คำถามสัมภาษณ์งานวัดไหวพริบ เจอคนตดเสียงดังคุณจะทำไง คำตอบเฉียบได้งานทันที

 
          คำถามสัมภาษณ์งานวัดไหวพริบ เจอคนตดเสียงดังคุณจะทำอย่างไร คำตอบเฉียบ ทำกรรมการถูกใจทั้งห้อง ผลคือได้งานทันที 


เจอคนตดเสียงดัง จะทำไง !?

              การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ไม่ได้พิจารณาจากแค่ทักษะความสามารถ และความฉลาดทางสติปัญญา แต่แน่นอนว่าต้องรวมไปถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นในการสัมภาษณ์งานจึงมักจะมีคำถามแปลก ๆ ที่ชวนให้ประหลาดใจอยู่บ่อยครั้ง 

              วันที่ 21 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวของ หวังเฉา ซึ่งเป็นบัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ก่อนหน้านี้ เธอได้ยื่นสมัครงานไปหลายแห่ง แต่ยังไม่ได้รับโอกาสสัมภาษณ์จากบริษัทใด จนกระทั่งผ่านไปประมาณ 2 สัปดาห์ ในที่สุดก็มีบริษัทแห่งหนึ่งติดต่อเธอให้ไปสัมภาษณ์งาน 

              หวังรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมาก เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ เธอพบว่า มีผู้สมัครที่มาสัมภาษณ์พร้อมกันอีก 2 ราย โดยทางกรรมการได้ถามคำถามเกี่ยวกับอาชีพ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสายงานไปหลายคำถาม เธอก็ตอบไปอย่างมั่นใจ แต่แล้วอยู่ ๆ ทั้งหมดกลับเจอคำถามสัมภาษณ์งานที่ทำให้ต้องตกตะลึงไปอย่างที่ไม่คาดคิด 

              คำถามนั้นก็คือ "ถ้าฉันผายลมในออฟฟิศแล้วเสียงดังมาก คุณจะรับมือกับความอับอายนั้นอย่างไร ?" 

              ผู้สมัครคนแรกเป็นหนุ่มวัยประมาณ 30 ปี ได้ตอบอย่างมุ่งมั่นว่า "ผมจะยอมรับว่าเป็นคนผายลมเอง และจะอธิบายว่าผมมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ผมคิดว่าทุกคนจะเข้าใจ" 



              ผู้สมัครคนต่อมาเป็นผู้หญิง เธอได้คิดทบทวนก่อนที่จะตอบว่า "ฉันจะทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น และทำงานต่อไปตามปกติ ฉันคิดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด"

              จนกระทั่งมาถึงคิวของหวัง เธอให้คำตอบไปว่า "ฉันคิดว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทั่วไปในที่ทำงาน ไม่มีใครรับประกันได้ว่าเราจะมีสุขภาพแข็งแรงทุกวัน และเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ ฉันอาจจะพูดติดตลกไป เช่น "เจ้านายกำลังโกรธใครอยู่นะ ?" ฉันคิดว่าทุกคนคงหัวเราะออกมา และความอึดอัดก็จะคลี่คลายไป !" 

              หลังจากทางกรรมการได้ฟังคำตอบของหวัง ทุกคนต่างเผยรอยยิ้มออกมาด้วยความประทับใจ คำตอบของเธอทั้งรักษาความซื่อสัตย์ ในขณะเดียวกันก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น ดังนั้นคำตอบอันชาญฉลาดและเฉียบคมนี้จึงส่งผลให้เธอได้รับการคัดเลือก โดยหลังจากสัมภาษณ์เสร็จ ทางบริษัทได้เสนอให้เธอเข้ารับการทดลองงานในทันที   

ขอบคุณข้อมูลจาก Soha
 


คำถามสัมภาษณ์งานวัดไหวพริบ เจอคนตดเสียงดังคุณจะทำไง คำตอบเฉียบได้งานทันที โพสต์เมื่อ 22 ธันวาคม 2568 เวลา 13:37:52 1,891 อ่าน
