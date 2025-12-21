แฉคลิปเสียงบิ๊กตำรวจไล่บี้ลูกน้องเคลียร์ยอด ขู่ถ้างุบงิบจะเล่นงานให้ยับพังโรงพัก เพจดังเผย ผบ.ตร. สั่งเด้งด่วนทันควัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา เปิดคลิปเสียงบิ๊กตำรวจ ไล่บี้ลูกน้องที่โรงพักแห่งหนึ่งเร่งส่งตัวเลข เคลียร์ทุกยอด "ถ้ากูไม่ได้ พวกมึงก็ไม่ต้องได้" หากงุบงิบจะส่งชุด ฉก.จับให้ระเนระนาด
จากคลิปเป็นเสียงของนายตำรวจใหญ่แสดงความไม่พอใจถึงตำรวจที่โรงพักแห่งหนึ่ง โดยสั่งให้สั่งให้ปิดทุกกิจกรรมในเขตพื้น ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะบอล บ่อนไพ่ หรือกิจกรรมอื่น ๆ โดยให้เริ่มทันทีตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปช่วงหนึ่งระบุว่า "กูรู้ว่าต้องมีตรงไหนบ้าง ถ้ามึงไม่บอก มึงจะโดน" ถ้าไม่หยุดเดี๋ยวจะล่อทั้งโรงพัก "ให้มันรู้ว่าใครเป็นใคร อย่าหือกับกูนะ กูบอกให้นะ"
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก รายงานว่า เซ่นคลิปเสียงว่อนเน็ต แว่วว่า บิ๊กต่าย ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่งให้ "ผู้การฉาว" มาปฏิบัติหน้าที่ที่ ศปก.ตร. และให้จเรตำรวจ สืบสวนข้อเท็จจริง #ลุ้นชะตากรรมยกต่อไปให้ออกราชการไว้ก่อนหรือไม่