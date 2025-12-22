HILIGHT
สยองซาวน่าหรู ผัวเมียถูกขังตอนไฟไหม้ ลูกบิดหลุด - ปุ่มฉุกเฉินไม่ทำงาน พบเก็บค่าสมาชิกเกือบแสน

          สยองซาวน่าหรู คู่ผัวเมียถูกขังในห้องตอนไฟไหม้ หนีไม่ได้ - ปุ่มฉุกเฉินไม่ทำงาน พบลูกบิดประตูหลุดทั้ง 2 ด้าน กว่าจะเจอตัวก็สายไป อึ้งเสียค่าสมาชิกเกือบแสน 

ซาวน่าไฟไหม้

          วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ MS News รายงานว่า เกิดเหตุสยองในซาวน่าหรูที่ญี่ปุ่น หลังคู่สามีภรรยาถูกขังอยู่ในห้องระหว่างเกิดเหตุไฟไหม้อาคาร 5 ชั้น โดยมีคนพบร่างของทั้งคู่นอนหมดสติทับซ้อนกันใกล้ ๆ ประตู และจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าเมื่อนำตัวส่งถึงโรงพยาบาล 

          รายงานเผยว่า เหตุไฟไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่อาคารสูง 5 ชั้น ในย่านอากาซากะของกรุงโตเกียว อาคารแห่งนี้มีการเปิดร้านซาวน่าหรูซึ่งจะให้บริการเฉพาะสมาชิก โดยมีห้องส่วนตัวจัดไว้ให้ลูกค้า ผู้มาใช้บริการต้องเสียค่าสมาชิกสูงถึง 390,000 เยน (ราว 78,000 บาท)

          ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่ามีไฟไหม้อยู่บริเวณชั้น 3 และสามารถควบคุมเพลิงได้ภายใน 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าไปตรวจสอบกลับพบคู่สามีภรรยา มาซายะ มัตสึดะ วัย 36 ปี และ โยโกะ มัตสึดะ วัย 37 ปี นอนหมดสติซ้อนทับกันอยู่ตรงทางเข้าห้องซาวน่าส่วนตัว โดยแผ่นหลังปรากฏรอยไหม้ 

          ที่น่าตกใจคือลูกบิดประตูห้องหลุดออกมาจากทั้งด้านนอกและด้านในห้อง ภายในห้องพบว่าม้านั่งถูกไฟเผา มีผ้าขนหนูที่มีรอยไหม้ ทางตำรวจเชื่อว่าลูกบิดประตูน่าจะหลวมและหลุดออกมา ทำให้ทั้งคู่ติดและถูกขังอยู่ในห้องนั้นระหว่างเกิดไฟไหม้ และเชื่อว่าทั้งคู่ได้กดปุ่มฉุกเฉินภายในห้องเพื่อขอความช่วยเหลือแล้ว แต่ปุ่มกลับไม่ทำงาน

          สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน พบว่าสามีเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยที่มีชื่อเสียง ส่วนภรรยาเป็นช่างทำเล็บ โดยขณะนี้ทางตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุของไฟไหม้ และได้นำส่งร่างของทั้ง 2 คนไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว 

          ต่อมา สื่อญี่ปุ่นรายงานการชันสูตรเบื้องต้น พบว่าฝ่ายสามีมีรอยช้ำที่มือทั้ง 2 ข้าง ซึ่งสอดคล้องกับรอยทุบที่หน้าต่างห้องซาวน่า ทางตำรวจเชื่อว่าเขาน่าจะพยายามใช้กำปั้นทุบหน้าต่างเพื่อหนีออกมา 

          ระหว่างการสอบสวนในเรื่องของปุ่มฉุกเฉินที่ไม่ทำงาน เจ้าของซาวน่ายอมรับว่าปุ่มดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ตอนที่ตัวเองเข้ามาดูแลร้านตั้งแต่ 2 ปีก่อน โดยตอนที่เกิดไฟไหม้ เจ้าของร้านกับพนักงาน 2 คน อยู่ภายในร้าน และเป็นคนโทร. เรียกหน่วยดับเพลิงหลังอุปกรณ์ดักจับควันส่งสัญญาณเตือนว่าเกิดไฟไหม้

          ขณะเดียวกันทางตำรวจยังจะสืบสวนหาความเป็นไปได้ด้วยว่า คนที่ติดอยู่ภายในทั้งคู่จงใจเอาผ้าขนหนูไปสัมผัสโดนหินร้อนในห้องซาวน่าจนเกิดไฟ เพื่อแจ้งเตือนพนักงานว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ 


ขอบคุณข้อมูลจาก MS NewsYomiuri
