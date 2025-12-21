เนท My Mate Nate เปิดตัว ประกาศสถานะแฟน น้ำตาล โชว์เหรียญทอง ฮอกกี้ซีเกมส์

เนท My Mate Nate เปิดตัวหวานใจคนใหม่ น้ำตาล วิลาสินี ดีกรีฮอกกี้สาวทีมชาติไทย โพสต์คว้าเหรียญทองซีเกมส์ พร้อมแคปชั่นสุดหวาน
ภาพจาก Instagram mymatenate
เรียกว่ากำลังถูกจับตาว่าหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้ง สำหรับ เนท My Mate Nate อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชื่อดัง หลังช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาเจ้าตัวโพสต์ภาพกุมมือสาวปริศนาคล้ายจะเปิดตัวรักครั้งใหม่ ซึ่งชาวเน็ตตาดีขุดจนไปเจอความเชื่อมโยงกับนักกีฬาสาวสวยดีกรีทีมชาติไทย กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตาว่ารักครั้งนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่
ล่าสุด (20 ธันวาคม 2568) เนท ไม่ปล่อยให้แฟน ๆ ต้องเดากันให้เหนื่อย เพราะได้โพสต์เปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งสาวคนนี้ก็คือ น้ำตาล วิลาสินี รัตนนัย สาวสวยมากความสามารถดีกรีนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 นั่นเอง
ภาพจาก Instagram mymatenate
งานนี้ถือเป็นการเริ่มต้นรักครั้งใหม่ที่ทำเอาแฟน ๆ ยิ้มตามไปกับความน่ารักของทั้งคู่ เพราะนอกจากไลฟ์สไตล์จะดูเข้ากันได้ดีแล้ว ดีกรีความเก่งยังถือว่าเหมาะสมกันไม่เบา งานนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะมีโมเมนต์หวาน ๆ ออกมาฝากผู้ติดตามอีกเมื่อไหร่
ภาพจาก Instagram namtan.wr
ภาพจาก Instagram namtan.wr
ภาพจาก Instagram namtan.wr
ภาพจาก Instagram mymatenate
ภาพจาก Instagram mymatenate
ภาพจาก Instagram mymatenate
ภาพจาก Instagram mymatenate