นักกินจุคนดัง รับกินหนักจนเคยแอดมิต ผลของการทำเกินตัว แชร์เคล็ดที่ยังดูดี แม้กินแหลก

นักกินจุเผยอุทาหรณ์ เคยซัดแหลกจนต้องเข้า รพ. แอตมิตอยู่หลายวัน เหตุกินเกินลิมิตของร่างกาย เผยเคล็ดลับให้ยังสุขภาพดี ฟิตเปรี๊ยะ แม้กินแหลก
ในขณะที่การทำคอนเทนต์แนวกินจุ หรือแม้แต่การแข่งกินต่าง ๆ ได้รับความนิยมมากขึ้น จนมีผู้คนมากมายผันตัวมาทำคอนเทนต์แนวนี้ หลายคนก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่าการซัดแหลกในปริมาณที่เกินกว่าคนทั่วไปจะกินกันนั้น ส่งผลอะไรต่อร่างกายของนักกินจุเหล่านี้บ้าง
ล่าสุด เซอร์เมตต์ นีโอ วัย 37 ปี ยูทูบเบอร์สายกินจุจากสิงคโปร์ ที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลต่าง ๆ กว่า 10 ล้านคน ได้ออกมาไขข้อสงสัยต่าง ๆ จากแฟน ๆ ผ่านกระทู้ตอบคำถามใน Reddit ซึ่งจากรายงานของเว็บไซต์ MS News เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2568 เขาไม่เพียงเผยถึงสุขภาพของตัวเองเท่านั้น แต่ยังเล่าประสบการณ์สุดเลวร้าย จากการกินเกินลิมิตของตัวเองด้วย
โดย นีโอ เผยว่า ผลตรวจเลือดของเขานั้นไม่เพียงแค่จะปกติ แต่ยังอยู่ใน 2% แรกของผลตรวจตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ดีที่สุดของสิงคโปร์ด้วย
ในเรื่องระบบการย่อยและการขับถ่ายของเขาที่คนสงสัย ว่าจะเป็นอย่างไรหลังทำชาเลนจ์กินจุแต่ละครั้ง นีโอ ชี้ว่าความถี่ในการขับถ่ายของเขาก็อยู่ในระดับทั่ว ๆ ไป แต่มันก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่ทำชาเลนจ์ เช่นอาจจะขับถ่ายมากถึง 4 รอบ
นีโอ เผยว่า แม้เขาจะไม่ค่อยมีอาการกรดไหลย้อน หลังทำคลิปกินจุต่าง ๆ แต่ครั้งหนึ่งเขาเคยมีปัญหารุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว โดยเมื่อมีแฟน ๆ ถามถึงปฏิกิริยาของร่างกายที่อันตรายที่สุดจากการกินจุ เขาเผยว่า
"เมื่อหลายปีก่อนผมกินเบอร์เกอร์ในปริมาณมากเกินระดับที่จะสบายตัว กระเพาะของผมขยายเกินเกณฑ์ปกติไปมาก จนไปกดทับตับอ่อน" นีโอ ระบุ
ด้วยเหตุนี้ สุดท้ายเขาก็ลงเอยด้วยการเข้าห้องฉุกเฉิน และแอดมิตอยู่นาน 3 วัน รวมถึงมีอาการตับอ่อนอักเสบต่อไปอีก 2 สัปดาห์
โดยพบว่าปกติแล้วบนช่องยูทูบของเขา มักจะกินอาหารในช่วง 6-10 กิโลกรัมเท่านั้น ต่อการกินจุ 1 ครั้ง แต่ในคลิปหนึ่งเมื่อปี 2566 เขาซัดเบอร์เกอร์ไปถึง 12 กิโลกรัม ซึ่งนั่นมากเกินกว่าที่ลิมิตของร่างกายจะรับไหว
นอกจากนี้ นีโอยังเผยว่าจริง ๆ แล้วเขาได้รับปริญญาด้านโภชนาการ และเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวที่มีใบรับรอง ซึ่งช่วยให้เขาสามารถทำชาเลนจ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารได้อย่างรอบคอบ และยังรักษาสุขภาพไว้ได้
โดยเพื่อรักษาสุขภาพ เขาจะออกกำลังกาย 6-7 วันต่อสัปดาห์ และทำการอดอาหารแบบ IF นาน 18-24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การผันเส้นทางจากเทรนเนอร์ส่วนตัวมาเป็นนักกินจุของเขานั้นเริ่มต้นอย่างไม่คาดคิด ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเขาได้รับคำท้าจากเพื่อนในยิมเท่านั้น แต่สุดท้ายมันก็ทำให้เขาแข่งกินจุจนชนะในระดับประเทศมาได้
