พบทารกถูกทิ้งหลังบ้าน สืบเจอต้นตอช็อก แม่เป็นพี่สาววัย 16 พ่อเป็นน้องชายวัย 14


             พบทารกถูกทิ้งในหมู่บ้าน สืบเจอต้นตอยิ่งช็อก แม่เป็นพี่สาววัย 16 ปี พ่อเป็นน้องชายวัย 14 ปี แอบมีสัมพันธ์ลับจนตั้งครรภ์ 

ทารกถูกทิ้ง สืบเจอต้นตอช็อก
ภาพจาก Polis Daerah Besut

            เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sinar Harian รายงานเหตุชวนสะเทือนใจ พบทารกถูกทิ้งที่บริเวณหลังบ้านของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านอัลอร์ลินตัง เขตกัมปุงราจา อำเภอเบอซุต ในรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยสืบสวนจะเข้ามาตรวจสอบ จนกระทั่งพบความจริงเบื้องหลังที่น่าตกใจ และสร้างความตกตะลึงให้กับสังคมในวงกว้าง 

            รองผู้กำกับฯ โมฮัมหมัด ซานี โมฮัมหมัด ซาเลห์  รักษาการผู้กำกับการตำรวจเบอซุต เปิดเผยว่า จากการสอบสวนพบว่า เด็กทารกเกิดจากหญิงสาวอายุ 16 ปี ซึ่งแอบมีสัมพันธ์อย่างลับ ๆ กับน้องชายอายุ 14 ปี จนทำให้ตั้งครรภ์หลังจากคลอดเกิดกลัวความผิด จึงรีบนำทารกไปทิ้งไว้ที่หลังบ้าน ก่อนจะมีชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่ไปพบเข้าและแจ้งตำรวจ 

            ทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวเด็กชายวัย 14 ปี ผู้เป็นน้องชาย และบิดาของทารกที่ถูกทิ้ง ไปดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดเป็นเวลา 7 วัน ตามคำสั่งอนุญาตของศาล ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานทอดทิ้งทารก ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 7 ปี รวมไปถึงข้อหาการร่วมประเวณีระหว่างญาติ หรือการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงานตามกฎหมายศาสนา ซึ่งมีโทษจำคุกหนักตั้งแต่ 6-20 ปี และมีโทษเฆี่ยนตีด้วย

            "การทิ้งทารกเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ขัดต่อหลักศาสนา และเป็นการปฏิเสธสิทธิในการมีชีวิตของทารกอย่างชัดเจน" โมฮัมหมัด ซาเลห์  กล่าว 

            เรื่องราวการพบทารกถูกทิ้งดังกล่าวแพร่สะพัดไปบนโซเชียลมีเดียและจุดประกายให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด ผู้คนต่างรู้สึกโกรธแค้นและไม่พอใจ โดยรายงานระบุว่า เด็กทารกได้รับการช่วยเหลือ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาและตรวจเพิ่มเติม


ขอบคุณข้อมูลจาก Sinar Harian, Borak Daily




