พบทารกถูกทิ้งหลังบ้าน สืบเจอต้นตอช็อก แม่เป็นพี่สาววัย 16 พ่อเป็นน้องชายวัย 14

พบทารกถูกทิ้งในหมู่บ้าน สืบเจอต้นตอยิ่งช็อก แม่เป็นพี่สาววัย 16 ปี พ่อเป็นน้องชายวัย 14 ปี แอบมีสัมพันธ์ลับจนตั้งครรภ์
ภาพจาก Polis Daerah Besut
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Sinar Harian รายงานเหตุชวนสะเทือนใจ พบทารกถูกทิ้งที่บริเวณหลังบ้านของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านอัลอร์ลินตัง เขตกัมปุงราจา อำเภอเบอซุต ในรัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยสืบสวนจะเข้ามาตรวจสอบ จนกระทั่งพบความจริงเบื้องหลังที่น่าตกใจ และสร้างความตกตะลึงให้กับสังคมในวงกว้าง
รองผู้กำกับฯ โมฮัมหมัด ซานี โมฮัมหมัด ซาเลห์ รักษาการผู้กำกับการตำรวจเบอซุต เปิดเผยว่า จากการสอบสวนพบว่า เด็กทารกเกิดจากหญิงสาวอายุ 16 ปี ซึ่งแอบมีสัมพันธ์อย่างลับ ๆ กับน้องชายอายุ 14 ปี จนทำให้ตั้งครรภ์หลังจากคลอดเกิดกลัวความผิด จึงรีบนำทารกไปทิ้งไว้ที่หลังบ้าน ก่อนจะมีชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่ไปพบเข้าและแจ้งตำรวจ
"การทิ้งทารกเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม ขัดต่อหลักศาสนา และเป็นการปฏิเสธสิทธิในการมีชีวิตของทารกอย่างชัดเจน" โมฮัมหมัด ซาเลห์ กล่าว
เรื่องราวการพบทารกถูกทิ้งดังกล่าวแพร่สะพัดไปบนโซเชียลมีเดียและจุดประกายให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด ผู้คนต่างรู้สึกโกรธแค้นและไม่พอใจ โดยรายงานระบุว่า เด็กทารกได้รับการช่วยเหลือ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาและตรวจเพิ่มเติม
ขอบคุณข้อมูลจาก Sinar Harian, Borak Daily