คือ พรีเซนต์ชุดออกมาได้สวยมากจริง ๆ" โดยคาดว่านักร้องสาวน่าจะใช้แผ่นซิลิโคนปิดจุกแบบใหญ่ครอบทั้งหน้าอก เพื่อให้เนียนไปกับสีผิวและไม่ดูโป๊ะ แม้ว่าชุดที่สวมใส่นั้นจะมีความเซ็กซี่สูงมากก็ตาม

เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benze พริกไทย

เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benze พริกไทย

              งานนี้เหล่าสาวๆ สายช้อปปิ้งต่างพากันชื่นชมว่า เป็นลุคที่ดูสวยแพง ผิวพรรณผ่องใส อีกทั้ง "ชุดส่งคน คนส่งชุด" ทำให้ภาพรวมออกมาดูดีไม่น่าเกลียด จนหลายคนยอมรับว่าอยากซื้อบัตรไปชมความงามของเธอแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีเลยทีเดียว

เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง

เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง

เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง

เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง

เบนซ์ พริกไทย ชุดซีทรูสร้างเรื่อง


 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เบนซ์ พริกไทย ชุดขึ้นโชว์สร้างเรื่องอีกรอบ ล่าสุดโผล่กลุ่มรีวิวของใช้ คนแห่ซูมหาไอเทมลับ โพสต์เมื่อ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 16:20:21 1,769 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ดูดวง 2568 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2569 วันเด็กแห่งชาติ ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 น้องมินิ จันทร์เก้า ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย