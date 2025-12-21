HILIGHT
ปิดตำนาน 18 ปี ภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมลาจอ สตังค์ เปิดใจเศร้า ผมไม่ได้อยากเลิกทำ

 
             สตังค์ จรงศักดิ์ พิธีกร ภัตตาคารบ้านทุ่ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังถูกสั่งยุติรายการ 18 ปี เผยเหตุผลสุดช็อก "อยู่มานานเกินไป-ไม่ทำเงิน" พร้อมบอกทิศทางชีวิตจากนี้

ภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมปิดตำนาน 18 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัตตาคารบ้านทุ่ง

             กลายเป็นเรื่องราวชวนใจหายสำหรับแฟนรายการสารคดีอาหารพื้นบ้านยอดนิยมอย่าง ภัตตาคารบ้านทุ่ง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) หลังจากเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของรายการ ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 4.4 แสนคน ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่สะเทือนใจผู้ชมว่า "รายการภัตตาคารบ้านทุ่ง..จะหายไป"

             เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 สตังค์ จรงศักดิ์ รองเดช พิธีกรประจำรายการ ได้ออกมาไลฟ์เปิดใจถึงเบื้องหลังการถูกสั่งยุติรายการ ท่ามกลางกระแสความตกใจของแฟนคลับที่เข้ามาสอบถามถึงสาเหตุเป็นจำนวนมาก โดยสตังค์เปิดเผยว่า รายการจะสิ้นสุดลงในปีหน้า (2569) ซึ่งเขารู้สึกเศร้าและผิดหวัง เนื่องจากทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ผลงานมานานถึง 18 ปี และมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทำรายการให้ครบ 2 ทศวรรษ หรือ 20 ปี เพื่อทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมอาหารไว้ให้คนรุ่นหลัง

ภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมปิดตำนาน 18 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัตตาคารบ้านทุ่ง

ภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมปิดตำนาน 18 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัตตาคารบ้านทุ่ง

             สำหรับเหตุผลที่ได้รับฟังจากผู้บริหารคือ "ทำรายการมานานเกินไป" และประเด็นเรื่องการ "ไม่สร้างเม็ดเงิน" ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่ารู้สึกเจ็บปวดและไม่เห็นด้วยกับเหตุผลดังกล่าว จึงกำลังดำเนินการขอคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสถานีเพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้

             สตังค์ จรงศักดิ์ ย้ำว่า ตนไม่ได้ยุติรายการด้วยตัวเอง อยากทำให้ครบ 20 ปี ตอนนี้ทุกอย่างพังครืนหมด จนยังไม่รู้จะก้าวต่อไปทางไหน ไอ้ที่นั่งยิ้มอยู่เนี่ยคือเศร้านะ แต่ไม่เป็นไร ความเจ็บปวดไม่ได้อยู่กับเราถาวร เดี๋ยวก็คงผ่านไป 

             ส่วนทิศทางในอนาคต สตังค์ยืนยันจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ย้ายไปอยู่ช่องโทรทัศน์อื่น และขอปิดฉากบทบาทพิธีกรโทรทัศน์ไว้เพียงเท่านี้ แต่จะหันไปให้ความสำคัญกับการทำงานเพื่อสังคมผ่านช่องทางออนไลน์แทน

ภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมปิดตำนาน 18 ปี

ภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมปิดตำนาน 18 ปี

             ภายหลังข่าวการเตรียมปิดตำนานรายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง เผยแพร่ออกไป โลกโซเชียลต่างเต็มไปด้วยข้อความแสดงความเสียใจและเสียดาย หลายคนระบุว่าติดตามรายการมานานจนกลายเป็นความผูกพันในครอบครัว พร้อมชื่นชมเอกลักษณ์ในการนำเสนอวัตถุดิบและเครื่องครัวพื้นบ้านที่หาดูยาก โดยส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องไม่อยากให้สตังค์ยุติบทบาท และพร้อมสนับสนุนหากมีการเปิดช่องทางออนไลน์หรือยูทูบของตัวเองในทุกแพลตฟอร์ม

             ทั้งนี้ รายการ ภัตตาคารบ้านทุ่ง จะยังคงออกอากาศต่อไปจนถึงสิ้นปี 2568 จากนั้นจะเว้นช่วงในไตรมาสแรกของปีหน้า และกลับมาออกอากาศอีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ก่อนจะยุติรายการอย่างเป็นทางการ


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัตตาคารบ้านทุ่ง

ภัตตาคารบ้านทุ่ง เตรียมปิดตำนาน 18 ปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ภัตตาคารบ้านทุ่ง

         

