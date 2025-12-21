ฝรั่งควงสาวไทย บรรเลงเพลงรักบนทุ่นที่หาดจอมเทียน ฝ่ายหญิงสารภาพ อารมณ์มันพาไป

ว่อนคลิปชายต่างชาติควงสาวไทย เปิดศึกรักกลางทะเลบนทุ่นลอยน้ำหาดจอมเทียน ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยว ฝ่ายหญิงอ้างเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ภาพจาก likit ko yamkratok
จากกรณีโลกออนไลน์ แชร์คลิปชายต่างชาติกับหญิงสาวคล้ายกำลังมีกิจกรรมบางอย่างบนทุ่นลอยทะเลที่หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ในยามค่ำคืน ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณชายหาดนั้น
วันที่ 20 ธันวาคม 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเล่าว่า ขณะกำลังพักผ่อนริมหาดจอมเทียนพัทยา สังเกตเห็นคนกำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่บนทุ่นลอยน้ำกลางทะเล ผู้ชายคล้ายชาวต่างประเทศ ผิวขาว ศีรษะล้าน อยู่ในสภาพเปลือยเปล่า นอนทับร่างของผู้หญิงไทย ในลักษณะทำกิจกรรมทางเพศกันอยู่ โดยฝ่ายหญิงส่งเสียครางสยิวดังลั่นไปทั่วบริเวณ ทุกคนทำได้เพียงยืนมองและถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน ก่อนโทร. แจ้งเจ้าตำรวจมาตรวจสอบ
ภาพจาก likit ko yamkratok
เบื้องต้นตำรวจเชิญตัวชาวต่างชาติและผู้หญิงไทยไปสอบปากคำ พร้อมว่ากล่าวตักเตือนว่าเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว ก่อนแจ้งทำการข้อกล่าวหาแล้ว
ภาพจาก likit ko yamkratok