จิตรกรดัง วัย 87 ประกาศข่าวดี มีลูกชายกับเมียสาว อายุห่าง 50 ปี พร้อมตัดขาดลูก ๆ อีก 3 คน ลั่นนี่แหละคือทายาทคนเดียว พบผลงานของเขา ยอดขายกว่าหมื่นล้าน !
ภาพจาก Weibo
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานว่า ฟ่านเจิง หนึ่งในจิตรกรร่วมสมัยที่ทรงคุณค่าที่สุดในประเทศจีน กลายมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้ง หลังประกาศมีลูกชายคนแรก ในวัย 87 ปี กับภรรยาสาวคนที่ 4 พร้อมประกาศตัดความสัมพันธ์กับลูกคนอื่น ๆ ท่ามกลางดราม่าข้อพิพาทในครอบครัว
เป็นเวลาเนิ่นนานที่ ฟ่านเจิง ได้รับการยกย่องจากฝีมืออันโดดเด่น ผลงานของเขาสร้างยอดขายกว่า 4 พันล้านหยวน (ราว 1.78 หมื่นล้านบาท) ระหว่างปี 2551 - 2567 โดยมีภาพวาดของเขาไม่ต่ำกว่า 10 ภาพ ที่ถูกขายทอดตลาดในงานประมูลด้วยมูลค่าเกิน 10 ล้านหยวน (ราว 44 ล้านบาท) รวมถึงภาพวาดชิ้นหนึ่งของเขาเมื่อปี 2534 ที่ถูกประมูลไปที่ปักกิ่งด้วยมูลค่า 18.4 ล้านหยวน (ราว 82 ล้านบาท)
นอกจากความเชี่ยวชาญด้านการวาดภาพ ฟ่านเจิงยังเป็นนักเขียนพู่กันที่ได้รับการยกย่อง ผลงานการเขียนพู่กันของเขามีมูลค่าสูงมาก ราว 200,000 หยวน (ราว 890,000 บาท) ต่อ 0.11 ตารางเมตร
ภาพจาก Weibo
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เขามีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะจิตรกร แต่ในเดือนเมษายน 2567 ฟ่านเจิง กลายมาเป็นที่พูดถึงในสังคมอีกครั้ง จากการแต่งงานกับ สวี่เหมิง ภรรยาคนที่ 4 ซึ่งอายุน้อยกว่าเขาถึง 50 ปี
โดย สวี่เหมิง เป็นสาวสวยซึ่งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุจราจรมาก่อน ฟ่านเจิง กับ สวี่เหมิง ได้พบกันผ่านการทำงาน ก่อนที่เธอจะมาเป็นผู้ช่วยของเขา และตัดสินใจแต่งงานกันในที่สุด ซึ่ง ฟ่านเจิง เคยเผยว่า การดูแลและความรักช่างใส่ใจของเธอ ช่วยให้เขาฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วย
ขณะเดียวกัน ฟ่านเจิง มีลูกสาวแท้ ๆ ที่เกิดจากภรรยาคนที่ 2 กับลูกเลี้ยงผู้ชายอีก 2 คน ซึ่งเป็นลูกติดของภรรยาคนที่ 3 อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ไม่ค่อยลงรอยกันนัก
โดยเมื่อเดือนสิงหาคม ฟ่านเสี่ยวฮุย ลูกสาวของฟ่านเจิง ออกมากล่าวอ้างผ่านโซเชียลว่า พ่อของเธอหายตัวไป ไม่สามารถติดต่อได้ เธอยังกล่าวอ้างว่าเขาถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายและถูก สวี่เหมิง ควบคุม รวมถึงกล่าวหาภรรยาใหม่ของพ่อ ว่าแอบนำผลงานศิลปะจำนวนมากของเขา มูลค่ากว่า 2 พันล้านหยวน (ราว 8.93 พันล้านบาท) ไปขายอย่างลับ ๆ
แต่เพียงแค่ไม่กี่วัน บริษัทของฟ่านเจิงก็ออกมาปฏิเสธข่าวเหล่านี้ โดยย้ำว่าเป็นข่าวลือที่ไม่มีมูล
กระทั่งวันที่ 11 ธันวาคม ฟ่านเจิง ได้โพสต์โซเชียล ประกาศว่าเขาเพิ่งจะมีลูกชายคนแรก ที่เกิดจาก สวี่เหมิง ซึ่งเด็กคนนี้จะเป็นทายาทเพียงคนเดียวของเขา
ภาพจาก Weibo
พร้อมกันนั้น ฟ่านเจิง กล่าวว่าตัวเองได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่กับลูกชายและภรรยา พร้อมสร้างครอบครัวด้วยกันอย่างมีความสุข และเนื่องจากเขาอายุมากแล้ว จึงจะมอบหมายให้ สวี่เหมิง ภรรยาที่เขารัก เป็นผู้ดูแลเรื่องทั้งหมดทั้งในและนอกครอบครัวนับจากนี้ โดยที่คนอื่น ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้ามาแทรกแซง
ฟ่านเจิง ยังตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับลูกคนอื่น ๆ ด้วย โดยชี้ว่า "บุคคลบางคนใช้ชื่อของลูกคนอื่นของผมเพื่อเผยแพร่ข่าวลือ ยุยงให้เกิดความขัดแย้ง และแม้กระทั่งคุกคามครอบครัวของผม ดังนั้น วันนี้ผมขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า ผมจะตัดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับลูกสาว ฟ่านเสี่ยวฮุย ลูกเลี้ยงชาย ฟ่านจงต้า และครอบครัวของพวกเขา ผมจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาอีกต่อไป
ภาพจาก Weibo
ผมขอเพิกถอนความไว้วางใจ การให้อำนาจ และข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมดกับพวกเขา พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อของผมในกิจกรรมใด ๆ ในอนาคต หากพวกเขาทำ ผมจะดำเนินการตามกฎหมาย" ฟ่านเจิงกล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก SCMP