สั่งไส้กรอกอีสาน กลับไม่มีน้ำจิ้มให้ ถกกันโลกแตกปกติไหม แต่จังหวัดหนึ่งมีให้

สั่งไส้กรอกอีสานมากิน กลับไม่ให้น้ำจิ้มมาให้ แปลกใจ เมนูนี้ทำไมไม่มีให้ ด้านชาวเน็ต ชี้ ปกติไม่มี ยกเว้นพื้นที่จังหวัดนี้จะมีให้กิน
ภาพจาก TikTok @bombam8861
หนึ่งในเมนูอาหารที่เปรี้ยวจี๊ดติดปากคนไทย แถมมีขายทุกที่ ต้องมีไส้กรอกอีสานติดอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอน เพียงแค่คิดถึงก็รู้สึกได้ถึงความอยากกินแล้ว
วันที่ 22 ธันวาคม 2568 TikTok @bombam8861 มีการลงเรื่องราวการสั่งไส้กรอกอีสานเจ้าหนึ่ง ราคา 20 บาท พร้อมกับขอน้ำจิ้มด้วย แต่ว่าทางคนขายกลับบอกว่า "ไม่มีน้ำจิ้ม" ด้วยเหตุนี้ เธอจึงสงสัยว่าที่เชียงใหม่ขายไส้กรอกอีสานแบบไม่มีน้ำจิ้มกันหรือ
ด้านชาวเน็ต เข้ามาอธิบายว่า ปกติไส้กรอกอีสานไม่มีน้ำจิ้มอยู่แล้ว ฉะนั้นไม่มีแถมมาด้วยไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ก็มีคนแย้งว่า มีบางจังหวัดที่มีน้ำจิ้มให้ อยู่ทางภาคใต้ เช่น นครศรีธรรมราช ตรัง เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับสูตรทางร้านอีกที