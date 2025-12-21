HILIGHT
เนท My Mate Nate เปิดตัว ประกาศสถานะแฟน น้ำตาล โชว์เหรียญทอง ฮอกกี้ซีเกมส์

 
           เนท My Mate Nate เปิดตัวหวานใจคนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี ดีกรีฮอกกี้สาวทีมชาติไทย โพสต์คว้าเหรียญทองซีเกมส์ พร้อมแคปชั่นสุดหวาน



เนท My Mate Nate โชว์แฟนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย
ภาพจาก Instagram mymatenate

           เรียกว่ากำลังถูกจับตาว่าหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้ง สำหรับ เนท My Mate Nate อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชื่อดัง หลังช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาเจ้าตัวโพสต์ภาพกุมมือสาวปริศนาคล้ายจะเปิดตัวรักครั้งใหม่  ซึ่งชาวเน็ตตาดีขุดจนไปเจอความเชื่อมโยงกับนักกีฬาสาวสวยดีกรีทีมชาติไทย กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตาว่ารักครั้งนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่

           ล่าสุด (20 ธันวาคม 2568) เนท ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ต้องเดากันให้เหนื่อย เพราะได้โพสต์เปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งสาวคนนี้ก็คือ น้ำตาล วิลาสินี รัตนนัย สาวสวยมากความสามารถดีกรีนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 นั่นเอง

เนท My Mate Nate โชว์แฟนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย
ภาพจาก Instagram mymatenate

           ก่อนหน้านี้ เนท เผยโมเมนต์สุดหวานออกมาให้ได้เห็น ทั้งตอนที่ไปให้กำลังใจกันข้างสนามฮอกกี้ และภาพไลฟ์สไตล์เท่ ๆ ในชุดแข่งรถที่ดูเคมีเข้ากันสุด ๆ ก่อนที่ล่าสุด เนท จะลงภาพคู่กับ น้ำตาล หลังจมเกมที่ฮอกกี้หญิงไทยคว้าแชมป์ซีเกมส์ 2025 พร้อมข้อความว่า "แฟนคว้าเหรียญทองเรียบร้อยแล้ว โคตรภูมิใจค๊าบ"

           งานนี้ถือเป็นการเริ่มต้นรักครั้งใหม่ที่ทำเอาแฟน ๆ ยิ้มตามไปกับความน่ารักของทั้งคู่ เพราะนอกจากไลฟ์สไตล์จะดูเข้ากันได้ดีแล้ว ดีกรีความเก่งยังถือว่าเหมาะสมกันไม่เบา งานนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีโมเมนต์หวาน ๆ ออกมาฝากผู้ติดตามอีกเมื่อไหร่

เนท My Mate Nate โชว์แฟนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย
ภาพจาก Instagram namtan.wr

เนท My Mate Nate โชว์แฟนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย
ภาพจาก Instagram namtan.wr

เนท My Mate Nate โชว์แฟนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย
ภาพจาก Instagram namtan.wr

เนท My Mate Nate โชว์แฟนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย
ภาพจาก Instagram mymatenate

เนท My Mate Nate โชว์แฟนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย
ภาพจาก Instagram mymatenate

เนท My Mate Nate โชว์แฟนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย
ภาพจาก Instagram mymatenate

เนท My Mate Nate โชว์แฟนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี นักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย
ภาพจาก Instagram mymatenate





เนท My Mate Nate เปิดตัว ประกาศสถานะแฟน น้ำตาล โชว์เหรียญทอง ฮอกกี้ซีเกมส์ โพสต์เมื่อ 21 ธันวาคม 2568 เวลา 13:40:24 5,127 อ่าน
