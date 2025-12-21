HILIGHT
โปรดเกล้าฯ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม

 
             โปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SPU Dynamic University

            วันที่ 20 ธันวาคม 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SPU Dynamic University

พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SPU Dynamic University

           ในการนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 13 คน และมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมจำนวน 357 คน รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชี รวมจำนวน 631 คน

พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SPU Dynamic University

พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก SPU Dynamic University

พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก SPU Dynamic University

